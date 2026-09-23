करगिल हिंसा की पहली बरसी: सोनम वांगचुक ने लेह में 20 km पदयात्रा का नेतृत्व किया
लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर पिछले साल सितंबर में हुए प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हुई थी.
Published : September 23, 2026 at 1:40 PM IST
श्रीनगर: लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को लेह में 20 किलोमीटर की सांकेतिक पदयात्रा का नेतृत्व किया. यह पदयात्रा पिछले साल करगिल में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस गोलीबारी में चार लोगों की मौत की पहली बरसी पर निकाली गई. यह पदयात्रा बुधवार सुबह लेह के खारू से शुरू हुई, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के प्रतिनिधि लेह शहर की ओर मार्च कर रहे थे.
वांगचुक, जो लेह एपेक्स बॉडी (LAB) का हिस्सा हैं, ने देश भर के लोगों से लद्दाख के समर्थन में खड़े होने की अपील की. LAB करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रही है.
उन्होंने कहा, "एक तरफ जहां गांवों में स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन गांव-गांव में शराब की दुकानें खोल रहा है. त्योहारों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को सिर्फ 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है."
लद्दाख प्रशासन ने इस महीने की शुरुआत में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 15-15 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों को 3-3 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी.
नुब्रा घाटी में पुरुषों और महिलाओं के एक समूह के साथ खड़े होकर वांगचुक ने 1971 के युद्ध के दौरान बॉर्डर की रक्षा करने में लोगों की भूमिका को रेखांकित किया और कहा, "लोग इसे अपने अपमान के रूप में देखते हैं. हम देश से अपील करते हैं कि शहीदों के इस महीने में लद्दाख के समर्थन में खड़े हों. शहीदों को पूरे सम्मान के साथ मुआवजा दिया जाना चाहिए."
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने के बाद जमीन, शराब नीति, उद्योग और पर्यटन पर बड़े फैसले मिलकर लिए जाने चाहिए.
LAB के चेयरमैन शेरिंग दोरजे लक्रुक (Chering Dorje Lakruk) ने कहा कि मार्च के बाद गुरुवार को लेह में 'शहीद दिवस कार्यक्रम' होगा, जो 24 सितंबर को आम लोगों की हत्या की पहली बरसी के मौके पर होगा. उन्होंने कहा, "हम अपनी मांगों पर जोर देंगे ताकि अगली बार बातचीत के दौरान कुछ ठोस बात निकल सके."
एक दिन पहले, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख के लिए नए फ्रेमवर्क का वादा किया था, जो केंद्र शासित प्रदेश की खास जरूरतों, जैसे जमीन, संस्कृति, रोजगार और पर्यावरण की सुरक्षा कर सकता है. इस ड्राफ्ट पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में गृह मंत्रालय के नेतृत्व वाली समिति के साथ अगली बैठक में चर्चा की जाएगी.
पिछले साल लेह में प्रदर्शन के दौरान मारे गए चार नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लद्दाख की मांग का समर्थन किया और कहा कि अपने भविष्य को निर्धारित करने में एक प्रभावी आवाज के लिए लोकतंत्र और प्रतिनिधि संस्थाओं को पूरी तरह से बहाल किया जाना चाहिए. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "24 सितंबर की दुखद घटनाओं की न्यायिक जांच में पूरा सच सामने लाना चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए और बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय दिलाना चाहिए. लद्दाख के लोगों ने अपनी वैध आकांक्षाओं के पूरा होने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है."
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी लद्दाख की भूमि, रोजगार, संवेदनशील पर्यावरण, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची सहित सार्थक संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग के साथ मजबूती से खड़ी है.
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