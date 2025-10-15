ETV Bharat / bharat

घाटशिला उपचुनाव: झामुमो ने किया प्रत्याशी का ऐलान, दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे को बनाया उम्मीदवार

झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव के लिए सोमेश सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है. सोमेश सोरेन पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे हैं.

Somesh Soren
सोमेश सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 4:40 PM IST

|

Updated : October 15, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. झामुमो की ओर से सोमेश सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया गया है. सोमेश सोरेन पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे हैं. रांची में आयोजित झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमेश सोरेन के नाम की घोषणा की. बैठक में यह भी बताया गया कि 17 अक्टूबर को सोमेश चंद्र सोरेन अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

गौरतलब हो कि आज बुधवार को रांची के सोहराय भवन में झामुमो की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमन्त सोरेन ने की. बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान की समीक्षा के साथ-साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर विशेष चर्चा हुई.

झामुमो की केंद्रीय समिति की इस बैठक में सीएम हेमन्त सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन के अलावा सांसद और विधायक के साथ-साथ बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. घाटशिला से पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी और पुत्र भी बैठक में उपस्थित हुए.

बता दें कि बीजेपी की ओर से भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है. बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ेंगे. इस तरह इस बार घाटशिला की जंग सोमेश बनाम बाबूलाल के बीच है.

यह भी पढ़ें:

दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे बनेंगे मंत्री! बीजेपी बोली- घाटशिला उपचुनाव में नहीं मिलेगा इसका फायदा

घाटशिला की जंग, एक तरफ चार पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ हेमंत की परीक्षा!

घाटशिला उपचुनाव: भाजपा ने किया उम्मीदवार का ऐलान, बाबूलाला सोरेन होंगे प्रत्याशी के

Last Updated : October 15, 2025 at 4:46 PM IST

TAGGED:

SOMESH SOREN
SOMESH SOREN JMM
JMM CANDIDATE GHATSHILA BYPOLL
घाटशिला उपचुनाव
GHATSILA BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.