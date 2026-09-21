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गुजरात : सोमनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री और BJP ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट पर

गुजरात में सोमनाथ मंदिर और सीएम ऑफिस व बीजेपी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

Somnath Temple
सोमनाथ मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 5:05 PM IST

4 Min Read
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अहमदाबाद : गुजरात में सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है. इसमें सोमनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय, खानपुर स्थित बीजेपी कार्यालय के साथ-साथ पुलिसकर्मियों और रॉ एजेंसी को निशाना बनाने की बात कही गई है.

ईमेल में दावा किया गया कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के अलावा कई अन्य जगहों पर बम रखे गए हैं. ईमेल में आरोपी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखकर डर फैलाने की कोशिश की.

एक अनजान व्यक्ति ने ईमेल भेजकर दावा किया कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर और कई अन्य जगहों पर बम लगाए जा चुके हैं, ईमेल में देश-विरोधी और विवादित बातें थीं और आरोपी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखकर डर फैलाने की कोशिश की.

इतना ही नहीं पाकिस्तान के अलावा खालिस्तान के समर्थन में भी नारे लिखे गए हैं. धमकी मिलने के बाद राज्य की सभी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है.

पंजाब पुलिस को मिला धमकी भरा ईमेल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल सबसे पहले पंजाब पुलिस को मिला था. इसके बाद पंजाब के डीजीपी ने गुजरात पुलिस को इस मामले की जानकारी दी. पता चला है कि ईमेल में गुजरात की कई अहम जगहों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी.

सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई
धमकी भरे ईमेल में खास तौर पर सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया गया था. चूंकि मंदिर पहले से ही जेड प्लस सुरक्षा घेरे में है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां ​​वहां कड़े इंतजाम रखती हैं. पहले भी मंदिर को धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. मंदिर का जिक्र फिर से होने के कारण सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है.

बीजेपी ऑफिस समेत अन्य स्थानों पर हुई सुरक्षा जांच
खास बात यह है कि ईमेल सीधे गुजरात पुलिस को नहीं, बल्कि सबसे पहले पंजाब पुलिस को मिला था. बाद में पंजाब के डीजीपी ने धमकी के बारे में जानकारी गुजरात पुलिस को दी. यह जानकारी मिलने के बाद गुजरात का सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर आ गया और धमकी की गंभीरता की जांच शुरू कर दी गई. ईमेल मिलने के बाद एहतियात के तौर पर, अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, सिटी पुलिस और बम का पता लगाने और निपटान दस्ते की टीमों को खानपुर स्थित बीजेपी ऑफिस भी भेजा गया. ईमेल में बताई गई अन्य जगहों पर भी सुरक्षा जांच शुरू की गई.

ईमेल और भेजने वाले की जांच
सुरक्षा एजेंसियां ​​अभी ईमेल के सोर्स, भेजने वाले की पहचान और इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या यह धमकी किसी असली साजिश का हिस्सा है या सिर्फ डर का माहौल बनाने की कोशिश है. अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा इंतजामों की भी समीक्षा की जा रही है. हालांकि, मैसेज में बताई गई जगहों पर कोई विस्फोटक मिलने की तुरंत पुष्टि नहीं हुई है.

विधानसभा, अदालतों और स्कूलों को पहले मिली थी धमकियां
यह ताजा धमकी हाल के हफ्तों में गुजरात के संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाकर भेजे गए बम की धमकी वाले ईमेल के सिलसिले में सामने आई है. इस महीने की शुरू में, गुजरात विधानसभा, अदालतों और स्कूलों को उन्हें उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल मिले थे. इन घटनाओं के बाद सुरक्षा जांच की गई, लेकिन जांच के दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली थी.

बिहार और झारखंड से दो लोग हो चुके गिरफ्तार
गुजरात पुलिस ने हाल ही में बम की धमकी वाले ईमेल भेजने के लिए जिम्मेदार एक कथित अंतर-राज्यीय नेटवर्क के सिलसिले में बिहार और झारखंड से दो लोगों को गिरफ्तार किया. जांचकर्ताओं के मुताबिक, जांच के दौरान कई ईमेल अकाउंट्स की जानकारी वाला एक डेटाबेस मिला, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर धमकी भरे मैसेज भेजने के लिए किया गया था. ताजा धमकी भरे ईमेल की भी जांच की जा रही है.

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