“जेल में बिताए गए सोनम वांगचुक के कई महीने देश के लिए बड़ी क्षति", केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना
सोनम वांगचुक के मामले में केंद्र सरकार घिरी, केजरीवाल ने कहा- बिना सबूत जेल में रखा
Published : March 14, 2026 at 5:43 PM IST
नई दिल्ली: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत के मामले में केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बिना ठोस सबूत के सोनम वांगचुक को जेल में रखा और जब मामला अदालत में कमजोर पड़ने लगा तो उनकी हिरासत रद्द कर दी गई. आप नेताओं का कहना है कि यह कदम सरकार की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े करता है और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया जा रहा है.
बता दें कि शनिवार को जारी एक बयान में, गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करके वांगचुक की नजरबंदी तुरंत हटाने का फैसला किया है.
अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला
अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है. उन्होंने कहा कि एक जलवायु कार्यकर्ता के रूप में सोनम वांगचुक ने अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया है, लेकिन उन्हें बिना पुख्ता सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया. केजरीवाल ने कहा, “जेल में बिताए गए उनके कई महीने न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए नुकसानदेह रहे बल्कि देश के लिए भी क्षति है. लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई बेहद चिंताजनक है और इसका सच जनता के सामने आना चाहिए.”
The Modi government stands exposed once again.— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 14, 2026
A scientist and climate activist who had dedicated his life to the nation was arrested without any evidence.
The months he spent in jail were not only a personal loss for him but also a loss to the country. This sheer dictatorship… https://t.co/8nVAhgrkXx
एनएसए हिरासत रद्द होने पर उठे सवाल
आप नेताओं का कहना है कि अदालत में लगातार उठ रहे सवालों और मामले के कमजोर पड़ने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दी गई हिरासत को रद्द करने का फैसला लिया. पार्टी का आरोप है कि यदि शुरुआत से ही ठोस सबूत होते तो इस तरह अचानक हिरासत खत्म करने की नौबत नहीं आती. आप पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह फैसला खुद इस बात का संकेत है कि कार्रवाई में कई गंभीर खामियां थीं.
सोनम वांगचुक को 170 दिन बिना किसी ठोस सुबूत के जेल में रखा गया , क्यों ?— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) March 14, 2026
Habeas Corpus में भी 6 महीने लगना कितना जायज़ है ?
बार बात सुप्रीम कोर्ट में तारीख़ पर तारीख़ कैसे जायज़ हैं ? pic.twitter.com/2ZUNNXjvPr
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का बयान
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी इस मामले पर केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे प्रकरण पर जवाब देना चाहिए.
उन्होंने कहा, “अब यह साफ होता जा रहा है कि सोनम वांगचुक को जेल में रखने के लिए सरकार के पास ठोस आधार नहीं थे. अदालत में लगातार हो रही सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ किए गए कई आरोप कमजोर पड़ते दिखाई दिए.”
जेल में बिताए समय की भरपाई कौन करेगा
सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने देश और समाज के लिए वर्षों तक काम किया, उसे महीनों तक जेल में रखा गया. उन्होंने कहा कि अब यह सवाल खड़ा होता है कि उस निर्दोष व्यक्ति के जेल में बिताए समय और मानसिक पीड़ा की भरपाई कौन करेगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी आवाजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.
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