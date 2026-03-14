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“जेल में बिताए गए सोनम वांगचुक के कई महीने देश के लिए बड़ी क्षति", केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना

सोनम वांगचुक के मामले में केंद्र सरकार घिरी, केजरीवाल ने कहा- बिना सबूत जेल में रखा

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने कहा- बिना सबूत जेल में रखा
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने कहा- बिना सबूत जेल में रखा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 14, 2026 at 5:43 PM IST

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नई दिल्ली: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत के मामले में केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बिना ठोस सबूत के सोनम वांगचुक को जेल में रखा और जब मामला अदालत में कमजोर पड़ने लगा तो उनकी हिरासत रद्द कर दी गई. आप नेताओं का कहना है कि यह कदम सरकार की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े करता है और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया जा रहा है.

बता दें कि शनिवार को जारी एक बयान में, गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करके वांगचुक की नजरबंदी तुरंत हटाने का फैसला किया है.

अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला
अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है. उन्होंने कहा कि एक जलवायु कार्यकर्ता के रूप में सोनम वांगचुक ने अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया है, लेकिन उन्हें बिना पुख्ता सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया. केजरीवाल ने कहा, “जेल में बिताए गए उनके कई महीने न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए नुकसानदेह रहे बल्कि देश के लिए भी क्षति है. लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई बेहद चिंताजनक है और इसका सच जनता के सामने आना चाहिए.”

एनएसए हिरासत रद्द होने पर उठे सवाल
आप नेताओं का कहना है कि अदालत में लगातार उठ रहे सवालों और मामले के कमजोर पड़ने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दी गई हिरासत को रद्द करने का फैसला लिया. पार्टी का आरोप है कि यदि शुरुआत से ही ठोस सबूत होते तो इस तरह अचानक हिरासत खत्म करने की नौबत नहीं आती. आप पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह फैसला खुद इस बात का संकेत है कि कार्रवाई में कई गंभीर खामियां थीं.

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का बयान
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी इस मामले पर केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे प्रकरण पर जवाब देना चाहिए.
उन्होंने कहा, “अब यह साफ होता जा रहा है कि सोनम वांगचुक को जेल में रखने के लिए सरकार के पास ठोस आधार नहीं थे. अदालत में लगातार हो रही सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ किए गए कई आरोप कमजोर पड़ते दिखाई दिए.”

जेल में बिताए समय की भरपाई कौन करेगा
सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने देश और समाज के लिए वर्षों तक काम किया, उसे महीनों तक जेल में रखा गया. उन्होंने कहा कि अब यह सवाल खड़ा होता है कि उस निर्दोष व्यक्ति के जेल में बिताए समय और मानसिक पीड़ा की भरपाई कौन करेगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी आवाजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.

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