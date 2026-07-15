जंतर-मंतर के मंच पर ही रात बिताते हैं सोनम वांगचुक, जानिए उनके सेहत को लेकर CJP ने क्या कहा ?
जंतर-मंतर के मंच पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 18वें दिन भी जारी है.
Published : July 15, 2026 at 10:49 PM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 18वें दिन भी जारी है. इस बीच CJP की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने बताया कि सोनम वांगचुक के लिए कोई अलग रहने की व्यवस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि वांगचुक दिन ही नहीं, बल्कि पूरी रात भी जंतर-मंतर स्थित आंदोलन स्थल के मंच पर ही बिताते हैं. उनके साथ CJP के पदाधिकारी और कई आंदोलनकारी भी पूरी रात वहीं मौजूद रहते हैं.
स्टेज पर ही बिताते हैं पूरी रात
रत्ना सिंह ने बताया कि कई लोगों के मन में यह सवाल है कि दिनभर आंदोलन स्थल पर रहने के बाद रात में सोनम वांगचुक कहां जाते हैं. उन्होंने इस पर कहा कि इसके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई है. यदि कोई रातभर आंदोलन स्थल पर मौजूद रहे तो वह खुद देख सकता है कि सोनम वांगचुक पूरी रात मंच पर ही रहते हैं. उन्होंने बताया कि CJP के प्रवक्ता और अन्य कार्यकर्ता भी रात में वहीं रहते हैं. आंदोलन में शामिल कई समर्थक भी पूरी रात जंतर-मंतर पर डटे रहते हैं, जिससे आंदोलन लगातार जारी रहता है.
18 दिनों के अनशन से स्वास्थ्य पर असर
रत्ना सिंह ने बताया कि लगातार 18 दिनों से अनशन पर रहने के कारण सोनम वांगचुक की सेहत पर असर पड़ा है. उन्होंने बताया कि वांगचुक का करीब 9 किलो वजन कम हो चुका है. उनका ब्लड शुगर स्तर और ब्लड प्रेशर सामान्य से नीचे चल रहा है. लंबे समय तक भोजन नहीं करने की वजह से उनके शरीर में लगातार कमजोरी और दर्द बना रहता है. उन्होंने कहा कि अब स्थिति ऐसी है कि वांगचुक अपने दम पर कहीं आ-जा नहीं सकते. उन्हें उठाने या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तीन-चार लोगों की सहायता लेनी पड़ती है.
फिर भी आंदोलन जारी रखने का संकल्प
CJP प्रवक्ता ने बताया कि कमजोरी के बावजूद सोनम वांगचुक आंदोलन स्थल पर आने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं. उनकी देखभाल के लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी नियमित रूप से आ रहे हैं. हालांकि, फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है क्योंकि वांगचुक खुद अनशन जारी रखना चाहते हैं. रत्ना सिंह ने कहा कि सोनम वांगचुक मानना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर जवाब नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि वांगचुक अपने उद्देश्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते और उसी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अनशन पर डटे हुए हैं.
20 जुलाई के संसद मार्च की तैयारी जारी
20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर पूछे गए सवाल पर रत्ना सिंह ने कहा कि अभी आंदोलन की तैयारियां जारी हैं. उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए तय की जाएगी. फिलहाल सोनम वांगचुक खुद लोगों से 20 जुलाई को बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचने और आंदोलन का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आती, तब तक आंदोलन और आमरण अनशन दोनों जारी रहेंगे.
गुरुवार शाम पहुंचेंगे राकेश टिकैत और अरविंद केजरीवाल
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है और वह गुरुवार शाम 5 बजे जंतर-मंतर पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे. वहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर रोक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ खड़ी है. वह भी शाम 5 बजे आंदोलन स्थल पहुंचेंगे.
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