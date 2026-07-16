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19वें दिन भी जारी सोनम वांगचुक का आमरण अनशन, 9 किलो से अधिक वजन घटा, जारी हुआ हेल्थ बुलेटिन

उन्होंने कहा कि वांगचुक की चल रही भूख हड़ताल अब राजनीतिक या कानूनी मुद्दे से आगे बढ़कर इमरजेंसी मेडिसिन के दायरे में आ गई है.

जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट और 'एशियन सोसाइटी ऑफ़ इमरजेंसी मेडिसिन' के पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. टमोरिश कोले ने ETV भारत से कहा, "क्लिनिकल नज़रिए से देखें तो लंबे समय तक भूखे रहने को एक स्थिर स्थिति के बजाय एक बदलती हुई मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर देखा जाना चाहिए। अगर शरीर के ज़रूरी संकेतों (वाइटल साइन) में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर अंदर से ठीक है. मरीज़ जागते हुए, सतर्क और चलने-फिरने की हालत में भी दिख सकते हैं, जबकि उनके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में गंभीर गड़बड़ी पैदा हो रही होती है"

लगातार भूख हड़ताल के कारण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. इसे देखते हुए गुरुवार को एक जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि यह स्थिति मेडिकल इमरजेंसी का रूप ले सकती है.

कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक, आज डॉक्टरों ने सोनम वांगचुक की नियमित स्वास्थ्य जांच की. मेडिकल रिपोर्ट में उनका रक्तचाप (बीपी) 101/65 एमएमएचजी, नाड़ी 72 प्रति मिनट, ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 प्रतिशत और रैंडम ब्लड शुगर 89 एमजी/डीएल दर्ज की गई. डॉक्टरों का कहना है कि वह पूरी तरह होश में हैं, मानसिक रूप से सतर्क हैं और चिकित्सकीय दृष्टि से उनकी स्थिति स्थिर है. हालांकि, लगातार 19 दिनों से भोजन न लेने के कारण उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका है. मेडिकल टीम का कहना है कि किसी भी संभावित स्वास्थ्य जटिलता से निपटने के लिए उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा गया है.

गुरुवार को जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनका वजन 56.90 किलोग्राम रह गया है, जो अनशन शुरू होने के बाद से 9 किलोग्राम से अधिक कम हो चुका है. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति फिलहाल चिकित्सकीय रूप से स्थिर है, लेकिन अत्यधिक कमजोरी के कारण उन्हें 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का शांतिपूर्ण आंदोलन गुरुवार को 27वें दिन में प्रवेश कर गया, जबकि शिक्षा सुधार कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन का 19वां दिन है.

डॉ. कोले ने कहा,

"लंबे समय तक उपवास के दौरान, शरीर पहले ग्लाइकोजन भंडार का इस्तेमाल करता है, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस और अंत में कीटोसिस की प्रक्रिया में चला जाता है. लगातार भूखे रहने से स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल (हृदय की मांसपेशी) का लगातार नुकसान होता है, कोशिकाओं के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, रक्त की मात्रा घट जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और अंगों की कार्यक्षमता (ऑर्गन रिज़र्व) कम हो जाती है. पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट की कमी के कारण दिल की धड़कन अनियमित (एरिथमिया) होने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि मायोकार्डियल मास (हृदय की मांसपेशियों का द्रव्यमान) कम होने से अचानक कार्डियक डेथ का खतरा बढ़ जाता है."

उन्होंने बताया कि उपवास जारी रहने पर हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन से किडनी को गंभीर नुकसान (एक्यूट किडनी इंजरी), ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, बेहोशी (सिंकोप) और थ्रोम्बोएम्बोलिक जटिलताओं की संभावना बढ़ जाती है.

गिरते स्वास्थ्य पर CJP ने जताई गंभीर चिंता

कॉकरोच जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती शारीरिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. पार्टी का कहना है कि अनशन का हर गुजरता दिन उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ा रहा है. CJP का आरोप है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से अब तक आंदोलनकारियों से किसी भी स्तर पर सार्थक बातचीत शुरू नहीं की गई है. पार्टी का कहना है कि यदि समय रहते सरकार ने संवाद की पहल नहीं की, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. CJP ने सरकार से अपील की है कि वह आंदोलनकारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाए और बातचीत के जरिए समाधान निकाले.

शिक्षा सुधार और जवाबदेही की मांग दोहराई

CJP ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग दोहराई है. पार्टी का कहना है कि हाल के वर्षों में सामने आए पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है. ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करने और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने की जरूरत है. इसके साथ ही CJP ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग भी दोहराई. पार्टी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए और छात्रों की चिंताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए.

20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी

कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को प्रस्तावित शांतिपूर्ण संसद मार्च में देशभर के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है. पार्टी का कहना है कि यह मार्च शिक्षा सुधार, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और छात्रों के अधिकारों की आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. CJP का कहना कि आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से जारी रहेगा. जब तक परीक्षा सुधार, जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव से जुड़ी मांगों पर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

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