ETV Bharat / bharat

धर्म परिवर्तन करने पर मां को अपनाने से बेटे ने किया था इनकार, अब गलती का हुआ अहसास

रिपोर्टः रंजीत कुमार राठौड़

गोड्डाः मां और बेटे के बीच मजहब की दीवार का मामला झारखंड के गोड्डा जिला में सामने आया है. जानकारी के अनुसार 20 साल बाद कोलकाता के एक शेल्टर होम में बेटे और मां की मुलाकात हुई. फिर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन आड़े आ गया दोनों का अलग-अलग धर्म. फिर बेटे ने कह दिया कि मां आपने तो दूसरा धर्म अपना लिया है. ऐसे में भला मैं कैसे आपको स्वीकार करूंगा. यह वाक्या जुड़ा है झारखंड के गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखंड के ग्राम दाहूपगार से.

दरअसल, गोड्डा के दाहूपगार गांव निवासी 33 वर्षीय मदन बेसरा के बचपन में ही उनके पिता राजेंद्र बेसरा की मौत हो गई थी, फिर मां अपने बच्चों को लेकर नानी और मौसी के यहां चली गईं. इसके बाद गरीबी से जूझती मां सुशीला मुर्मू कोलकाता स्थित किसी संस्था से जुड़ गईं और वहीं काम कर गुजर-बसर करने लगीं.

जानकारी देते सुशीला मुर्मू के बेटे और बहू (ETV BHARAT)

धर्म बदलने पर मां को अपनाने से किया था इनकार

इधर, तकरीबन दो दशक बाद सुशीला मुर्मू का छोटा बेटा मदन बेसरा काम की तलाश में कोलकाता पहुंचा तो उसने काफी प्रयास से मां को ढूंढ निकाला और उन्हें घर ले जाने का आश्वासन दिया. कुछ दिनों के बाद मदन बेसरा गोड्डा लौट आया. गोड्डा आने के बाद भी मां-बेटे के बीच फोन पर बातें होने लगी. इसी दौरान एक दिन फोन पर मां से बातचीत के क्रम में मदन बेसरा ने कहा कि मां मैं अब आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूं, घर नहीं ले जा सकता हूं, क्योंकि आपका धर्म अलग हो गया है.