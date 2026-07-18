20 दिन से जारी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त, जानिए कब-कब और किसने किया अनशन
देश में भूख हड़ताल का दौर नया नहीं है. इसके तमाम उदाहरण मिलते हैं. विस्तार से पढ़े.
Published : July 18, 2026 at 10:32 AM IST
हैदराबाद: लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के जंतर-मतंर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं. वे नीट पेपर लीक 2026 (NEET Paper Leak 2026) के खिलाफ और कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में यह हड़ताल कर रहे हैं. बता दें, सोनम वांगचुक का यह पहला अनशन नहीं है. इससे पहले भी वे सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर चुके हैं.
आपको बता दें, सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता अनशन करते हैं. वैसे हमारे देश में भूख हड़ताल काफी समय से होती आई है. महात्मा गांधी ने भी देश को आजादी दिलवाने के लिए भूख हड़ताल की थी. भूख हड़ताल का हमारे देश में काफी लंबा इतिहास रहा है. कुछ हड़तालें इतनी दिनों तक चलीं कि सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा और मांगे माननी भी पड़ी. वहीं, कई ऐसे मौके भी आए कि सरकार ने मांगे नहीं मानी और जबरन भूख हड़ताल तुड़वा दीं.
भूख हड़ताल को लोग लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता रहा है. आज इस लेख के जरिए यह जानने की कोशिश करेंगे सोनम वांगचुक से पहले किन-किन लोगों ने भूख हड़ताल की और इसके क्या कारण थे और ये सफल हुईं या नहीं.
सोनम वांगचुक का क्या है मामला
जानकारी के लिए बता दें, कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं. वे कॉकरोच पार्टी के सपोर्ट और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस साल मई में नीट परीक्षा के पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. वहीं, 20 दिनों से भूख हड़ताल के चलते सोनम वांगचुक की हालत काफी खराब हो गई है. उनका शरीर लगातार कमजोर हो रहा है. डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी में लगी हुई है. करीब साढ़े 8 किलो वजन भी कम होने की सूचना मिली है. उनके ब्लड प्रेशर की बात करें तो वह भी 109/70 के करीब पहुंच गया है. उनके समर्थक और देश के गणमान्य लोग अनशन समाप्त करने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन वे झुकने को तैयार नहीं हैं.
पहले भी कर चुके हैं भूख हड़ताल
जानकारी के मुताबिक सोनम वांगचुक पहली बार भूख हड़ताल पर नहीं बैठे. इससे पहले भी वे लद्दाख बचाओ आंदोलन के लिए दो बड़े अनशन कर चुके हैं. दो साल पहले 6 मार्च 2024 को उन्होंने 'क्लाइमेट फास्ट' किया था. यह करीब 21 दिनों तक चला था. इसके बाद इसी साल अक्टूबर 2024 में सोनम वांगचुक ने 16 दिनों के लिए भूख हड़ताल की थी. यह हड़ताल लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए थी. उनका कहना था कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाे और पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए. बता दें, उनकी यह मांगे पूरी नहीं हुई हैं.
भूख हड़ताल के इतिहास पर डालें एक नजर
पोट्टी श्रीरमालू: भारत में भूख हड़ताल पर एक नजर डालें तो पोट्टी श्रीरामलू का नाम काफी चर्चा में रहता है. बता दें, श्रीरामुलु एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. इन्होंने 19 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया था. अनशन के 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को हालत खराब होने से इनकी मृत्यु हो गई थी. इसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन का ऐलान किया था.
मास्टर तारा सिंह
श्रीरामुलु के आमरण अनशन के बाद शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता मास्टर तारा सिंह इस लिस्ट में सबसे पहले थे. उन्होंने 1961 में पंजाबी बोलने वाले राज्य बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दखल के बाद 48 दिनों के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया था.
संत फतेह सिंह
शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेता संत फतेह सिंह ने 1966 में चंडीगढ़ को उस समय बने नए पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी. तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दखल दिया और उन्होंने 10 दिन बाद अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया, क्योंकि उनकी मांग अभी भी पेंडिंग है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की जॉइंट राजधानी बना हुआ है.
तेलंगाना के गठन को लेकर के चंद्रशेखर राव का अनशन
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश से अलग राज्य के गठन को लेकर 29 नवंबर 2009 को आमरण अनशन शुरू किया. सराकर ने एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बावजूद भी उन्होंने अपना अनशन समाप्त नहीं किया. के चंद्रशेखर राव की तबियत लगातार बिगड़ती गई. उसके बाद केंद्र सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन का प्रॉसेस शुरू किया. के चंद्रशेखर राव ने 11 दिनों बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया.
इरोम शर्मिला भी पीछे नहीं रहीं
मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम चानू शर्मिला ने राज्य से अफ्सा कानून हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की. उन्होंने साल 2000 में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम में यह अनशन शुरू किया. बता दें, यह विरोध असम राइफल्स के जवानों द्वारा करीब 10 नागरिकों की हत्या के विरोध में था. उन्होंने 16 सालों तक भोजन और पानी त्याग दिया, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती उन्हें नाक के द्वारा पोषण देने की व्यवस्था की. 9 अगस्त 2016 को अपना अनशन समाप्त किया और विरोध जारी रखा. उनकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी.
