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करगिल हिंसा की पहली बरसी: सोनम वांगचुक ने लेह में 20 km पदयात्रा का नेतृत्व किया

श्रीनगर: लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को लेह में 20 किलोमीटर की सांकेतिक पदयात्रा का नेतृत्व किया. यह पदयात्रा पिछले साल करगिल में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस गोलीबारी में चार लोगों की मौत की पहली बरसी पर निकाली गई. यह पदयात्रा बुधवार सुबह लेह के खारू से शुरू हुई, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के प्रतिनिधि लेह शहर की ओर मार्च कर रहे थे.

वांगचुक, जो लेह एपेक्स बॉडी (LAB) का हिस्सा हैं, ने देश भर के लोगों से लद्दाख के समर्थन में खड़े होने की अपील की. LAB करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रही है.

उन्होंने कहा, "एक तरफ जहां गांवों में स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन गांव-गांव में शराब की दुकानें खोल रहा है. त्योहारों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को सिर्फ 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है."

लद्दाख प्रशासन ने इस महीने की शुरुआत में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 15-15 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों को 3-3 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी.

नुब्रा घाटी में पुरुषों और महिलाओं के एक समूह के साथ खड़े होकर वांगचुक ने 1971 के युद्ध के दौरान बॉर्डर की रक्षा करने में लोगों की भूमिका को रेखांकित किया और कहा, "लोग इसे अपने अपमान के रूप में देखते हैं. हम देश से अपील करते हैं कि शहीदों के इस महीने में लद्दाख के समर्थन में खड़े हों. शहीदों को पूरे सम्मान के साथ मुआवजा दिया जाना चाहिए."

उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने के बाद जमीन, शराब नीति, उद्योग और पर्यटन पर बड़े फैसले मिलकर लिए जाने चाहिए.