बूढ़ी मां को 220 किमी दूर अपने कंधों पर क्यों ले जा रहा 'श्रवण कुमार', जानकर खुद को रोक नहीं पाएंगे

85 वर्षीय मां को अपने कंधों पर 220 किमी दूर ले जा रहा बेटा भगवान के दर्शन कराने. ( ETV Bharat )

बेलगावी (कर्नाटक): एक ऐसे युग में जब बहुत से बच्चे अपनी देखभाल करने से झिझकते हैं कर्नाटक के एक छोटे से गांव का एक व्यक्ति अपने बुज़ुर्ग माता-पिता के प्रति प्रेम, आस्था और समर्पण की एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है. बेलगावी जिले के रायबाग तालुका के केम्पट्टी गांव के निवासी सदाशिव बानी लगातार पांचवें साल अपनी 85 वर्षीय मां सत्यव्वा बानी को कंधे पर बिठाकर महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं. यह यात्रा 220 किलोमीटर की है. धूप, बारिश और हवा का सामना करते हुए सदाशिव हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जहां भी सूरज डूबता है वहां विश्राम करते हैं और अगली सुबह अपनी यात्रा जारी रखते हैं. उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी नवीनतम तीर्थयात्रा शुरू की, जिसका लक्ष्य 2 नवंबर को कार्तिक एकादशी तक पंढरपुर पहुंचना है. सदाशिव ने ईटीवी भारत को बताया, "हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब कई लोग अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं. माता-पिता हमें इस दुनिया में लाते हैं और अनगिनत त्याग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे याद रखते हैं. इस यात्रा के माध्यम से, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अपने माता-पिता की सेवा करना पूजा का सबसे सच्चा रूप है. जब हम अपने माता-पिता का मूल्य भूल जाते हैं तो भगवान भी शक्तिहीन हो जाते हैं." विठ्ठल के एक भक्त सदाशिव ने कहा कि कुछ साल पहले चंद्रभागा नदी में पवित्र डुबकी लगाने के बाद उन्हें यह यात्रा शुरू करने की प्रेरणा मिली थी. "उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया," उन्होंने याद करते हुए कहा. "मैंने फैसला लिया कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं हर साल अपनी मां को विठ्ठल के दर्शन के लिए ले जाऊंगा. इससे मुझे शांति और खुशी मिलती है."