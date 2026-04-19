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गुजरात: साली की सगाई को लेकर विवाद में दामाद ने सास को जिंदा जलाया, मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

सूरत: गुजरात के सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में पारिवारिक विवाद ने खूनी स्वरूप लिया. साली की सगाई को लेकर चल रहे विवाद से गुस्साए दामाद ने सास पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा जला दिया. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. बुरी तरह जली बुजुर्ग सास की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया. पहले से रची गई साजिश पुलिस जांच में पता चला है कि यह घटना किसी अचानक हुए झगड़े का नतीजा नहीं थी, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी. 15 अप्रैल, 2026 की सुबह, जब मृतक रत्नाबेन सोनवणे अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी उनका दामाद मनोहर महाजन एक प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल या केमिकल जैसा ज्वलनशील पदार्थ और जलती हुई लकड़ी लेकर वहां पहुंचा. रत्नाबेन कुछ सोच-समझ पाती उससे पहले ही दामाद मनोहर महाजन ने सास पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर जलती हुई लकड़ी से आग लगा दी. दामाद ने हैवानियत की तमाम हदे पार की