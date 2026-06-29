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जंतर-मंतर पर CJP के धरने का 10वां दिन आज, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर, युवाओं से की ये अपील

जंतर-मंतर पर धरने का 10वां दिन, सोनम वांगचुक की देशवासियों से अपील-'शिक्षा और पर्यावरण बचाने के लिए एक दिन का अनशन करें'

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जंतर मंतर पर धरने का 10वां दिन आज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 29, 2026 at 10:33 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से चल रहा शिक्षा सुधार, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर आंदोलन सोमवार को दसवें दिन में प्रवेश कर गया. वहीं, लद्दाख के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का दूसरा दिन है.

नमक और पानी के सहारे अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने देशभर के लोगों से इस आंदोलन में जुड़ने और शिक्षा सुधार, जवाबदेही तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होने की अपील की. सोनम वांगचुक ने कहा कि यह अनशन शिक्षा और पर्यावरण के साथ-साथ लद्दाख के समर्थन में है.

सोनम वांगचुक का युवाओं से अपील (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि भूख हड़ताल का यह दूसरा दिन है और केवल नमक और पानी के सहारे अनशन जारी हैं. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर लगातार बड़ी संख्या में लोग आंदोलन का समर्थन करने पहुंच रहे हैं. कई लोग एक दिन का सांकेतिक अनशन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग तीन से पांच दिनों तक भूख हड़ताल में शामिल होकर अपना समर्थन जता रहे हैं.

देशभर के लोगों से आंदोलन से जुड़ने की अपील

सोनम वांगचुक ने कहा कि यदि लोग दिल्ली आ सकते हैं तो जंतर-मंतर पहुंचकर कम से कम एक दिन का अनशन करें. उन्होंने कहा कि यह समर्थन आंदोलन को और मजबूत करेगा. वहीं, जो लोग किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ सकते, वे अपने राज्य, शहर या गांव में एक दिन का सांकेतिक अनशन रखकर शिक्षा और पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि यह केवल दिल्ली का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा अभियान है. इसलिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव तभी आएगा, जब लोग स्वयं आगे आकर जिम्मेदारी निभाएंगे और जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे.

शिक्षा सुधार और जवाबदेही पर दिया जोर

सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य मजबूत शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है. यदि शिक्षा प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण होगी, तभी देश का विकास संभव होगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर केवल सरकार ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि जवाबदेही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है. जब तक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक शिक्षा और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में सुधार अधूरा रहेगा.

पर्यावरण संरक्षण को बताया देश का बड़ा मुद्दा

सोनम वांगचुक ने पर्यावरण संरक्षण को भी उतनी ही गंभीरता से उठाया. उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा, साफ पानी और सुरक्षित प्राकृतिक संसाधन हर नागरिक का अधिकार हैं. यदि पर्यावरण की अनदेखी की गई तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने लोगों से पर्यावरण बचाने के लिए भी जनभागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जो लोग जंतर-मंतर पर संघर्ष कर रहे हैं, वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

धरना स्थल पर लगातार जुट रहे समर्थक

जंतर-मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में छात्र, युवा, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि लगातार पहुंच रहे हैं. आंदोलन के दौरान शिक्षा सुधार, पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई, जवाबदेही तय करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है. आंदोलनकारी इन मांगों को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

सोनम वांगचुक ने कहा कि यदि पूरा भारत शिक्षा, पर्यावरण और जवाबदेही जैसे बुनियादी मुद्दों पर एकजुट होकर आगे आएगा, तो निश्चित रूप से देश में सकारात्मक बदलाव संभव होगा. उन्होंने लोगों से इस जन आंदोलन का हिस्सा बनने और अपने-अपने क्षेत्रों में भी जागरूकता फैलाने की अपील करते हुए कहा, "आइए, मिलकर देश को बेहतर बनाएं."

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