कोलकाता : जमीन हड़पने और रंगदारी का आरोपी सोना पप्पू ED के सामने हुआ पेश, 3 माह से था फरार
कोलकाता में जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सोना पप्पू ईडी के सामने पेश हुआ.
Published : May 18, 2026 at 4:50 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता आते ही अपराधी खुद से सरेंडर करने लगे हैं. ताजा मामले में जमीन कब्जे, उगाही के आरोपी बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू सोमवार को अचानक ईडी दफ्तर पहुंच गया.
बताया जाता है कि तीन महीने तक गायब रहने के बाद, 'सोना पप्पू' कोलकाता के साल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मौजूद ईडी ऑफिस में दिखाई दिया. पप्पू अपनी पत्नी के साथ ईडी ऑफिस गए थे. जब वे ईडी को रिपोर्ट करने पहुंचे, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल्द गिरफ्तारी का डर है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, "मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जबरन वसूली नहीं की है."
आरोप है कि करीब एक महीने पहले रवींद्र सरोबर पुलिस स्टेशन के इलाके में अशांति और बम फेंकने की घटना हुई थी. यह भी आरोप है कि पप्पू के साथी इलाके में घुस आए थे और उन्होंने हंगामा भड़काया था. घटना की जांच करते समय, अधिकारियों को पप्पू के गैर-कानूनी वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड मिले.
इस खोज के बाद, एजेंसी के अधिकारियों ने दक्षिण कोलकाता में सोना पप्पू के घर पर कई सर्च ऑपरेशन किए. पप्पू से जुड़े लिंक का पता लगाते हुए, जांच करने वालों को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) शांतनु सिन्हा बिस्वास के साथ कनेक्शन का पता चला.
ईडी का दावा है कि बिस्वास ने बिजनेसमैन जय एस कामदार के साथ मिलकर पप्पू की मदद से कई मौकों पर पैसे का फायदा उठाया था. हालांकि जांच करने वाले इस मामले में बिस्वास और कामदार दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे, लेकिन पप्पू अब तक फरार था.
हालांकि, लंबे समय तक भगोड़ा रहने के बावजूद, पप्पू को अक्सर फेसबुक लाइव सेशन के जरिए कमेंट और बयान देते सुना गया. इस दौरान राज्य में सरकार बदल गई. भाजपा के सत्ता में आने के बाद ईडी ने बिस्वास समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया. ईडी ने पप्पू को कई समन भेजे थे. लेकिन, जांचकर्ता किसी भी तरह से उसे ढूंढ या पकड़ नहीं पाए.
पूछताछ के दौरान उनसे जो मुख्य सवाल पूछे जाने की उम्मीद है, उनमें से एक यह है कि क्या उनके किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संबंध हैं. इसके अलावा, जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने उसे काकुलिया रोड पर बम विस्फोट की घटना के बारे में निर्देश दिया था.
इसके अलावा, यह भी जांच की जा रही है कि पप्पू के साथ वित्तीय लेनदेन में और कौन-कौन शामिल था. गिरफ्तार किए गए लोगों में कामदार और बिस्वास के साथ पैसे का लेन-देन कैसे हुआ? सोना पप्पू से सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ शुरू हो चुकी है.
पप्पू का नाम पहली बार 2015 में बालीगंज रेलवे यार्ड में इलाके पर कब्जे को लेकर हुई झड़प के बाद सामने आया था. इसके बाद, 2017 में, उसका नाम एक मर्डर केस में भी शामिल हो गया.
लालबाजार के सूत्रों के अनुसार, उस घटना के संबंध में एक अलग एफआईआर दर्ज की गई थी.लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, पुलिस सूत्रों से पता चलता है कि 2021 में, उसका नाम एक बार फिर प्रेसिडेंसी सुधार गृह के बाहर अपने विरोधी मुन्ना पांडे पर हमला करने की कथित कोशिश के सिलसिले में सामने आया था. उसने अपने 25 साथियों के साथ मिलकर यह कोशिश की थी.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में कम से कम 20 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें जबरन वसूली के आरोप भी शामिल है. इसके अलावा, पप्पू पर कस्बा, तिलजला और तोपसिया इलाकों में आपराधिक सिंडिकेट चलाने के आरोप लगे हैं.
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