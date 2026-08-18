सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर की बात, छात्रों की मांगें मानने के लिए सरकार को दिया धन्यवाद
सोनम वांगचुक ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत की. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 18, 2026 at 4:14 AM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के क्षेत्र में चर्चित सोनम वांगचुक ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत की.
इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार की ओर से छात्रों की मांगों को लेकर लिए गए फैसले के लिए सरकार को धन्यवाद दिया. साथ ही, आंदोलन के दौरान देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व, निष्ठा और संघर्ष की जमकर सराहना की.
वीडियो कॉल के दौरान सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो से आंदोलन और छात्रों की स्थिति को लेकर बातचीत की. उन्होंने कहा कि जिस तरह देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों की मांगों को लेकर लगातार डटकर संघर्ष किया, वह काबिले तारीफ है. उन्होंने उनके जज्बे और निष्ठा को सलाम किया.
सोनम वांगचुक ने कहा कि लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के बीच मजबूती से खड़े रहना आसान नहीं होता. इसके बावजूद देवेंद्र नाथ महतो ने जिस तरह छात्रों के मुद्दे को मजबूती से उठाया और आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, वह सराहनीय है. उन्होंने छात्रों के हित में किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की.
बता दें कि JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन लंबे समय से जारी था. छात्र विवादित परीक्षाओं की जांच और परीक्षाओं में सुधार समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे. आंदोलन के 25वें दिन झारखंड सरकार की ओर से JSSC CGL समेत TDPL एजेंसी द्वारा संचालित विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की गई. सरकार ने वर्ष 2014 से हुई प्रमुख नियुक्ति परीक्षाओं की जांच कराने की बात भी कही.
सरकार के फैसले के बाद आंदोलनरत छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला. छात्रों ने इसे अपने लंबे संघर्ष की बड़ी सफलता बताया. इसी बीच सोनम वांगचुक की देवेंद्र नाथ महतो से हुई बातचीत को भी आंदोलन के समर्थन और छात्रों के संघर्ष की सराहना के तौर पर देखा जा रहा है. सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो के जज्बे और संघर्ष को सलाम करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की.
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