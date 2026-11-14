'छठ पर घर की बहुत याद आती है'.. महापर्व पर घर नहीं लौट पाने वाले प्रवासियों का छलक रहा दर्द
Chhath Puja 2026: छठ पर इस बार घर नहीं पहुंच पाए ये प्रवासी, किसी को टिकट नहीं मिला तो किसी को छुट्टी. रिपोर्ट-महमूद आलम/धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 14, 2026 at 4:12 PM IST
नालंदा/पटना: ..वैसे तो हम हर साल कोशिश करते हैं कि छठ पर घर आ ही जाएं..लेकिन एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमलोग छठ पर घर नहीं आ पाए थे. उस साल हमें बहुत तकलीफ हुई थी...हमारी आंखों से आंसू आ गए थे.. ऑस्ट्रेलिया में रहने वालीं अनुपम छठ महापर्व पर घर न आ पाने की अपनी तकलीफ बताते हुए रुआंसी हो उठती हैं.
सात समंदर पार से घर पहुुंचे दंपति
इस साल अनुपम अपने परिवार के साथ अपने घर नालंदा पहुंचने में सफल रहीं. सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद नालंदा की बेटी और उनके पति प्रवीण की भारतीय संस्कृति व परंपराओं के प्रति आस्था कम नहीं हुई है.
तभी तो जहां देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी ट्रेनों की भीड़भाड़ झेलकर गांव लौट रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रवीण कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी अनुपम कुमारी अपने दोनों बच्चों के साथ छठ मनाने नालंदा की प्रसिद्ध सूर्य नगरी औंगारी धाम पहुंचे हैं.
हर कोई नहीं होता भाग्यशाली
अनुपम और प्रवीण इस बार छठ पर घर पहुंचने में सफल रहे..लेकिन शायद हर एक प्रवासी उनकी तरह भाग्यशाली नहीं होता.किसी की टिकट कंफर्म नहीं होती, तो किसी की टिकट ऐन वक्त पर कैंसिल हो जाती है. कोई अपने ऑफिस से छुट्टी पाने में कामयाब नहीं होता, तो कोई आर्थिक परेशानियों के कारण भी छठ पर अपने घर नहीं पहुंच पाता.
बीते 5 वर्षों से लगातार छठ व्रत कर रहीं अनुपम हर साल ऑस्ट्रेलिया से बिहार आकर ही भगवान भास्कर की आराधना करती हैं. अनुपम कुमारी मूल रूप से सरमेरा प्रखंड के हुसैना गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता डॉ. वीरेंद्र प्रसाद वर्तमान में एकंगरसराय के औंगारी स्थित लाल सिंह त्यागी (एलएसटी) कॉलेज में प्रोफेसर हैं.
10 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में निवास
वर्ष 2019 में अनुपम की शादी इस्लामपुर के वैश्वक गांव निवासी व्यवसायी अनिल कुमार के बेटे प्रवीण कुमार सिंहा से हुई थी, जो बीते करीब 10 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत हैं. शादी के बाद अनुपम भी पति के साथ मेलबर्न चली गईं.
दंपत्ति हर वर्ष अपनी 6 वर्षीय बेटी आध्या सिंहा और ढाई वर्षीय बेटे अधिक को लेकर छठ मनाने अपने पैतृक घर इस्लामपुर आते हैं. इस बार औंगारी धाम में व्रत करने के लिए उनके परिवार के ठहरने की व्यवस्था एलएसटी कॉलेज के प्राचार्य की ओर से कॉलेज भवन में ही कराई गई है.
बेटी के स्वास्थ्य को लेकर मांगी थी मन्नत
छठ व्रत की शुरुआत को लेकर अनुपम बताती हैं, कि जब उनकी बेटी आध्या एक साल की थी, तब उसे कुछ शारीरिक परेशानी हो गई थी. उस वक्त उन्होंने छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि यदि बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, तो वे छठ करेंगी. मन्नत पूरी होने के बाद से वे लगातार व्रत कर रही हैं.
अनुपम ने बताया कि टीवी चैनलों और अखबारों के माध्यम से उन्हें औंगारी धाम के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की जानकारी मिली थी. यहां के सूर्य सरोवर में स्नान और अर्घ्य अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता ने उन्हें काफी प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने इस बार परिवार के साथ औंगारी धाम में ही चार दिवसीय अनुष्ठान करने का संकल्प लिया.
