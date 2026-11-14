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'छठ पर घर की बहुत याद आती है'.. महापर्व पर घर नहीं लौट पाने वाले प्रवासियों का छलक रहा दर्द

छठ महापर्व पर अपनों के लिए अपनों से दूर प्रवासी नहीं पहुंच पाए घर ( ETV Bharat )

नालंदा/पटना: ..वैसे तो हम हर साल कोशिश करते हैं कि छठ पर घर आ ही जाएं..लेकिन एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमलोग छठ पर घर नहीं आ पाए थे. उस साल हमें बहुत तकलीफ हुई थी...हमारी आंखों से आंसू आ गए थे.. ऑस्ट्रेलिया में रहने वालीं अनुपम छठ महापर्व पर घर न आ पाने की अपनी तकलीफ बताते हुए रुआंसी हो उठती हैं.

सात समंदर पार से घर पहुुंचे दंपति

इस साल अनुपम अपने परिवार के साथ अपने घर नालंदा पहुंचने में सफल रहीं. सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद नालंदा की बेटी और उनके पति प्रवीण की भारतीय संस्कृति व परंपराओं के प्रति आस्था कम नहीं हुई है. देखें स्पेशल वीडियो (ETV Bharat) तभी तो जहां देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी ट्रेनों की भीड़भाड़ झेलकर गांव लौट रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रवीण कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी अनुपम कुमारी अपने दोनों बच्चों के साथ छठ मनाने नालंदा की प्रसिद्ध सूर्य नगरी औंगारी धाम पहुंचे हैं. हर कोई नहीं होता भाग्यशाली अनुपम और प्रवीण इस बार छठ पर घर पहुंचने में सफल रहे..लेकिन शायद हर एक प्रवासी उनकी तरह भाग्यशाली नहीं होता.किसी की टिकट कंफर्म नहीं होती, तो किसी की टिकट ऐन वक्त पर कैंसिल हो जाती है. कोई अपने ऑफिस से छुट्टी पाने में कामयाब नहीं होता, तो कोई आर्थिक परेशानियों के कारण भी छठ पर अपने घर नहीं पहुंच पाता. बीते 5 वर्षों से लगातार छठ व्रत कर रहीं अनुपम हर साल ऑस्ट्रेलिया से बिहार आकर ही भगवान भास्कर की आराधना करती हैं. अनुपम कुमारी मूल रूप से सरमेरा प्रखंड के हुसैना गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता डॉ. वीरेंद्र प्रसाद वर्तमान में एकंगरसराय के औंगारी स्थित लाल सिंह त्यागी (एलएसटी) कॉलेज में प्रोफेसर हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) 10 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में निवास वर्ष 2019 में अनुपम की शादी इस्लामपुर के वैश्वक गांव निवासी व्यवसायी अनिल कुमार के बेटे प्रवीण कुमार सिंहा से हुई थी, जो बीते करीब 10 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत हैं. शादी के बाद अनुपम भी पति के साथ मेलबर्न चली गईं. दंपत्ति हर वर्ष अपनी 6 वर्षीय बेटी आध्या सिंहा और ढाई वर्षीय बेटे अधिक को लेकर छठ मनाने अपने पैतृक घर इस्लामपुर आते हैं. इस बार औंगारी धाम में व्रत करने के लिए उनके परिवार के ठहरने की व्यवस्था एलएसटी कॉलेज के प्राचार्य की ओर से कॉलेज भवन में ही कराई गई है. बच्चों के साथ अनुपम और प्रवीण (ETV Bharat) बेटी के स्वास्थ्य को लेकर मांगी थी मन्नत छठ व्रत की शुरुआत को लेकर अनुपम बताती हैं, कि जब उनकी बेटी आध्या एक साल की थी, तब उसे कुछ शारीरिक परेशानी हो गई थी. उस वक्त उन्होंने छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि यदि बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, तो वे छठ करेंगी. मन्नत पूरी होने के बाद से वे लगातार व्रत कर रही हैं. अनुपम ने बताया कि टीवी चैनलों और अखबारों के माध्यम से उन्हें औंगारी धाम के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की जानकारी मिली थी. यहां के सूर्य सरोवर में स्नान और अर्घ्य अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता ने उन्हें काफी प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने इस बार परिवार के साथ औंगारी धाम में ही चार दिवसीय अनुष्ठान करने का संकल्प लिया. "आध्या एक साल की थी, तब उसे कुछ शारीरिक परेशानी हो गई थी. उस वक्त छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि यदि बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, तो छठ करूंगी. मन्नत पूरी होने के बाद से लगातार छकर रही हैं."- अनुपम कुमारी, प्रवासी भारतीय घर पहुंचे अनुपम व प्रवीण (ETV Bharat) आंखों से छलके आंसू अपनी मिट्टी से लगाव का जिक्र करते हुए दंपती भावुक हो जाता है. अनुपम ने बताया कि एक बार वे लोग छठ में बिहार नहीं आ सके थे. उस दौरान मेलबर्न में जब छठ के पारंपरिक गीत सुने, तो उन्हें और उनके पति को गांव-घर की इतनी याद आई कि दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े. अनुपम कहतीं हैं कि उसी दिन तय किया कि हर साल छठ में घर जरूर जाएंगे. उन्होंने बताया कि मेलबर्न में भी बिहारी कम्युनिटी के लोग छोटे स्तर पर छठ का आयोजन करते हैं, लेकिन वहां सब कुछ थोड़ा 'एडवांस' और संक्षिप्त तरीके से होता है. "एक बार छठ में बिहार नहीं आ सके थे. उस दौरान मेलबर्न में जब छठ के पारंपरिक गीत सुने, तो मुझे और मेरे पति को गांव-घर की इतनी याद आई कि दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े. उसी दिन तय किया कि हर साल छठ में घर जरूर जाएंगे."