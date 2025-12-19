ETV Bharat / bharat

बेटा बना दानव! प्रॉपर्टी विवाद में माता-पिता को उतारा मौत के घाट

कोल्हापुर: घर के झगड़े कभी-कभी बहुत गंभीर नतीजे देते हैं. ऐसी ही एक घटना कोल्हापुर जिले के हुपारी में हुई. प्रॉपर्टी के झगड़े में एक बेटे ने अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. इस डबल मर्डर ने हुपारी और पूरे कोल्हापुर जिले को हिलाकर रख दिया है. कोल्हापुर जिले के हातकणंगले तालुका के हुपारी में शुक्रवार सुबह हुए इस डबल मर्डर से पूरा इलाका दहल गया.

महावीर नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां घर के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में एक इकलौते बेटे ने अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया. हुपारी में फिलहाल डर का माहौल है.

मरने वालों की पहचान विजयमाला नारायण भोसले और नारायण गणपतराव भोसले के तौर पर हुई है. उनके बेटे सुनील नारायण भोसले पर इस डबल मर्डर का आरोप है और पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है.

घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर के बंटवारे को लेकर परिवार में पिछले कुछ महीनों से झगड़ा चल रहा था. इस वजह से सुनील और उसके माता-पिता के बीच लगातार बहस होती रहती थी. ऐसे में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सुनील ने अपने सो रहे पिता के सिर पर डंडे और पत्थर से कई वार किए. फिर उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अपने पिता की कलाई काट दी. पिता की मौके पर ही मौत हो गई.