"आध्या एक साल की थी, तब उसे कुछ शारीरिक परेशानी हो गई थी. उस वक्त छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि यदि बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, तो छठ करूंगी. मन्नत पूरी होने के बाद से लगातार छकर रही हैं."- अनुपम कुमारी, प्रवासी भारतीय
आंखों से छलके आंसू
अपनी मिट्टी से लगाव का जिक्र करते हुए दंपती भावुक हो जाता है. अनुपम ने बताया कि एक बार वे लोग छठ में बिहार नहीं आ सके थे. उस दौरान मेलबर्न में जब छठ के पारंपरिक गीत सुने, तो उन्हें और उनके पति को गांव-घर की इतनी याद आई कि दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े.
अनुपम कहतीं हैं कि उसी दिन तय किया कि हर साल छठ में घर जरूर जाएंगे. उन्होंने बताया कि मेलबर्न में भी बिहारी कम्युनिटी के लोग छोटे स्तर पर छठ का आयोजन करते हैं, लेकिन वहां सब कुछ थोड़ा 'एडवांस' और संक्षिप्त तरीके से होता है.
"एक बार छठ में बिहार नहीं आ सके थे. उस दौरान मेलबर्न में जब छठ के पारंपरिक गीत सुने, तो मुझे और मेरे पति को गांव-घर की इतनी याद आई कि दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े. उसी दिन तय किया कि हर साल छठ में घर जरूर जाएंगे."- अनुपम कुमारी, प्रवासी भारतीय
परिवार के साथ छठ करने का सुकून अलग
अनुपम के मुताबिक वहां पूजा से जुड़ी हर पूरी प्रक्रिया पूरी तरह करना संभव नहीं हो पाता, बल्कि ऊपर-ऊपर से थोड़ा-बहुत कर ली जाती है. बिहार में अपने परिवार के बीच पूरे विधि-विधान से छठ करने का सुकून ही अलग है.
अनुपम ने आगे बताया कि अगले साल से उनकी योजना है कि वे मेलबर्न में भी छठ पूजा शुरू करेंगे, ताकि विदेश में भी इस महापर्व का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके. ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर चुके इंजीनियर प्रवीण कुमार सिंहा का मानना है, कि विदेश में उनका जीवन इतना सुगम चलने के पीछे छठी मैया की बड़ी कृपा है
पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति को बचाए रखना काफी कठिन
विदेश में बसे भारतीयों को संदेश देते हुए प्रवीण ने कहा कि भारत से बाहर पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति को बचाए रखना काफी कठिन है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे बच्चे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, तो वे हमारे रीति-रिवाजों और त्योहारों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे.
प्रवीण ने आगे कहा कि प्रवासियों को बीच-बीच में अपने देश आते रहना चाहिए और बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराते रहना चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों को पहचान सकें. उन्होंने आगे कहा कि हमारी छठ मईया में इतनी आस्था है और इतना कुछ जीवन में मिला है छठ मईया से कि हर साल छठ पूजा में यहां आना होता है.
"पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति को बचाए रखना काफी कठिन है. अगर हमारे बच्चे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, तो वे हमारे रीति-रिवाजों और त्योहारों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे.प्रवासियों को बीच-बीच में अपने देश आते रहना चाहिए और बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराते रहना चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों को पहचान सकें."- प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रवासी भारतीय
कई लोगों के लिए घर पहुंचना नहीं हो पाता संभव
ये तो रही नालंदा निवासी प्रवीण और अनुपम की बात जो आखिरकार छठ महापर्व पर अपने घर पहुंच पाए हैं..लेकिन हर किसी के लिए घर लौट पाना संभव नहीं होता. किसी के सामने ट्रेन में कंफर्म टिकट की परेशानी है तो किसी को कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती. कुछ लोग आर्थिक तंगी और समय की कमी के कारण घर नहीं पहुंच पातेऐसे में छठ की रौनक के बीच उनके मन में अपनों से दूर रहने की कसक रह जाती है.
छठ महापर्व बिहार का ऐसा पर्व है, जिसे सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और परिवार से जुड़ाव का महापर्व कहा जाता है. यही वजह है कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले बिहारियों की कोशिश रहती है कि छठ के मौके पर वे अपने घर जरूर पहुंचें. सालभर व्यस्त रहने वाले लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं, ताकि परिवार के साथ वक्त बिता सकें और छठी मइया की पूजा में शामिल हो सकें.
छठ की तैयारी में अपनों की जिम्मेदारी शामिल
छठ महापर्व सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी तैयारियों में परिवार के हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है. घर लौटने वाले प्रवासी भी इन तैयारियों में बढ़-चढ़कर हाथ बंटाते थे. किसी को बाजार से दूध लाने की जिम्मेदारी मिलती थी तो कोई आम की लकड़ी और मिट्टी का चूल्हा तैयार करने में मदद करता था.
