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Explainer : 26 साल बाद बिहार-झारखंड का सोन नदी जल विवाद सुलझा, जानिए किसके हिस्से में आया कितना पानी?

असली चुनौती पानी का प्रबंधन : यह समझना जरूरी है कि जल बंटवारे पर समझौता होने का अर्थ यह नहीं है कि अगले ही दिन बिहार के हर खेत में अतिरिक्त पानी पहुंच जाएगा. समझौते के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण होगा. सोन बेसिन में वास्तविक जल उपलब्धता, मौजूदा उपयोग, भविष्य की जरूरत और जल संरचनाओं की क्षमता का वैज्ञानिक आकलन.

नए समझौते में क्या तय हुआ? : नए फॉर्मूले के मुताबिक अविभाजित बिहार के निर्धारित 7.75 MAF हिस्से को दो राज्यों के बीच बांटने पर सहमति बनी है. यानी तय हिस्सेदारी के आधार पर बिहार को करीब 74.2% और झारखंड को करीब 25.8% हिस्सा मिलेगा. तो क्या विवाद खत्म होने का मतलब है कि बिहार को तुरंत ज्यादा पानी मिलने लगेगा?

1973 के फॉर्मूले से निकला विवाद का हल : सोन नदी के जल बंटवारे की मौजूदा कहानी को समझने के लिए 1973 के बाणसागर समझौते को समझना जरूरी है. तत्कालीन अविभाजित बिहार के लिए सोन नदी के पानी का हिस्सा 7.75 मिलियन एकड़ फीट यानी MAF निर्धारित था. लेकिन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना तो सवाल उठा कि अविभाजित बिहार के हिस्से में आने वाले इस पानी को दोनों राज्यों के बीच किस अनुपात में बांटा जाए. यही सवाल धीरे-धीरे अंतरराज्यीय विवाद में बदल गया.

''इस ऐतिहासिक समझौते से पूर्वी भारत के एक बहुप्रतीक्षित जल विवाद का समाधान हुआ है. समझौते से बिहार और झारखंड के बहुत बड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों किसानों को सिंचाई के लिये जल मिलने के साथ ही लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा.'' - अमित शाह, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

26 साल बाद हुआ समझौता : करीब ढाई दशक तक चली बातचीत, बैठकों और केंद्र के हस्तक्षेप के बाद अब इस विवाद के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. 31 अगस्त 2026 को बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं. समझौते के बाद अब दोनों राज्यों के लिए जल हिस्सेदारी का एक स्पष्ट ढांचा सामने आया है. अमित शाह ने समझौते के ज्ञापन हस्ताक्षर के बाद ऑफिशियल बयान जारी किया.

सोन नदी जल समझौता : नदियों का पानी राज्यों की सीमाएं नहीं मानता, लेकिन उसके इस्तेमाल और हिस्सेदारी को लेकर राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद होते रहे हैं. बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे का विवाद भी ऐसा ही मामला था. वर्ष 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि अविभाजित बिहार को सोन नदी से मिलने वाले पानी में दोनों राज्यों का हिस्सा कितना होगा.

''इस समझौते से बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी, कृषि को मजबूती मिलेगी और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी. यह बिहार के हित में एक बड़ी उपलब्धि है. साथ ही, झारखंड के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

राज्य बंटवारे के बाद से उलझा था मामला : इस विवाद की मुख्य वजह साल 2000 में बिहार के विभाजन के बाद झारखंड के लिए पानी का कोई निश्चित हिस्सा तय न होना था. दरअसल, वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को आवंटित 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी पर बंटवारे के बाद से ही दोनों राज्य अपना-अपना दावा पेश कर रहे थे, जिसे अब सर्वसम्मति से सुलझा लिया गया है.

पटना : बिहार के लिए सोमवार का दिन गुड न्यूज लेकर आया. दक्षिण बिहार के 8 जिलों के लिए अच्छी खबर है. 26 साल पुराने सोन नदी जल विवाद में बिहार और झारखंड के बीच समझौता हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 31 अगस्त 2026 को बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने एक ऐतिहासिक MoU पर हस्ताक्षर कर ढाई दशक पुराने सोन नदी जल विवाद को समाप्त कर दिया. यह वो इलाका है जो अक्सर सूखाग्रस्त रहता है. इस महत्वपूर्ण समझौते से किसानों को राहत मिलेगी.

