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'...तो क्या लद्दाख में फिर होगा बड़ा आंदोलन'? गृह मंत्रालय की बैठक के ड्राफ्ट पर भड़के सोनम वांगचुक

लद्दाख में केंद्र सरकार के साथ हुई हाई-लेवल बैठक के ड्राफ्ट मिनट्स को लेकर विवाद गहरा गया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

Ladakh MHA Meeting Minutes
सोनम वांगचुक, लेह अपेक्स बॉडी के सह-संयोजक व अन्य. (ETV Bharat)
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By Moazum Mohammad

Published : June 1, 2026 at 5:10 PM IST

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श्रीनगरः केंद्र सरकार द्वारा 22 मई की हाई-लेवल मीटिंग की आधिकारिक रिपोर्ट में कथित तौर पर बदलाव करने और देरी करने को लेकर लद्दाख में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. 'लेह अपेक्स बॉडी' (LAB) ने चेतावनी दी है कि अगर मीटिंग के ड्राफ्ट में गृह मंत्रालय (MHA) के पैनल और लद्दाख के संगठनों के बीच बनी सहमति को बहाल नहीं किया गया, तो वे एक नया आंदोलन शुरू करेंगे.

लेह अपेक्स बॉडी के सह-संयोजक चेरिंग दोरजे लाकरूक ने ईटीवी भारत को बताया, "बैठक में हमारे बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि लद्दाख को एक खास लोकतांत्रिक ढांचा दिया जाएगा. इसमें चुनी हुई सरकार के पास कानून बनाने (विधायी), फैसले लागू करने (कार्यकारी) और बजट (वित्तीय) से जुड़े सारे अधिकार होंगे. मुख्य सचिव सहित पूरी नौकरशाही चुनी हुई सरकार के नेता के पूर्ण नियंत्रण में होगी. यहां तक कि मुख्य सचिव की एसीआर (Annual Performance Report) भी वही नेता लिखेंगे. लेकिन दो दिन पहले लद्दाख मुख्य सचिव कार्यालय के जरिए मुझे जो ड्राफ्ट भेजा गया, उसमें यह बात कहीं नहीं थी."

उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने इस ड्राफ्ट पर दस्तखत करने से साफ मना कर दिया. इससे पहले 22 मई को, लेह अपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ बातचीत के दौरान एक 'सैद्धांतिक सहमति' बनने का एलान किया था. पिछले छह साल से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे इन दोनों संगठनों के बीच, केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए नई दिल्ली के साथ एक सहमति बनी थी.

हालांकि यह पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पाया, लेकिन यह समझौता आर्टिकल 371 (A, F, और G प्रोविज़न) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के इर्द-गिर्द घूमता था, जो नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम में ज़मीन और रोज़गार पर बड़े पैमाने पर कानूनी दखल को बचाता है और रोकता है. समझौते के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश की लेजिस्लेटिव बॉडी के जरिए चुने हुए प्रतिनिधियों के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल अधिकार होंगे.

क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्होंने नई दिल्ली में पहली बार बातचीत में हिस्सा लिया, ने कहा, "सभी ने इस कदम का स्वागत किया. हालांकि, जब 22 मई की मीटिंग के ड्राफ़्ट के ऑफ़िशियल मिनट्स हमें दिखाए गए तो शक बढ़ गया. ब्यूरोक्रेसी पर अधिकार गायब थे." उन्होंने मीटिंग के मिनट्स जारी करते हुए कहा, "चेरिंग दोरजे लाकरूक को डॉक्यूमेंट की फोटो लेने की इजाजत नहीं दी गई और ड्राफ़्ट को ईमेल या WhatsApp पर शेयर नहीं किया गया. हमें लगता है कि वे तय शर्तों को बदलना चाहते हैं जिससे लोगों का भरोसा कम हो सकता है."

अगस्त 2019 में जब पहले के जम्मू और कश्मीर राज्य को दो UTs में बांटकर डाउनग्रेड किया गया था, तब लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर के एक अलग UT के तौर पर अलग कर दिया गया था. तब से, दोनों संस्थाएं मिलकर राज्य का दर्जा और छठे शेड्यूल सहित अपनी मांगों पर ज़ोर दे रही हैं.

वांगचुक ने कहा, "हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भरोसा न तोड़े. हमें उम्मीद है कि वे मीटिंग के मिनट्स बिना किसी गलती के भेजेंगे. अगर मीटिंग के मिनट्स बदले गए, तो यह सभी के साथ नाइंसाफी होगी. हम सभी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक साथ खड़े होने और सरकार पर मीटिंग के मिनट्स जारी करने का दबाव बनाने की अपील करते हैं. नहीं तो, हमें प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा."

दिलचस्प बात यह है कि LAB और KDA के अलावा, लद्दाख के पूर्व BJP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थुपस्तान छेवांग और सीनियर BJP लीडर और लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल ताशी ग्यालसन भी इस बातचीत का हिस्सा थे. दोनों ने LAB नेताओं के वीडियो दिखाते हुए इस प्रपोज़ल का सपोर्ट किया था कि UT बॉडी को ब्यूरोक्रेसी पर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाएंगी और फैसलों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा.

सरकार से मीटिंग के मिनट्स बिना किसी गलती के जारी करने पर ज़ोर देते हुए, लकरुक ने लोगों को चेतावनी दी कि कुछ ताकतें लद्दाख में पब्लिक मूवमेंट को कमजोर करने के लिए फूट डालना चाहती हैं. उन्होंने कहा, "हमने अगली मीटिंग के लिए ज़ोर दिया लेकिन उन्होंने मिनट्स नहीं भेजे और सरकार इसमें देरी कर रही है. सरकार को मिनट्स का ड्राफ़्ट जारी करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए."

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