कोई फल-फूल और पूजा सामग्री जुटाता था तो किसी के जिम्मे बांस की टोकरी, सूप और दूसरे जरूरी सामान लाने का काम होता था. ऐसे में जो लोग इस बार घर नहीं पहुंच पाए हैं, वे सिर्फ पूजा में शामिल होने का मौका ही नहीं गंवा रहे, बल्कि परिवार के साथ इन तैयारियों का हिस्सा बनने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने से भी दूर हो जा रहे हैं.
टिकट नहीं मिला, तो छूट गया घर का छठ
दिल्ली में रहने वाले मनोज मूल रूप से पटना के रहने वाले हैं. छठ महापर्व पर इस बार उनका भी घर लौटने का मन था. उन्होंने पटना आने के लिए टिकट भी बुक कराया था, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो सका. ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ के कारण उनका घर लौटने का सपना पूरा नहीं हो पाया.
मनोज बताते हैं कि छठ ऐसा मौका होता है, जब सालभर बाद परिवार के सभी लोगों से मिलने का अवसर मिलता है. इसी बहाने घर के लोगों के साथ वक्त बिताने और छठ पूजा में हाथ बंटाने का मौका मिलता है. दिल्ली की ऊंची-ऊंची इमारतों के बीच रहते हुए उन्हें गांव की मिट्टी की खुशबू बहुत याद आ रही है. छठ ही एक ऐसा मौका होता है, जब वे अपने गांव और परिवार के बीच पहुंच पाते हैं.
शारदा सिन्हा के गीत और गांव की मिट्टी की खुशबू करेंगे मिस
मनोज के लिए छठ सिर्फ पूजा देखने या परिवार के साथ रहने का मौका नहीं है, बल्कि इस पर्व का प्रसाद और हर परंपरा उनके दिल के करीब है.वे कहते हैं कि खरना की खीर उन्हें बेहद पसंद है. घर में बनने वाले खीर, ठेकुआ और छठ का प्रसाद उनके लिए खास मायने रखता है.
मनोज कहते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा इसी बात का मलाल रहेगा कि वह अपने परिवार के साथ खरना का खीर नहीं खा पाएंगे. इसके साथ ही गंगा घाटों और घरों में बजने वाले पद्म विभूषण शारदा सिन्हा के छठ गीतों की भी उन्हें बहुत याद आएगी.
"शारदा सिन्हा जी गीतों को सुनकर गांव की मिट्टी की खुशबू और छठ के पुराने दिन याद आते हैं, लेकिन इस बार इन सब चीजों को बहुत मिस करेंगे घर से दूर रहकर छठ मनाना और परिवार के बीच रहकर इस महापर्व में शामिल होना, दोनों का अनुभव अलग है."- मनोज कुमार, प्रवासी बिहारी
जिम्मेदारियों की वजह से घर नहीं लौट पाए
पुणे में एक कंपनी में काम करने वाले कामता प्रसाद भी इस बार छठ महापर्व पर अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं. उनके लिए घर जाना सिर्फ एक त्योहार मनाने भर की बात नहीं थी, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियों से भी जुड़ा हुआ था. वह अपने घर के इकलौते गार्जियन हैं.
कामता प्रसाद कहते हैं कि छठ के दौरान उनकी मौजूदगी से परिवार को काफी सहूलियत होती और पर्व की तैयारियों में भी मदद मिलती, लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी बनीं कि चाहकर भी वह घर नहीं जा सके. उन्हें इसका काफी मलाल है. वे कहते हैं कि उम्मीद है कि अगले साल वह पूरी कोशिश करेंगे कि घर लौटें और परिवार के साथ छठ महापर्व में शामिल हो सकें.
"छठ के दौरान मेरे घर पर होने से परिवार को काफी सहूलियत होती और पर्व की तैयारियों में भी मदद मिलती, लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी बनीं कि चाहकर भी घर नहीं जा सके. उम्मीद है कि अगले साल घर लौट पाउंगा और परिवार के साथ छठ महापर्व में शामिल हो सकूंगा."- कामता प्रसाद, प्रवासी बिहारी
टिकट नहीं मिला, कोटा में ही छठ मनाने की मजबूरी
वहीं, आयुष कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. आयुष कोटा में रहकर पढ़ाई करते हैं. छठ महापर्व पर उनकी भी इच्छा थी कि वह अपने घर लौटें और परिवार के साथ इस पर्व को मनाएं.इसके लिए उन्होंने ट्रेन का टिकट लेने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ और टिकट उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका घर जाना संभव नहीं हो पाया.
