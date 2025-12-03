ETV Bharat / bharat

जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए बेटे ने पीट-पीटकर मां की हत्या कर दी, गिरफ्तार

आरोपी युवक, इस पर मां की हत्या का लगा है आरोप ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम : केरल के एर्नाकुलम से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक बेटे ने संपत्ति के लालच में अपनी मां की हत्या कर दी. मां मानसिक रूप से विक्षिप्त थी. पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने जो जानकारी साझा की है, उसके अनुसार एर्नाकुलम में नेदुम्बस्सेरी के पास पुरयार में इस महिला की हत्या की गई. जांच में पता चला कि उसकी हत्या उसके ही बेटे ने की. बेटे का नाम बीनू है. महिला का नाम अनिता बताया गया है. वह 57 साल की थी. अनिता का शव पिछले महीने की 30 तारीख को उसके रिश्तेदारों द्वारा अलुवा तालुक अस्पताल लाया गया था. तब उन्होंने दावा किया था कि उसकी मौत घर पर गिरने से हुई थी. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत अप्राकृतिक थी. इसके बाद पुलिस ने नेदुम्बस्सेरी थाने में बीनू को हिरासत में ले लिया. बाद में पूछताछ के दौरान ही बीनू ने सच उगल दिया. पुलिस ने कहा कि अनिता के तीन बेटे हैं. उसके पति ने सालों पहले उसे छोड़ दिया था. वह 22 साल से इडुक्की के एक अनाथालय में रह रही थी. उसे डेढ़ एकड़ ज़मीन विरासत में मिली थी. पुलिस जांच में पता चला कि बेटे ने अपनी मां की हत्या धोखे से इस पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए की थी.