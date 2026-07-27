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अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक, राजघाट जाकर बापू को देंगे श्रद्धांजलि; बोले- 'जनता के साथ से आंदोलन सफल हुआ'

सोनम वांगचुक ने संदेश में आंदोलन से जुड़े सभी लोगों का दिल से धन्यवाद दिया. लोगों ने एकजुट होकर इस मुहिम में अपनी आवाज मिलाई.

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक
अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 27, 2026 at 1:30 PM IST

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नई दिल्ली: लंबे इलाज और स्वास्थ्य लाभ के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई. अस्पताल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि अब तबीयत पहले से काफी बेहतर है और वह धीरे-धीरे सामान्य भोजन कर रहा हूं. उन्होंने बताया कि अस्पताल से निकलने के बाद सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा. सोनम वांगचुक ने देशभर के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि सभी के सहयोग और एकजुटता की बदौलत कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन सफल हुआ और आगे भी जनता के मुद्दों पर इसी तरह आवाज उठती रहेगी.

अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि आखिर वह दिन आ गया जब अस्पताल से छुट्टी मिल रही है. उन्होंने बताया कि अब सेहत पहले से बेहतर है शरीर में भी धीरे-धीरे ताकत लौट रही है और स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है. बता दे की जंतरमतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे.

राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि:

वांगचुक ने कहा कि अस्पताल से निकलते ही अपने घर लद्दाख लौटने से पहले राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. उन्होंने याद दिलाया कि जब वह स्विट्जरलैंड से भारत लौटे थे और जंतर मंतर पर अनशन शुरू करने जा रहे थे, तब भी सबसे पहले राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी थी. इसके बाद ही वह जंतर-मंतर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि इस बार भी उसी परंपरा को निभाते हुए राजघाट जाएंगे और फिर लद्दाख के लिए रवाना होंगे.

देशभर के लोगों का जताया आभार: सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में आंदोलन से जुड़े सभी लोगों का दिल से धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से छोटे-बड़े, पास और दूर रहने वाले लोगों ने एकजुट होकर इस मुहिम में अपनी आवाज मिलाई. इसी जनसमर्थन ने आंदोलन को मजबूती दी और इसकी सफलता सुनिश्चित की. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, बल्कि देशभर के लोगों की साझा आवाज थी. सभी ने मिलकर एक उद्देश्य के लिए संघर्ष किया और उसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया.

वांगचुक ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि आगे भी लोग इसी तरह जुड़े रहेंगे और जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे. उन्होंने सभी समर्थकों को सलाम करते हुए कहा कि जनता की भागीदारी ही किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है. अपने संदेश के अंत में उन्होंने सभी लोगों का एक बार फिर धन्यवाद दिया और "जय हिंद", "नमस्कार" तथा "जुले" कहकर अपनी बात समाप्त की.


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