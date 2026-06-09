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बेटा-बेटी को मौत और मां को उम्रकैद, पेंशन के लिए सबने मिलकर की घर के मुखिया की हत्या

तेलंगाना की एक अदालत ने सनसनीखेज हत्या के एक मामले में सख्त फैसला सुनाया. अदालत ने इस मामले में बेटा-बेटी को मौत की सजा सुनायी.

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प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 9:31 AM IST

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हैदराबाद: मलकाजगिरी कोर्ट ने सोमवार को पेंशन के पैसे के लिए अपने पिता की बेरहमी से हत्या के मामले में बड़ा सख्त फैसला सुनाया. यह जुल्म करने वाले बेटे और बेटी को मौत की सजा सुनाई गई और उनकी मदद करने वाली उनकी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

पेश मामले में हैदराबाद के मौलाली के रेलवे कॉलोनी में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी मारुति सुतार (70) रहते थे. उनके परिवार में पत्नी गंगाबाई, बेटा किशन सुतार और दो बेटियां रहती थी. सबसे बड़ी बेटी की शादीशुदा है.

किशन और छोटी बेटी प्रपुल्ला बेरोजगार थे और अपने घर में रहते थे. मारुति हर महीने मिलने वाली 30,000 रुपये की पेंशन पर गुजारा करते थे. उनकी पत्नी, बेटा और एक बेटी जो उससे जलते थे क्योंकि वे जब भी पैसे मांगते थे तो वे उन्हें पैसे नहीं देते थे. पिता के इस व्यवहार से परिवार के तीनों सदस्य तंग आ चुके थे. फिर उन्होंने उन्हें जान से मारने का प्लान बनाया, यह सोचकर कि अगर वे रुकावट हटा देंगे तो उनकी पेंशन और बैंक में जमा पैसे उनके हो जाएंगे.

उन्होंने इंटरनेट पर और भी बहुत कुछ सर्च किया...

पुलिस जांच में पता चला कि बेटी ने इंटरनेट पर सर्च किया था कि मर्डर कैसे करना है. प्लान के मुताबिक, 16 अगस्त 2019 को उन्होंने धतूरा को सुखाकर पाउडर बनाया और मारुति के खाने में मिलाकर दिया. दो दिन ऐसा करने के बाद, तीसरे दिन जब डोज बढ़ाई गई तो मारुति बेहोश हो गया.

इसके बाद उन्होंने उनके ऊपर चाकुओं से बेरहमी से हमला कर मार दिया. फिर शरीर के टुकड़े कर उनके अंगों को बाल्टियों में भरकर छिपा दिया. बाहर जब कोई आस-पास न हो तो वे उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश करते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनके सामने एक शुभ काम हो रहा था.

18 अगस्त को जब आस-पास के लोग घर के अंदर गए और देखा कि बदबू आ रही है, तो बाल्टियों में छिपे शरीर के टुकड़े देखकर वे चौंक गए. इस बीच, गंगाबाई और प्रपुल्ला यह कहकर भाग गए कि वे किशन को बुलाने जा रहे हैं. जब पुलिस को बताया गया तो उस समय के मलकाजगिरी इंस्पेक्टर ए. मनमोहन यादव और बी. जगदीश्वर राव ने केस दर्ज करके घटना की जांच शुरू की.

इस दौरान कई सबूत पाए गए. कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज वी. बालाभास्कर राव ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया.

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