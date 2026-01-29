सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग पर टिप्पणी से किया इनकार
एनएसए के तहत गिरफ्तार लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों से भी इनकार किया है.
January 29, 2026
नई दिल्ली: लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने अरब स्प्रिंग की तरह सरकार को हटाने के लिए कोई बयान दिया था. वांगचुक ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें आलोचना करने और विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है. 59 साल के वांगचुक राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में हिरासत में हैं.
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनकी पैरवी करते हुए कहा कि पुलिस ने वांगचुक को हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी को गुमराह करने के लिए एक खास वीडियो का सहारा लिया है.
सिब्बल ने कहा कि वीडियो देखिए. उन्होंने कहा, "पुलिस के अनुसार, वह कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार राज्य का दर्जा नहीं देगी, तो वह अरब स्प्रिंग की तरह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे.' लेकिन वांगचुक ने ऐसा नहीं कहा. मैं (वीडियो का) ट्रांसक्रिप्शन दूंगा."
सिब्बल ने वांगचुक पर हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों से भी इनकार किया और कहा कि कुछ आईटी सेल ने इसे गलत तरीके से पेश किया.
सिब्बल ने कहा, "बिना एडिट किया गया बयान पूरी तस्वीर सामने लाता है. इसका मतलब यह था कि लद्दाख को कश्मीर से आजाद कराने के बाद, केंद्र सरकार (संविधान की छठी अनुसूची) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही. वह कहते हैं कि जैसे राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर, उन्हें त्याग दिया था, वैसा ही केंद्र सरकार ने लद्दाख के साथ किया."
सिब्बल ने कहा, "उन्होंने राम पर यह एक तरह का बयान दिया है. अगर इन्हीं बयानों के आधार पर किसी को हिरासत में लिया गया है, तो हमें बोलना बंद कर देना चाहिए. उनकी पत्नी हिंदू हैं."
सिब्बल ने इस आरोप को भी गलत बताया कि वांगचुक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो लद्दाख के लोग युद्ध के दौरान भारतीय सेना की मदद नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा, "उन्होंने (पुलिस) हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी को गुमराह किया है. मेरे पास वीडियो का लिंक है जिसमें वह सरकार और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं; वीडियो में शांतिपूर्ण विरोध का विशेष जिक्र है."
सिब्बल ने कहा, "किसी ने उनसे (वांगचुक से) कहा कि कारगिल कश्मीर में मिलना चाहता है. उन्होंने कहा, 'ठीक है, अगर वे शामिल होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं.' जनमत संग्रह से जुड़ा कुछ भी नहीं है."
शीर्ष अदालत ने दूषित पानी के कारण पेट की समस्याओं की शिकायत के बाद वांगचुक की एक विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा जांच का निर्देश दिया. पीठ ने जेल अधिकारियों को सोमवार तक एक सीलबंद लिफाफे में वांगचुक की चिकित्सा रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया.
राजस्थान सरकार के वकील ने कहा कि पिछले चार महीनों में जेल के डॉक्टर ने 21 बार उनकी जांच की है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसमें दिखाया गया कि 26 सितंबर से 26 जनवरी तक पर्यावरण कार्यकर्ता की 21 बार जांच की गई थी. नटराज ने कहा कि हालिया मेडिकल जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और छाती और पेट की क्लिनिकल जांच भी साफ है.
सुप्रीम कोर्ट ने नटराज का बयान दर्ज किया कि वांगचुक की जांच सरकारी अस्पताल के एक विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी और सोमवार तक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.
मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.
वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे दो दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए लेह और अन्य जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे. सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है.
आंगमो ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत वांगचुक की हिरासत के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है.
