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कोलकाता : जमीन हड़पने और रंगदारी का आरोपी सोना पप्पू ED के सामने हुआ पेश, 3 माह से था फरार

कोलकाता में ईडी कार्यालय ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता आते ही अपराधी खुद से सरेंडर करने लगे हैं. ताजा मामले में जमीन कब्जे, उगाही के आरोपी बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू सोमवार को अचानक ईडी दफ्तर पहुंच गया. बताया जाता है कि तीन महीने तक गायब रहने के बाद, 'सोना पप्पू' कोलकाता के साल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मौजूद ईडी ऑफिस में दिखाई दिया. पप्पू अपनी पत्नी के साथ ईडी ऑफिस गए थे. जब वे ईडी को रिपोर्ट करने पहुंचे, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल्द गिरफ्तारी का डर है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, "मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जबरन वसूली नहीं की है." आरोप है कि करीब एक महीने पहले रवींद्र सरोबर पुलिस स्टेशन के इलाके में अशांति और बम फेंकने की घटना हुई थी. यह भी आरोप है कि पप्पू के साथी इलाके में घुस आए थे और उन्होंने हंगामा भड़काया था. घटना की जांच करते समय, अधिकारियों को पप्पू के गैर-कानूनी वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड मिले. इस खोज के बाद, एजेंसी के अधिकारियों ने दक्षिण कोलकाता में सोना पप्पू के घर पर कई सर्च ऑपरेशन किए. पप्पू से जुड़े लिंक का पता लगाते हुए, जांच करने वालों को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) शांतनु सिन्हा बिस्वास के साथ कनेक्शन का पता चला. सोना पप्पू (file photo-ETV Bharat) ईडी का दावा है कि बिस्वास ने बिजनेसमैन जय एस कामदार के साथ मिलकर पप्पू की मदद से कई मौकों पर पैसे का फायदा उठाया था. हालांकि जांच करने वाले इस मामले में बिस्वास और कामदार दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे, लेकिन पप्पू अब तक फरार था.