केंद्रीय जल आयोग यानी CWC करेगा अध्ययन : आयोग सोन नदी के साथ उसकी प्रमुख सहायक नदियों—रिहंद, कनहर और नॉर्थ कोयल से जुड़े पूरे बेसिन की स्थिति का अध्ययन करेगा. जल संसाधनों का आकलन केवल पुराने सरकारी आंकड़ों के आधार पर नहीं होगा. अध्ययन में कई स्तरों पर जानकारी जुटाई जाएगी.

CWC क्या-क्या देखेगा? : केंद्रीय जल आयोग के रिसर्च में आकलन के मुख्य बिंदु में सोन बेसिन में कितना वर्षाजल उपलब्ध होता है. बारिश के बाद नदी में कितना रन-ऑफ आता है. अलग-अलग स्थानों पर गाद यानी सिल्ट की स्थिति क्या है? अभी नदी के पानी का कितना और कहां उपयोग हो रहा है. मौजूदा जलाशयों और नहर प्रणालियों की क्षमता कितनी है.

सोन बेसिन में पानी की उपलब्धता के आधार पर बंटवारा : भविष्य में सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए पानी की मांग कितनी बढ़ सकती है. सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड सर्वे के जरिए वास्तविक स्थिति क्या है. इस अध्ययन से यह तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी कि सोन बेसिन में वास्तव में कितना पानी उपलब्ध है और उसका बेहतर इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है.

गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

समझौते के बाद क्यों बढ़ी उम्मीद? : बिहार के लिए सोन जल विवाद का समाधान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है. सोन नदी का पानी बारिश के मौसम में उपलब्ध होने के बाद यदि पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित तरीके से संग्रहित किया जा सके तो जरूरत के समय उसे नहर प्रणाली के जरिए खेतों तक पहुंचाना आसान हो सकता है.

दक्षिण बिहार के सूखे का निकलेगा तोड़ : यानी केवल नदी में पानी होना पर्याप्त नहीं है. पानी को रोकना, संग्रहित करना, नियंत्रित करना और सही समय पर खेतों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है. इसी वजह से इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को दक्षिण बिहार की जल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है. सोन नहर प्रणाली दक्षिण बिहार के बड़े कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन नहर के शुरुआती हिस्सों की तुलना में टेलएंड यानी अंतिम छोर के किसानों के सामने पानी पहुंचने की समस्या ज्यादा रहती है.

नहर से टेलएंड तक पहुंचेगा पानी? आरा, बक्सर, रोहतास और भभुआ क्षेत्र के बड़े हिस्से की कृषि सोन नहर प्रणाली से जुड़ी है. वहीं पटना जिले के पालीगंज और विक्रम जैसे इलाके भी इस नहर व्यवस्था से जुड़े हैं, लेकिन अंतिम छोर पर होने के कारण पर्याप्त पानी पहुंचना चुनौती बना रहता है. अरवल और जहानाबाद के कुछ इलाके भी इस समस्या से प्रभावित होते हैं. ऐसे में जल संग्रहण और बेहतर जल प्रबंधन की क्षमता बढ़ने से सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि नहर प्रणाली के आखिरी छोर तक भी सिंचाई का पानी अधिक भरोसेमंद तरीके से पहुंच सके.

भोजपुर से अरवल तक सिंचाई का दायरा : जल संसाधन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और अधिकारियों के मुताबिक समझौते और इसके बाद की परियोजनाओं का असर दक्षिण बिहार के बड़े कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है. संभावित रूप से जिन प्रमुख जिलों को लाभ मिलने की उम्मीद है उनमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल शामिल हैं. बिहार के 8 जिलों में सिंचाई के लिए सोन नहर प्रणाली का महत्व पहले से है. यदि जल उपलब्धता और वितरण व्यवस्था बेहतर होती है तो किसानों को खरीफ के साथ-साथ रबी और अन्य फसलों के लिए भी ज्यादा भरोसेमंद सिंचाई मिल सकती है.

