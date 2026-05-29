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शंकर कैसे बना सन्यासी? बड़ी दिलचस्प है कहानी, 18 साल की उम्र में घर छोड़ा, 20 साल बाद साधु बनकर लौटे

घर में पैसे की तंगी थी. वह काम करने के लिए बाहर निकला. फिर परिवार से उसका संपर्क टूट गया. हरिद्वार में उसने साधना की.

Son returns home as swamiji after 20 years of disappearance
20 साल पहले का युवा शंकर अब स्वामी राजन पुरी महाराज जी हैं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 3:53 PM IST

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बेल्लारी: कर्नाटक के बेल्लारी जिले में 18 साल की उम्र में शंकर आचारी माता-पिता को बिना बताए घर छोड़कर चला गया था. अब 20 साल बाद शंकर स्वामीजी राजन पुरी महाराज के रूप में अपने घर पधारे हैं. उन्हें एक सन्यासी के रूप में देखकर उनके माता-पिता आश्चर्यचकित रह गए.

20 साल पहले का युवा शंकर अब स्वामीजी के रूप में हैं. उनकी लंबी-लंबी दाढ़ी है और सन्यासी वाला वस्त्र धारण किए हुए हैं. जब आस-पड़ोस और दूरदराज के लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों को पता लगा कि, शंकर वापस आ गए हैं, तो वे उनसे मिलने उनके घर पहुंचे. वे लोग भी शंकर के इस सन्यासी रूप को देखकर आश्चर्य में डूब गए.

शंकर अब राजन पुरी महाराज बनकर घर लौटे हैं (ETV Bharat)

शंकर अब राजन पुरी महाराज ने अपने दोस्तों और परिवार वालों से हिंदी और कन्नड़ में बात की. शंकर आचारी, कुरुगोड के चंद्रशेखरचारी और चंद्रकला के इकलौते बेटे हैं. जब उनका परिवार पैसे की तंगी से जूझ रहा था, तो वे काम करने के लिए बेंगलुरु गए थे. बाद में, वहां से भी निराश होकर वे मुंबई चले गए और बिना परिवार के संपर्क के रहने लगे. बाद में, वे 7 साल तक उत्तराखंड के हरिद्वार में रहे और वहां साधना की. यहां उन्होंने निरंजन देव नाम के गुरु से दीक्षा ली और साधु बन गए.

Son returns home as swamiji after 20 years of disappearance
शंकर से मिलने दोस्त और रिश्तेदार पहुंचे (ETV Bharat)

शंकर अचारी ने कहा कि, वे 8 साल से गुजरात के अहमदाबाद में कुंडेश्वर मंदिर के डिप्टी हेड के तौर पर सेवा कर रहे हैं. वह फेसबुक पर कुंभार बसवराज नाम के एक व्यक्ति से मिले थे. उन्हें जानकारी मिली कि वह कुरुगोड का रहने वाले हैं. जब उन्होंने उनसे फोन पर बात की और अपने परिवार के बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने उन्हें अपने गांव आने का न्योता दिया. इसलिए वे यहां आए हैं. स्वामीजी ने कहा कि, वह अपने परिवार के सदस्यों से मिलने में मदद करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं.

Son returns home as swamiji after 20 years of disappearance
शंकर आचारी अपने माता पिता के साथ (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "सनातन धर्म में कुलदेवता के दर्शन करने का मौका मिलता है. मैंने यहां देवी कालिका के दर्शन किए हैं. मैं अपने माता-पिता और रिश्तेदारों का प्यार देखकर खुश हूं." उन्होंने कहा कि, वे तीन दिन वापस मंदिर चले जाएंगे.

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