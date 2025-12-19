बेटा बना दानव! प्रॉपर्टी विवाद में माता-पिता को उतारा मौत के घाट
घर के बंटवारे को लेकर एक बेटे ने अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी.
Published : December 19, 2025 at 5:07 PM IST
कोल्हापुर: घर के झगड़े कभी-कभी बहुत गंभीर नतीजे देते हैं. ऐसी ही एक घटना कोल्हापुर जिले के हुपारी में हुई. प्रॉपर्टी के झगड़े में एक बेटे ने अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. इस डबल मर्डर ने हुपारी और पूरे कोल्हापुर जिले को हिलाकर रख दिया है. कोल्हापुर जिले के हातकणंगले तालुका के हुपारी में शुक्रवार सुबह हुए इस डबल मर्डर से पूरा इलाका दहल गया.
महावीर नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां घर के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में एक इकलौते बेटे ने अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया. हुपारी में फिलहाल डर का माहौल है.
मरने वालों की पहचान विजयमाला नारायण भोसले और नारायण गणपतराव भोसले के तौर पर हुई है. उनके बेटे सुनील नारायण भोसले पर इस डबल मर्डर का आरोप है और पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है.
घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा
शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर के बंटवारे को लेकर परिवार में पिछले कुछ महीनों से झगड़ा चल रहा था. इस वजह से सुनील और उसके माता-पिता के बीच लगातार बहस होती रहती थी. ऐसे में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सुनील ने अपने सो रहे पिता के सिर पर डंडे और पत्थर से कई वार किए. फिर उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अपने पिता की कलाई काट दी. पिता की मौके पर ही मौत हो गई.
थोड़ी देर बाद जब उसकी मां विजयमाला घर में आईं, तो उसने उन पर कांच के टुकड़े से हमला कर दिया, जिससे उनकी कलाई भी कट गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. अपने माता-पिता को मारने के बाद आरोपी सुनील घर से निकल गया और कुछ देर बाद सीधे हुपारी पुलिस स्टेशन गया और उन्हें जुर्म की जानकारी दी.
बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा
इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर एनआर चौखंडे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर विक्रम शिंदे और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फोरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स ने क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए, जिसमें फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल, हथियार और कांच के टुकड़े शामिल हैं. इसके बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए कोल्हापुर के CPR हॉस्पिटल ले जाया गया.
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद के अलावा सुनील पर मेंटल स्ट्रेस और पर्सनल शिकायतों का भी असर होने की संभावना पर विचार किया जा रहा है. पुलिस इंस्पेक्टर एनआर चौखंडे ने कहा कि पूरी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हत्या का सही कारण साफ हो पाएगा. भोसले परिवार हुपारी में एक आम और शांतिप्रिय परिवार के तौर पर जाना जाता था. इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है और लोगों ने इस बुरी घटना पर गुस्सा और दुख जताया है.
