Jantar Mantar Protest: 'गिरफ्तार नेता कल तक नहीं छूटे तो करेंगे अनशन...' सोनम वांगचुक की चेतावनी
सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भारत में 'अघोषित इमरजेंसी' जैसी स्थिति पैदा हो गई है.
Published : October 10, 2026 at 8:04 PM IST
नई दिल्लीः लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शनिवार 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भारत में 'अघोषित इमरजेंसी' जैसी स्थिति पैदा हो गई है. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी.
सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर गिरफ्तार लोगों को रविवार तक रिहा नहीं किया गया तो वे अनशन या पदयात्रा पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे.
अपने पोस्ट में वांगचुक ने लिखा, "INDIA IN A STATE OF UNDECLARED EMERGENCY... कल जब मैंने आज के प्रदर्शन में एकता और शांति की अपील करते हुए संदेश पोस्ट किया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात होंगे. मुझे खुशी थी कि आंदोलन को नेतृत्व देने वाले कई नेता हैं, लेकिन अब पता चला कि वे सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं. उम्मीद है कि गिरफ्तार लोगों को जल्द रिहा किया जाएगा. अगर कल तक वे रिहा नहीं हुए तो मैं अनशन फास्ट या पदयात्रा मार्च पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा."
INDIA IN A STATE OF UNDECLARED EMERGENCY... Yesterday when I posted a message appealing for unity & peace in today's protest I had never imagined that the biggest democracy in the world would be under an undeclared EMERGENCY. I was happy there were so many leaders to lead the movement, but I now learn that they have all been arrested. I hope those arrested will be released soon. I will be compelled to consider an Anshan Fast or Padyatra March if they are not released by tomorrow. #JantarMantar #protest #CJP #CEC #sonamwangchuk— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 10, 2026
पहले भी जंतर मंतर पर अनशन कर चुके हैं वांगचुक
सोनम वांगचुक जुलाई 2026 में सीजेपी के जंतर मंतर आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे थे. तब नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन चल रहा था. वांगचुक ने अनशन शुरू किया था, जिसे 20 दिनों के बाद पुलिस ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर सफदरजंग अस्पताल ले जाकर समाप्त करवाया. उस आंदोलन के दबाव में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था.
वांगचुक ने प्रदर्शन में भाग क्यों नहीं लिया?
वांगचुक ने एक दिन पहले 9 अक्टूबर को स्पष्ट कर दिया था कि वे इस बार दिल्ली नहीं आ पाएंगे. उन्होंने कहा था कि वे लद्दाख में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े काम कर रहे हैं. उन्होंने फैज अहमद फैज की पंक्तियां याद करते हुए कहा था कि राजनीति के अलावा भी दुनिया में कई गम हैं. उन्होंने युवाओं से अहिंसक रहने और नेताओं से एकजुटता बनाए रखने की अपील भी की थी.
WHY I WON'T BE ABLE TO JOIN YOU ALL IN DELHI...! Despite all efforts of the government to hinder & damage our work we continue to work for national security... making preparations as another winter comes. This includes making artificial glaciers for water security & experiments for GLOF or glacial lake flood security... to difuse the 200+ ticking water bombs in high Himalayas. Adapting Faiz Sahab's words I would say... Aur Bhi Gham Hain Zamaane Main Siyaast Ke Siva... Rahaten aur bhi hain wasl ki raahat ke siva. Hence I send my bestest wishes to all & urge the leaders of different groups to stay united & show statesmanship, meanwhile I urge all the genZ friends to once again stay absolutely peaceful at all costs. This was the gift of Baapu that I tried to bring to Jantar Mantar in June, I hope we won't let Baapu down. #JantarMantar #protest #CJP #CEC #sonamwangchuk— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 9, 2026
सीजेपी प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बारे में जानें
सीजेपी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था. मांग मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की थी. पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अनियमितताएं हुई हैं.
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई. रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोग हिरासत में लिए गए. सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका समेत कई नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही हिरासत में लिया गया. अरविंद केजरीवाल, पिनाराई विजयन, ममता बनर्जी, ध्रुव राठी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे कई विपक्षी नेता और कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए.
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