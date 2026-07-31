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मां ने बेटे पर लगाया दुष्कर्म का आरोप; पिता बोले- 'फांसी दे दो' आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने ही बड़े बेटे पर जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता की लिखित शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

प्रसाद देने के बहाने बुलाने का आरोप : पीड़ित महिला द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार, घटना बुधवार की है जब वह नहा रही थी. आरोप है कि उसका बड़ा बेटा उसे प्रसाद देने के बहाने घर के ऊपरी कमरे में बुलाया और मुंह को बंद करके जबरन गलत काम किया. घटना के बाद सहमी हुई पीड़िता तुरंत थाने पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई.

पिता ने भी बेटे की हरकतों की खोली पोल : इस गंभीर मामले में पीड़िता के पति ने भी अपनी पत्नी के आरोपों का समर्थन किया है. पिता का कहना है कि उनका बेटा लंबे समय से नशे का आदी है. वह अक्सर नशे की हालत में घर पर परिजनों के साथ गाली-गलौज, दुर्व्यवहार और मारपीट करता रहता है.

"मैं पल्लेदारी करता हूं. मेरा बेटा छह साल से घर से अलग रहता है. कल हम घर में नहीं थे, मेरी पत्नी नहा रही थी उसके बाद अपनी मम्मी को परसादी देने के लिए ऊपर बनाया और फिर उसने मुंह चाप के उसके साथ गलत काम किया. उसको चाकू भी दिखाया कि अगर किसी को बोली तो चाकू मार देंगे. मेरा बेटा जेल जा रहा है तो मुझे उसकी कोई आपत्ति नहीं है. उसको फांसी दे दीजिए"- पीड़ित महिला का पति (आरोपी का पिता)

'सौतेली मां ने झूठे केस में फंसाया' : दूसरी तरफ, पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने खुद पर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार बताया है. उसका दावा है कि शिकायतकर्ता उसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हैं, जिन्होंने आपसी रंजिश के चलते उसे इस मामले में फंसाया है. इसके साथ ही, आरोपी की पत्नी भी अपने पति के समर्थन में आई है और उसने भी घटना से साफ इनकार करते हुए इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया है.