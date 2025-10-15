ETV Bharat / bharat

घाटशिला उपचुनाव: झामुमो ने किया प्रत्याशी का ऐलान, दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे को बनाया उम्मीदवार

रांची: घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. झामुमो की ओर से सोमेश सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया गया है. सोमेश सोरेन पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे हैं. रांची में आयोजित झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमेश सोरेन के नाम की घोषणा की. बैठक में यह भी बताया गया कि 17 अक्टूबर को सोमेश चंद्र सोरेन अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

गौरतलब हो कि आज बुधवार को रांची के सोहराय भवन में झामुमो की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमन्त सोरेन ने की. बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान की समीक्षा के साथ-साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर विशेष चर्चा हुई.

झामुमो की केंद्रीय समिति की इस बैठक में सीएम हेमन्त सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन के अलावा सांसद और विधायक के साथ-साथ बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. घाटशिला से पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी और पुत्र भी बैठक में उपस्थित हुए.