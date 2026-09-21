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गुजरात : सोमनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री और BJP ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट पर

सोमनाथ मंदिर ( ETV Bharat )

अहमदाबाद : गुजरात में सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है. इसमें सोमनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय, खानपुर स्थित बीजेपी कार्यालय के साथ-साथ पुलिसकर्मियों और रॉ एजेंसी को निशाना बनाने की बात कही गई है. ईमेल में दावा किया गया कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के अलावा कई अन्य जगहों पर बम रखे गए हैं. ईमेल में आरोपी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखकर डर फैलाने की कोशिश की. एक अनजान व्यक्ति ने ईमेल भेजकर दावा किया कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर और कई अन्य जगहों पर बम लगाए जा चुके हैं, ईमेल में देश-विरोधी और विवादित बातें थीं और आरोपी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखकर डर फैलाने की कोशिश की. इतना ही नहीं पाकिस्तान के अलावा खालिस्तान के समर्थन में भी नारे लिखे गए हैं. धमकी मिलने के बाद राज्य की सभी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. पंजाब पुलिस को मिला धमकी भरा ईमेल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल सबसे पहले पंजाब पुलिस को मिला था. इसके बाद पंजाब के डीजीपी ने गुजरात पुलिस को इस मामले की जानकारी दी. पता चला है कि ईमेल में गुजरात की कई अहम जगहों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी. सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई

धमकी भरे ईमेल में खास तौर पर सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया गया था. चूंकि मंदिर पहले से ही जेड प्लस सुरक्षा घेरे में है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां ​​वहां कड़े इंतजाम रखती हैं. पहले भी मंदिर को धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. मंदिर का जिक्र फिर से होने के कारण सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है.