ETV Bharat / bharat

बूढ़ी मां को 220 किमी दूर अपने कंधों पर क्यों ले जा रहा 'श्रवण कुमार', जानकर खुद को रोक नहीं पाएंगे

भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लेने के लिए बेटा अपनी 85 वर्षीय मां को अपने कंधों पर 220 किमी तक ले गया.

LORD VITTHALA
85 वर्षीय मां को अपने कंधों पर 220 किमी दूर ले जा रहा बेटा भगवान के दर्शन कराने. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 10:31 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बेलगावी (कर्नाटक): एक ऐसे युग में जब बहुत से बच्चे अपनी देखभाल करने से झिझकते हैं कर्नाटक के एक छोटे से गांव का एक व्यक्ति अपने बुज़ुर्ग माता-पिता के प्रति प्रेम, आस्था और समर्पण की एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है.

बेलगावी जिले के रायबाग तालुका के केम्पट्टी गांव के निवासी सदाशिव बानी लगातार पांचवें साल अपनी 85 वर्षीय मां सत्यव्वा बानी को कंधे पर बिठाकर महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं. यह यात्रा 220 किलोमीटर की है.

धूप, बारिश और हवा का सामना करते हुए सदाशिव हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जहां भी सूरज डूबता है वहां विश्राम करते हैं और अगली सुबह अपनी यात्रा जारी रखते हैं.

उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी नवीनतम तीर्थयात्रा शुरू की, जिसका लक्ष्य 2 नवंबर को कार्तिक एकादशी तक पंढरपुर पहुंचना है.

सदाशिव ने ईटीवी भारत को बताया, "हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब कई लोग अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं. माता-पिता हमें इस दुनिया में लाते हैं और अनगिनत त्याग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे याद रखते हैं. इस यात्रा के माध्यम से, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अपने माता-पिता की सेवा करना पूजा का सबसे सच्चा रूप है. जब हम अपने माता-पिता का मूल्य भूल जाते हैं तो भगवान भी शक्तिहीन हो जाते हैं."

विठ्ठल के एक भक्त सदाशिव ने कहा कि कुछ साल पहले चंद्रभागा नदी में पवित्र डुबकी लगाने के बाद उन्हें यह यात्रा शुरू करने की प्रेरणा मिली थी. "उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया," उन्होंने याद करते हुए कहा. "मैंने फैसला लिया कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं हर साल अपनी मां को विठ्ठल के दर्शन के लिए ले जाऊंगा. इससे मुझे शांति और खुशी मिलती है."

उनकी मां सत्यव्वा के लिए, उनके बेटे की भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है. वह प्यार और सम्मान से मेरा ख्याल रखता है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वह उसे हमेशा खुश रखें. मैं अपनी आखिरी सांस उसके कंधों पर लेना चाहती हूं."

स्थानीय लोग सदाशिव को 'आधुनिक काल का श्रवण कुमार' कहते हैं और उनकी तुलना रामायण के उस पौराणिक पुत्र से करते हैं जो अपने माता-पिता के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति के लिए जाना जाता है.

“युवाओं के लिए एक संदेश - सीमाओं से परे आस्था” केम्पट्टी ग्राम पंचायत के सदस्य शिवप्पा नाइक ने इस कृत्य की प्रशंसा करते हुए इसे “आज की पीढ़ी के लिए एक सबक” बताया.

उन्होंने कहा, “ऐसे समय में जब कई बच्चे अपने माता-पिता की उपेक्षा करते हैं, सदाशिव की यात्रा प्रेम और कर्तव्य का संदेश फैलाती है.” “उनका उदाहरण हमारे क्षेत्र के लोगों को अपने माता-पिता के साथ अधिक सम्मान से पेश आने के लिए प्रेरित कर रहा है. हमारे समय में ऐसी भक्ति दुर्लभ है.”

तीर्थयात्रा के दौरान सदाशिव से मिलने वाले भक्त रमेश गडकरी ने कहा कि वह इस दृश्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए. “हम लंबे समय से पंढरपुर की दिंडी यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाए.”

उन्होंने कहा, “जब मैंने सदाशिव द्वारा अपनी मां को ले जाने के बारे में सुना, तो मैं उनसे मिलने और मदद की पेशकश करने गया. उनके समर्पण ने हमारे समुदाय में एक दिव्य ऊर्जा का संचार किया है.” सदाशिव की कहानी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में कई दिलों को छुआ है.

ये भी पढ़ें- 90 साल की मां को कंधे पर बैठाकर बिहार से काशी दर्शन कराने पहुंचा बेटा, गंगा स्नान कराया और पूजा की

TAGGED:

LORD VITTHALA IN PANDHARPUR
SON CARRIES MOTHER ON HIS SHOULDERS
PANDHARPUR LORD VITTHALA TEMPLE
FAITH AND DEVOTION
LORD VITTHALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.