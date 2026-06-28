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जंतर-मंतर पर आज से सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, छात्र नेताओं और किसानों के समर्थन से आंदोलन होगा और तेज

सरकार पर लगाया जवाबदेही से बचने का आरोप

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि 20 जून को आंदोलन शुरू होने के दिन ही सोनम वांगचुक ने घोषणा की थी कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय नहीं करती और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तो वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज से भूख हड़ताल शुरू की जा रही है.



सोनम वांगचुक के साथ यह छात्र नेता भी बैठेंगे अनशन पर

भूख हड़ताल में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कई छात्र नेता भी शामिल होंगे. इनमें एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा, जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव दानिश अली, एआईएसए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनीष, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कार्यकर्ता दीपक, जेएनयू के छात्र कार्यकर्ता ऋषिकेश और अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र कार्यकर्ता आमीन अनशन पर बैठेंगे. छात्र नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन लाखों छात्रों के भविष्य, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की लड़ाई है.



किसानों का भी मिला बड़ा समर्थन

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक बालियान ने बताया कि आंदोलन को देशभर के 650 से अधिक किसान संगठनों का समर्थन मिल चुका है. उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए किसान भी इस लड़ाई में साथ आए हैं. इसी के तहत आज दिल्ली में एक बड़ी खाप पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी.



यह हैं आंदोलन की प्रमुख मांगें

आंदोलनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक मामलों के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक सरकार इन मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी.



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