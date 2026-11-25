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'करदाताओं का पैसा फिजूल खर्च हो रहा', कड़ाके की ठंड में सोनम वांगचुक ने उठाई LAHDC चुनाव टालने की मांग

कड़ाके की ठंड में सोनम वांगचुक ने उठाई LAHDC चुनाव टालने की मांग ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह में माइनस 12 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे धरना दिया. उन्होंने इस दौरान गांव के कई लोगों की मौजूदगी में 4 दिसंबर के चुनाव को टालने समेत कई मांगें रखी.

उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख प्रशासन बाहर से लद्दाखी वोटरों को फ्लाइट से वापस लाने के लिए 60 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है. लेह में एनडीएस मेमोरियल पार्क के अंदर एक बिस्तर पर लेटे हुए वांगचुक ने कहा कि वह कई गांवों के 12 लोगों के साथ माइनस 12 डिग्री तापमान में खड़े होकर सरकार से लेह में सितंबर 2025 में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट जारी करने और सर्दियों में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं.

कड़ाके की ठंड में सोनम वांगचुक ने उठाई LAHDC चुनाव टालने की मांग (ETV Bharat) उन्होंने भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट IL76 के जरिए चंडीगढ़ और जम्मू से लद्दाख के वोटरों को लाने-ले जाने के लिए बनाया गया एक आधिकारिक सर्कुलर दिखाते हुए कहा कि करदाताओं का पैसा बेकार के कामों में बर्बाद हो रहा है. वांगचुक ने कहा, "कमजोर लोगों के लिए चुनाव कड़ाके की ठंड के बीच में हो रहे हैं, जब लद्दाख की 25 से 30 प्रतिशत आबादी गर्म इलाकों में चली जाती है, जिसमें 20,000-30,000 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं. रोजाना 3000 से 4000 लोग फ्लाइट से लद्दाख छोड़ रहे हैं." उन्होंने इन हालात को देखते हुए चुनाव अगले साल तक टालने की मांग की. वांगचुक ने बाहर की जगहों से केंद्र शासित प्रदेश में IL76 फ्लाइट से वोटरों को वापस लाने के प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुल मिलाकर सरकारी खजाने पर 60 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. सोनम वांगचुक ने कहा कि 130 लोगों को ले जाने वाली एक उड़ान का खर्च 20 लाख रुपये होगा और 40 हजार लोगों को वोटिंग के लिए वापस लाने के लिए 300 फ्लाइट की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि इस पैसे से 2000 लोगों को एक साल तक नौकरी मिल सकती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि करदाताओं (टैक्सपेयर्स) का पैसा बेकार के कामों में इस्तेमाल हो रहा है. 21 नवंबर को हुए पंचायत और नगरपालिका चुनावों में 70 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई थी. वहीं लद्दाख प्रशासन 4 दिसंबर को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. लद्दाख की सामाजिक-राजनीतिक निकाय चुनाव टालने की मांग कर रही हैं. बता दें कि लद्दाख की सामाजिक-राजनीतिक निकाय में असरदार लेह एपेक्स बॉडी भी शामिल है, जिसके सोनम वांगचुक सदस्य हैं.