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'...तो क्या लद्दाख में फिर होगा बड़ा आंदोलन'? गृह मंत्रालय की बैठक के ड्राफ्ट पर भड़के सोनम वांगचुक

श्रीनगरः केंद्र सरकार द्वारा 22 मई की हाई-लेवल मीटिंग की आधिकारिक रिपोर्ट में कथित तौर पर बदलाव करने और देरी करने को लेकर लद्दाख में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. 'लेह अपेक्स बॉडी' (LAB) ने चेतावनी दी है कि अगर मीटिंग के ड्राफ्ट में गृह मंत्रालय (MHA) के पैनल और लद्दाख के संगठनों के बीच बनी सहमति को बहाल नहीं किया गया, तो वे एक नया आंदोलन शुरू करेंगे.

लेह अपेक्स बॉडी के सह-संयोजक चेरिंग दोरजे लाकरूक ने ईटीवी भारत को बताया, "बैठक में हमारे बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि लद्दाख को एक खास लोकतांत्रिक ढांचा दिया जाएगा. इसमें चुनी हुई सरकार के पास कानून बनाने (विधायी), फैसले लागू करने (कार्यकारी) और बजट (वित्तीय) से जुड़े सारे अधिकार होंगे. मुख्य सचिव सहित पूरी नौकरशाही चुनी हुई सरकार के नेता के पूर्ण नियंत्रण में होगी. यहां तक कि मुख्य सचिव की एसीआर (Annual Performance Report) भी वही नेता लिखेंगे. लेकिन दो दिन पहले लद्दाख मुख्य सचिव कार्यालय के जरिए मुझे जो ड्राफ्ट भेजा गया, उसमें यह बात कहीं नहीं थी."

उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने इस ड्राफ्ट पर दस्तखत करने से साफ मना कर दिया. इससे पहले 22 मई को, लेह अपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ बातचीत के दौरान एक 'सैद्धांतिक सहमति' बनने का एलान किया था. पिछले छह साल से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे इन दोनों संगठनों के बीच, केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए नई दिल्ली के साथ एक सहमति बनी थी.

हालांकि यह पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पाया, लेकिन यह समझौता आर्टिकल 371 (A, F, और G प्रोविज़न) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के इर्द-गिर्द घूमता था, जो नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम में ज़मीन और रोज़गार पर बड़े पैमाने पर कानूनी दखल को बचाता है और रोकता है. समझौते के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश की लेजिस्लेटिव बॉडी के जरिए चुने हुए प्रतिनिधियों के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल अधिकार होंगे.

क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्होंने नई दिल्ली में पहली बार बातचीत में हिस्सा लिया, ने कहा, "सभी ने इस कदम का स्वागत किया. हालांकि, जब 22 मई की मीटिंग के ड्राफ़्ट के ऑफ़िशियल मिनट्स हमें दिखाए गए तो शक बढ़ गया. ब्यूरोक्रेसी पर अधिकार गायब थे." उन्होंने मीटिंग के मिनट्स जारी करते हुए कहा, "चेरिंग दोरजे लाकरूक को डॉक्यूमेंट की फोटो लेने की इजाजत नहीं दी गई और ड्राफ़्ट को ईमेल या WhatsApp पर शेयर नहीं किया गया. हमें लगता है कि वे तय शर्तों को बदलना चाहते हैं जिससे लोगों का भरोसा कम हो सकता है."