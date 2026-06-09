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बेटा-बेटी को मौत और मां को उम्रकैद, पेंशन के लिए सबने मिलकर की घर के मुखिया की हत्या

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: मलकाजगिरी कोर्ट ने सोमवार को पेंशन के पैसे के लिए अपने पिता की बेरहमी से हत्या के मामले में बड़ा सख्त फैसला सुनाया. यह जुल्म करने वाले बेटे और बेटी को मौत की सजा सुनाई गई और उनकी मदद करने वाली उनकी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. पेश मामले में हैदराबाद के मौलाली के रेलवे कॉलोनी में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी मारुति सुतार (70) रहते थे. उनके परिवार में पत्नी गंगाबाई, बेटा किशन सुतार और दो बेटियां रहती थी. सबसे बड़ी बेटी की शादीशुदा है. किशन और छोटी बेटी प्रपुल्ला बेरोजगार थे और अपने घर में रहते थे. मारुति हर महीने मिलने वाली 30,000 रुपये की पेंशन पर गुजारा करते थे. उनकी पत्नी, बेटा और एक बेटी जो उससे जलते थे क्योंकि वे जब भी पैसे मांगते थे तो वे उन्हें पैसे नहीं देते थे. पिता के इस व्यवहार से परिवार के तीनों सदस्य तंग आ चुके थे. फिर उन्होंने उन्हें जान से मारने का प्लान बनाया, यह सोचकर कि अगर वे रुकावट हटा देंगे तो उनकी पेंशन और बैंक में जमा पैसे उनके हो जाएंगे. उन्होंने इंटरनेट पर और भी बहुत कुछ सर्च किया...