सोन नदी बैराज (ETV Bharat)

सोन का पानी खेतों से आगे पेयजल और उद्योगों तक : सोन नदी का पानी केवल कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. दक्षिण बिहार के कई इलाकों में जल सुरक्षा का सीधा संबंध पेयजल, पशुपालन, उद्योग और भूजल से भी है. अगर सतही जल की उपलब्धता बेहतर होती है तो भूजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. कृषि उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है और पानी आधारित औद्योगिक जरूरतों को भी बेहतर ढंग से पूरा करने की संभावना बढ़ सकती है.

शाहाबाद क्षेत्र को क्यों मिल सकती है सबसे बड़ी राहत? : भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर यानी पुराने शाहाबाद क्षेत्र में खेती का बड़ा हिस्सा सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर है. यहां सोन नहर प्रणाली लंबे समय से कृषि की रीढ़ रही है. लेकिन पानी की उपलब्धता हमेशा समान नहीं रहती. खासकर नहर के अंतिम छोर पर किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है. अगर सोन नदी के पानी का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण और वितरण संभव होता है तो शाहाबाद क्षेत्र में फसल चक्र, उत्पादन और सिंचाई की विश्वसनीयता में सुधार की संभावना बन सकती है.

26 साल का विवाद आखिर सुलझा कैसे? : साल 2000 में झारखंड के गठन के साथ अविभाजित बिहार के संसाधनों और जल हिस्सेदारी के बंटवारे का सवाल सामने आया. सोन नदी के पानी को लेकर भी दोनों राज्यों के हित अलग-अलग थे. मामला लंबे समय तक बातचीत और विभिन्न स्तरों की बैठकों में चलता रहा. केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद इसे अंतरराज्यीय परिषद के स्तर पर भी आगे बढ़ाया गया. आखिरकार दिल्ली में सहमति बनने के बाद अब दोनों राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

क्या यह समझौता अंतिम समाधान है? : इसे विवाद के समाधान की दिशा में बड़ा कदम जरूर माना जा सकता है, लेकिन आगे की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी. क्योंकि किसी नदी के पानी की उपलब्धता हर साल एक जैसी नहीं होती. बारिश, सूखा, जलवायु परिवर्तन, नदी में गाद, मौजूदा परियोजनाएं और बढ़ती आबादी- सभी जल उपलब्धता को प्रभावित करते हैं. इसलिए सोन जल समझौते को केवल दो राज्यों के बीच पानी बांटने का समझौता मानना अधूरा होगा. इसका असर आने वाले वर्षों में पूरे दक्षिण बिहार की जल अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

इंद्रपुरी जलाशय कब जमीन पर उतरेगा? : बिहार के लिए असली परीक्षा अब समझौते को जमीन पर उतारने की होगी. जल हिस्सेदारी तय होने के बाद जलाशय, नहर और वितरण से जुड़ी परियोजनाओं को किस गति से आगे बढ़ाया जाता है, यही तय करेगा कि इसका फायदा किसानों तक कब पहुंचता है. यदि इंद्रपुरी जलाशय जैसी परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं और सोन नहर प्रणाली की क्षमता एवं जल प्रबंधन मजबूत होता है तो इसका फायदा केवल मुख्य नहरों के आसपास के किसानों को नहीं, बल्कि टेलएंड तक बसे किसानों को भी मिल सकता है.

समझौते ने खोला दरवाजा : बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे पर बनी सहमति करीब 26 साल पुराने विवाद के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत है. बिहार के हिस्से में 5.75 MAF और झारखंड के हिस्से में 2 MAF पानी तय होने से हिस्सेदारी को लेकर तस्वीर पहले से ज्यादा स्पष्ट हुई है. लेकिन इस समझौते की असली सफलता तब मानी जाएगी जब इसका असर कागज से निकलकर नहरों, खेतों और टेलएंड के किसानों तक पहुंचे.

दक्षिण बिहार के लिए वरदान बनेगा सोन जल समझौता : इंद्रपुरी जलाशय, सोन नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक जल प्रबंधन इस पूरी कहानी की अगली कड़ी होंगे. अगर ये योजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हैं, तो सोन का पानी दक्षिण बिहार के लिए सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जल सुरक्षा का नया आधार बन सकता है.

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