अन्ना हजारे भी मैदान में डटे
सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल, 2011 को जंतर-मंतर पर अपनी पहली अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें एक मजबूत एंटी-करप्शन कानून बनाने की मांग की गई. इस उपवास ने करप्शन के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे देश भर के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स का सपोर्ट मिला. सरकार के प्रस्तावित कानून से असहमति के बाद हजारे ने अगस्त 2011 में दूसरे अनिश्चितकालीन उपवास की घोषणा की. विरोध शुरू होने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया. फिर उपवास को रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया गया, जहां रोज हज़ारों सपोर्टर इकट्ठा होते थे, जिससे यह आजादी के बाद भारत में सबसे बड़े सामूहिक विरोध प्रदर्शनों में से एक बन गया. हजारे के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन से आखिरकार लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 पास हुआ, जिससे भारत में करप्शन के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी तरक्की हुई. इस आंदोलन को आखिरकार इंडिया अगेंस्ट करप्शन (IAC) कहा गया और इसने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी बनाने का रास्ता बनाया.
गंगा किनारे खनन को लेकर स्वामी निगमांनद का अनशन
स्वामी निगमानंद, जिन्हें निगमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू साधु थे, जिन्होंने 115 दिन की भूख हड़ताल के बाद आखिरी सांस ली. स्वामी निगमानंद 2011 में उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे गैर-कानूनी रेत माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे. 13 जून, 2011 को देहरादून के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई. उनकी मौत ने पूरे देश का ध्यान खींचा और इलाके के कुछ हिस्सों में गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर किया. हालांकि, एक्टिविस्ट्स ने कहा कि बड़ी चिंताएं अभी भी अनसुलझी हैं.
दर्शन सिंह फेरुमान
सिख एक्टिविस्ट दर्शन सिंह फेरुमान ने 15 अगस्त, 1969 को आमरण अनशन किया था. फेरुमान चंडीगढ़ और पंजाबी बोलने वाले इलाकों को पंजाब में शामिल करने की मांग कर रहे थे. पंजाब 1966 में भाषा के आधार पर बना था, लेकिन सभी पंजाबी बोलने वाले इलाकों को राज्य में नहीं लाया गया था. दर्शन सिंह फेरुमान की 1969 में किसी भी तरह का खाना खाने से मना करने के बाद मौत हो गई. 74 दिन के अनशन के बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने सहित उनकी मुख्य मांगें कभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुईं.
ममता बनर्जी
2006 में ममता बनर्जी ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर में खेती की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ भूख हड़ताल की थी. यह विरोध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के सिंगूर में टाटा नैनो कार फैक्ट्री के लिए 997 एकड़ उपजाऊ, कई फसलों वाली खेती की जमीन के जबरदस्ती अधिग्रहण के खिलाफ था. यह विरोध पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम मोड़ बन गया और इसने लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में मदद की. ममता बनर्जी ने 26 दिनों तक उपवास किया. उपवास के दौरान बनर्जी की सेहत बहुत बिगड़ गई, जिसके बाद उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निजी तौर पर दखल दिया. प्रधानमंत्री से ज़मीन विवाद को सुलझाने का वादा करते हुए एक लिखित अपील मिलने के बाद, उन्होंने 29 दिसंबर 2006 की आधी रात को हड़ताल खत्म कर दी. ममता बनर्जी 2011 में बंगाल की मुख्यमंत्री बनीं और 2026 तक लगातार तीन टर्म तक इस पद पर रहीं.
मेधा पाटकर
मेधा पाटकर की सबसे खास 20 दिन की भूख हड़ताल 2006 में हुई थी. उन्होंने नर्मदा घाटी में विस्थापित परिवारों के लिए सही पुनर्वास पक्का किए बिना सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले का विरोध किया था. यह भूख हड़ताल 28 मार्च से 17 अप्रैल तक चली, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा.
सूरत सिंह खालसा
सूरत सिंह खालसा ने 82 साल की उम्र में 16 जनवरी, 2015 को अनशन शुरू किया और 14 जनवरी, 2023 को अपना अनशन तोड़ा. इस दौरान, उन्हें नाक की नली से खाना दिया गया (मणिपुर की इरोम शर्मिला की तरह). खालसा के अनशन का मकसद उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाना था जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद पंजाब की जेलों में बंद थे. उन्होंने लुधियाना ज़िले के हसनपुर गांव में अपने घर से अपना अनशन शुरू किया, लेकिन ज्यादातर समय लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बिताया. कहा जाता है कि सिख कैदी जगतार सिंह हवारा की अपील की वजह से उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन से ठीक पहले अपना अनशन खत्म कर दिया.
जी.डी. अग्रवाल
आईआईटी (IIT) प्रोफेसर से पर्यावरणविद बने जीडी अग्रवाल ने 2018 में ऐतिहासिक 11 दिन का उपवास किया था. उन्होंने सरकार से हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और गैर-कानूनी माइनिंग रोकने की मांग की थी ताकि गंगा नदी साफ और बिना रुकावट बहती रहे. 112वें दिन, ऋषिकेश के AIIMS में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया. उन्होंने खास तौर पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों पर सभी प्रोजेक्ट्स को रोकने की मांग की थी. 22 जून, 2018 को, उन्होंने एक और अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया जो उनका आखिरी उपवास था. 9 अक्टूबर को, उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया और मुंह से दवाइयां, पानी या कोई भी तरल पदार्थ लेने से मना कर दिया.
जगजीत सिंह दल्लेवाल
16 नवंबर, 2024 को, मिस्टर दल्लेवाल ने सभी फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की लीगल गारंटी की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की. हड़ताल के दौरान उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से इस विरोध ने ध्यान खींचा. जगजीत सिंह दल्लेवाल ने 6 अप्रैल, 2025 को अपनी 131 दिन लंबी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी. उनकी यह घोषणा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दल्लेवाल से अपना उपवास खत्म करने की अपील के एक दिन बाद आई.
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