- अनुपम कुमारी, प्रवासी भारतीय परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करतीं व्रती (ETV Bharat) परिवार के साथ छठ करने का सुकून अलग अनुपम के मुताबिक वहां पूजा से जुड़ी हर पूरी प्रक्रिया पूरी तरह करना संभव नहीं हो पाता, बल्कि ऊपर-ऊपर से थोड़ा-बहुत कर ली जाती है. बिहार में अपने परिवार के बीच पूरे विधि-विधान से छठ करने का सुकून ही अलग है. अनुपम ने आगे बताया कि अगले साल से उनकी योजना है कि वे मेलबर्न में भी छठ पूजा शुरू करेंगे, ताकि विदेश में भी इस महापर्व का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके. ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर चुके इंजीनियर प्रवीण कुमार सिंहा का मानना है, कि विदेश में उनका जीवन इतना सुगम चलने के पीछे छठी मैया की बड़ी कृपा है पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति को बचाए रखना काफी कठिन विदेश में बसे भारतीयों को संदेश देते हुए प्रवीण ने कहा कि भारत से बाहर पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति को बचाए रखना काफी कठिन है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे बच्चे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, तो वे हमारे रीति-रिवाजों और त्योहारों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे. प्रवीण ने आगे कहा कि प्रवासियों को बीच-बीच में अपने देश आते रहना चाहिए और बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराते रहना चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों को पहचान सकें. उन्होंने आगे कहा कि हमारी छठ मईया में इतनी आस्था है और इतना कुछ जीवन में मिला है छठ मईया से कि हर साल छठ पूजा में यहां आना होता है. दउरा लिए जाते परिवार के प्रवीण व अन्य (ETV Bharat) "पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति को बचाए रखना काफी कठिन है. अगर हमारे बच्चे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, तो वे हमारे रीति-रिवाजों और त्योहारों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे.प्रवासियों को बीच-बीच में अपने देश आते रहना चाहिए और बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराते रहना चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों को पहचान सकें."- प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रवासी भारतीय कई लोगों के लिए घर पहुंचना नहीं हो पाता संभव ये तो रही नालंदा निवासी प्रवीण और अनुपम की बात जो आखिरकार छठ महापर्व पर अपने घर पहुंच पाए हैं..लेकिन हर किसी के लिए घर लौट पाना संभव नहीं होता. किसी के सामने ट्रेन में कंफर्म टिकट की परेशानी है तो किसी को कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती. कुछ लोग आर्थिक तंगी और समय की कमी के कारण घर नहीं पहुंच पातेऐसे में छठ की रौनक के बीच उनके मन में अपनों से दूर रहने की कसक रह जाती है. नहाय-खाय का प्रसाद (ETV Bharat) छठ महापर्व बिहार का ऐसा पर्व है, जिसे सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और परिवार से जुड़ाव का महापर्व कहा जाता है. यही वजह है कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले बिहारियों की कोशिश रहती है कि छठ के मौके पर वे अपने घर जरूर पहुंचें. सालभर व्यस्त रहने वाले लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं, ताकि परिवार के साथ वक्त बिता सकें और छठी मइया की पूजा में शामिल हो सकें. छठ की तैयारी में अपनों की जिम्मेदारी शामिल छठ महापर्व सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी तैयारियों में परिवार के हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है. घर लौटने वाले प्रवासी भी इन तैयारियों में बढ़-चढ़कर हाथ बंटाते थे. किसी को बाजार से दूध लाने की जिम्मेदारी मिलती थी तो कोई आम की लकड़ी और मिट्टी का चूल्हा तैयार करने में मदद करता था. कोई फल-फूल और पूजा सामग्री जुटाता था तो किसी के जिम्मे बांस की टोकरी, सूप और दूसरे जरूरी सामान लाने का काम होता था. ऐसे में जो लोग इस बार घर नहीं पहुंच पाए हैं, वे सिर्फ पूजा में शामिल होने का मौका ही नहीं गंवा रहे, बल्कि परिवार के साथ इन तैयारियों का हिस्सा बनने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने से भी दूर हो जा रहे हैं. पूजा की विधि का पालन करते व्रती (ETV Bharat) टिकट नहीं मिला, तो छूट गया घर का छठ दिल्ली में रहने वाले मनोज मूल रूप से पटना के रहने वाले हैं. छठ महापर्व पर इस बार उनका भी घर लौटने का मन था. उन्होंने पटना आने के लिए टिकट भी बुक कराया था, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो सका. ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ के कारण उनका घर लौटने का सपना पूरा नहीं हो पाया. मनोज बताते हैं कि छठ ऐसा मौका होता है, जब सालभर बाद परिवार के सभी लोगों से मिलने का अवसर मिलता है. इसी बहाने घर के लोगों के साथ वक्त बिताने और छठ पूजा में हाथ बंटाने का मौका मिलता है. दिल्ली की ऊंची-ऊंची इमारतों के बीच रहते हुए उन्हें गांव की मिट्टी की खुशबू बहुत याद आ रही है. छठ ही एक ऐसा मौका होता है, जब वे अपने गांव और परिवार के बीच पहुंच पाते हैं. मनोज को प्रसाद न मिलने का दुख (ETV Bharat)