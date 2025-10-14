ETV Bharat / bharat

'सोनम वांगचुक घातक गतिविधियों में लिप्त थे', लेह प्रशासन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया है.

Sonam Wangchuk indulging in activities prejudicial to security of state Leh administration to SC
सोनम वांगचुक (File/ ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : October 14, 2025 at 8:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. जिसमें अदालत को सूचित किया है कि सोनम वांगचुक "राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए घातक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं."

यह हलफनामा वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत उनकी नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया.

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में कहा गया है कि लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने कानून के अनुसार, उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विधिवत विचार करने के बाद, हिरासत का आदेश पारित किया. लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने हलफनामे में कहा, "स्थानीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रचलित परिस्थितियों पर व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, जहां सोनम वांगचुक राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त थे, जैसा कि हिरासत के आधारों में उल्लेख किया गया है. मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और अब भी संतुष्ट हूं."

यह मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था; हालांकि, वांगचुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के किसी अन्य अदालत में व्यस्त होने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई बुधवार को करेगा.

हलफनामे में कहा गया है कि 26 सितंबर, 2025 को वांगचुक को एनएसए के तहत उनकी हिरासत के तथ्य के साथ-साथ राजस्थान के जोधपुर स्थित केंद्रीय जेल में उनके स्थानांतरण के तथ्य के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था, और यह बात लेह पुलिस स्टेशन के एसएचओ के माध्यम से उनकी पत्नी को तुरंत टेलीफोन पर भी बताई गई थी, जिसे उन्होंने अपनी याचिका में स्वीकार किया था.

हलफनामे में कहा गया है, "इसलिए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति या याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत के आदेश के बारे में सूचित नहीं किए जाने के संबंध में सभी दलीलें पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं."

लेह डीएम ने कहा, "जहां तक ​​राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 22 के संदर्भ में नजरबंदी के आधारों के संचार का संबंध है, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 8 में शामिल अनुच्छेद 22 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से और सामान्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का ईमानदारी और सख्ती से पालन किया गया है."

हलफनामे में कहा गया है कि बिना किसी देरी के और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 8 के तहत निर्धारित पांच दिनों की अवधि के भीतर, हिरासत के आधार और मेरे द्वारा व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया था, उन्हें बंदी को सूचित कर दिया गया. हलफनामे में कहा गया है, "इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 8 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22, दोनों की कठोरता का पूरी तरह से पालन किया गया है."

हलफनामे में कहा गया है कि एनएसए की धारा 10 के तहत अपेक्षित हिरासत आदेश को, उक्त प्रावधान के तहत निर्धारित अवधि के भीतर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा सलाहकार बोर्ड को भेज दिया गया है, साथ ही उन आधारों का भी उल्लेख किया गया है जिन पर लेह डीएम ने आदेश पारित किया है.

हलफनामे में कहा गया है, "हालांकि, याचिकाकर्ता ने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र भेजा है, न तो सलाहकार बोर्ड को और न ही किसी वैधानिक प्राधिकरण को. अधिनियम की धारा 10 की योजना के तहत, केवल बंदी ही आवेदन दे सकता है. हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित पत्र की एक प्रति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए चिह्नित है, इसलिए उक्त पत्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष भी रखा गया है."

हलफनामे में कहा गया है कि सलाहकार बोर्ड ने बंदी को लिखित रूप में सूचित किया है कि यदि वह चाहें तो सूचना की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, जो 10 अक्टूबर, 2025 है, अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

वांगचुक को लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था और राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.

उनकी पत्नी आंगमो ने वकील सर्वम रितम खरे के जरिये दायर अपनी याचिका में वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है. याचिका में वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं. आंगमों ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक नजरबंदी आदेश की प्रति नहीं मिली है, जो नियमों का उल्लंघन है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उनका अब तक वांगचुक से कोई संपर्क नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें- लद्दाख हिंसा: वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित

TAGGED:

LEH ADMINISTRATION
SUPREME COURT
ACTIVITIES PREJUDICIAL TO SECURITY
SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.