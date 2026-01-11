ETV Bharat / bharat

सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल: प्रसिद्ध इतिहासकार से जानिए ऐतिहासिक फैक्ट्स

अमरावती (महाराष्ट्र): वर्तमान अफगानिस्तान के गजनी से आने वाले आक्रमणकारी सुल्तान महमूद गजनवी ने करीब 1000 साल पहले भारत पर हमला किया था. इन हमलों के दौरान, उसके सैनिकों ने कई मंदिरों को तोड़ दिया था. महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 हमले किए और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को खूब लूटा. इस हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं. खास बात यह है कि सोमनाथ मंदिर, जिसे महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था, भारत को आजादी मिलने के बाद देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की पहल पर 1951 में फिर से उसका जीर्णोद्धार कराया गया था. रविवार को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए.

जाने-माने इतिहासकार प्रो. डॉ. वैभव म्हस्के ने 'ईटीवी भारत' से बातचीत में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के इतिहास और इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा की. डॉ. म्हस्के ने कहा, "ऐतिहासिक रिकॉर्ड में लिखा है कि सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर चालुक्य काल में बना था. इस मंदिर का जिक्र महाभारत में भी है. मंदिर को बार-बार लूटा गया और फिर से बनाया गया. भारतीयों के लिए यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 हमले किए, जिससे इसकी लूट ऐतिहासिक रूप से अहम हो गई. उसने भारत पर सिर्फ लूटपाट के लिए हमला किया, मंदिर से बहुत सारा पैसा लूटा और अपने समय में गजनी शहर के विकास में उसका इस्तेमाल किया."

इतिहासकार प्रो. डॉ. वैभव म्हस्के (ETV Bharat)

म्हासके ने कहा, "महमूद गजनवी का जन्म 971 में हुआ था. उसने 1000 से 1030 ईसवी तक राज किया. वह गजनी शहर का सुल्तान था और उसे सुल्तान की उपाधि इस्तेमाल करने वाला पहला मुस्लिम शासक माना जाता है. उसके पिता का नाम सबुक्तगीन था. महमूद गजनवी बहुत क्रूर था. उसने 1000 ईसवी में सत्ता हथियाने के लिए अपने भाइयों को मार डाला और अपने रिश्तेदारों को खत्म कर दिया. उसके बाद, उसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया. फिर उसका ध्यान भारत की ओर गया, और उसने भारत पर कुल 17 हमले किए."

उन्होंने आगे कहा, "महमूद गजनवी ने भारत की दौलत लूटने के लिए कुल 17 बार हमला किया. इन हमलों को रोकने के लिए, आज के पाकिस्तान के ओहिंद प्रांत में राजपूत वंश के जयपाल नाम के एक राजा ने उसका सामना किया. उस समय, जयपाल खुद गजनी प्रांत पहुंचे और अपनी सेना से कहा कि अगर वे महमूद गजनवी को हराने में नाकाम रहे तो वे आत्महत्या कर लेंगे. गजनवी को हराने में नाकाम रहने पर, जयपाल ने अपने 11 साल के बेटे आनंदपाल को राजा घोषित कर दिया और आत्महत्या कर ली. 12 साल की छोटी उम्र में सत्ता हासिल करने के बाद भी, आनंदपाल ने महमूद गजनवी को भारत पर हमला करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहे. इसके बाद, आनंदपाल के बेटे त्रिलोचनपाल भी गजनवी को नहीं रोक पाए."

गजनवी ने 1026 में किया था आखिरी हमला

डॉ. वैभव म्हस्के कहते हैं, "महमूद गजनवी ने 1026 में सोमनाथ मंदिर पर अपना 17वां और आखिरी हमला किया. उस समय गुजरात में राज करने वाले भीम नाम के राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे तीन दिनों तक बहुत खून-खराबा हुआ. महमूद गजनवी ने कई लोगों को मार डाला, सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर लूटा और बहुत सारा धन जमा किया. पिछले 16 हमलों में उसने मंदिर की मूर्ति को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन इस 17वें हमले में उसके वजीरों (मंत्रियों) ने उससे कहा, 'मंदिर की मूर्ति को तोड़कर साबित करो कि तुम इस्लाम के सच्चे मानने वाले हो.' इस पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में शिव लिंग को नुकसान पहुंचाया. बहुत सारा लूट का माल मिलने के बाद, राजपूत राजा उसकी वापसी यात्रा को रोकने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन महमूद गजनवी ने अपना रास्ता बदल लिया और वापस लौट गया."