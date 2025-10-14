ETV Bharat / bharat

'सोनम वांगचुक घातक गतिविधियों में लिप्त थे', लेह प्रशासन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

नई दिल्ली: लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. जिसमें अदालत को सूचित किया है कि सोनम वांगचुक "राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए घातक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं."

यह हलफनामा वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत उनकी नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया.

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में कहा गया है कि लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने कानून के अनुसार, उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विधिवत विचार करने के बाद, हिरासत का आदेश पारित किया. लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने हलफनामे में कहा, "स्थानीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रचलित परिस्थितियों पर व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, जहां सोनम वांगचुक राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त थे, जैसा कि हिरासत के आधारों में उल्लेख किया गया है. मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और अब भी संतुष्ट हूं."

यह मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था; हालांकि, वांगचुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के किसी अन्य अदालत में व्यस्त होने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई बुधवार को करेगा.

हलफनामे में कहा गया है कि 26 सितंबर, 2025 को वांगचुक को एनएसए के तहत उनकी हिरासत के तथ्य के साथ-साथ राजस्थान के जोधपुर स्थित केंद्रीय जेल में उनके स्थानांतरण के तथ्य के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था, और यह बात लेह पुलिस स्टेशन के एसएचओ के माध्यम से उनकी पत्नी को तुरंत टेलीफोन पर भी बताई गई थी, जिसे उन्होंने अपनी याचिका में स्वीकार किया था.

हलफनामे में कहा गया है, "इसलिए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति या याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत के आदेश के बारे में सूचित नहीं किए जाने के संबंध में सभी दलीलें पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं."

लेह डीएम ने कहा, "जहां तक ​​राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 22 के संदर्भ में नजरबंदी के आधारों के संचार का संबंध है, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 8 में शामिल अनुच्छेद 22 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से और सामान्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का ईमानदारी और सख्ती से पालन किया गया है."