आयुष कहते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी उनका मन अपने गांव, घर और छठ के घाटों में ही लगा हुआ है. अब तो अगले साल का इंतजार है. पूरी कोशिश करेंगे कि छठ महापर्व पर अपने घर लौट सकें और अपनों के साथ इस आस्था के पर्व का हिस्सा बन सकें.
"इच्छा थी कि अपने घर लौटें और परिवार के साथ पर्व मनाएं. इसके लिए ट्रेन का टिकट लेने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ और टिकट उपलब्ध नहीं होने के कारण इसबार घर जाना संभव नहीं हो पाया."-आयुष कुमार, प्रवासी बिहारी
मां कर रही हैं छठ, बेटा बेंगलुरु में रहने को मजबूर
मनोज के जैसी ही कहानी बेंगलुरु में रहने वाले हर्ष की भी है. हर्ष मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं, उनकी मां छठ महापर्व कर रही हैं लेकिन हर्ष इस बार उनके साथ नहीं रह पाएंगे. हर्ष बताते हैं कि उन्होंने आखिरी समय तक घर जाने की उम्मीद लगा रखी थी लेकिन, कंपनी से छुट्टी नहीं मिलने के कारण उनका घर लौटना संभव नहीं हो सका.
हर्ष के मुताबिक, कंपनी में काम का दबाव ज्यादा है. ऐसे में छुट्टी लेने पर नौकरी पर भी खतरा हो सकता था. इसी मजबूरी में उन्हें बेंगलुरु में ही रुकना पड़ा. वह बताते हैं कि छठ ही ऐसा समय होता है, जब परिवार के सभी लोग एक साथ मिलते हैं। मां के साथ पूजा में शामिल होने, उनकी मदद करने और घर के माहौल में रहने का मौका मिलता है.
घर में पूजा के काम में नहीं कर पाएंगे मदद
हर्ष बताते हैं कि छठ की तैयारियों में भी हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है. कोई दूध का इंतजाम करता है तो कोई पूजा के लिए फल-फूल, सूप और टोकरी लाता है. किसी को लकड़ी जुटाने का काम दिया जाता है तो कोई दूसरे जरूरी सामान की व्यवस्था करता है. हर्ष भी घर पहुंचकर मां और परिवार के साथ इन कामों में हाथ बंटाना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा.
हर्ष बताते हैं कि उनकी मां बार-बार फोन कर कहती रहीं कि छठ में घर आ जाओ, उन्होंने भी आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि शायद छुट्टी मिल जाएगी और वह घर पहुंच जाएंगे. ऐन वक्त पर छुट्टी कैंसिल हो गई. अब छठ पर्व में शामिल नहीं हो पाने और तैयारियों में मां का हाथ नहीं बंटा पाने का दुख उन्हें सता रहा है.
ठेकुआ और खरना की खीर भी नसीब नहीं
हर्ष कहते हैं कि इस साल ठेकुआ और खरना की खीर भी नहीं मिल पाएगी, जिसका इंतजार सालभर रहता है. हालांकि, वह इसे छठी मइया का आशीर्वाद भी मानते हैं. उनका कहना है कि छठी मइया की कृपा से ही उन्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है.हो सकता है कि छठी मइया उनके लिए कुछ और अच्छा चाहती हों, इसलिए इस बार घर आने का मौका नहीं मिला.
हर्ष के लिए सबसे भावुक पल वह होता है, जब घर में छठ की तैयारियां शुरू होती हैं और मां पूरे नियम-निष्ठा के साथ पूजा की तैयारी में जुट जाती हैं. घर के लोग भी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। ऐसे समय में बेटे का घर पर होना और मां के साथ खड़ा रहना उनके लिए भी खास होता है.
"इस बार दूर से ही मां के छठ को देखेंगे, फोन पर बात तो होगी, हालचाल पूछेंगे, लेकिन मां के पास बैठकर प्रसाद खाने और उनके साथ पूजा की तैयारियों में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा. मेरे लिए यह सिर्फ एक त्योहार छूट जाना नहीं, बल्कि सालभर इंतजार किए जाने वाले उन पारिवारिक पलों का छूट जाना है, जिन्हें दोबारा जीने के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा."-हर्ष कुमार, प्रवासी बिहारी
परदेस में रहकर भी घर से जुड़ा रहेगा दिल
छठ के मौके पर घर नहीं पहुंच पाने वाले प्रवासियों के लिए तकनीक भले ही परिवार से जुड़े रहने का जरिया बन गई हो. वीडियो कॉल पर वे घर की तैयारियां देख सकते हैं, मां से बात कर सकते हैं और घाट की तस्वीरें भी देख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाली खुशियां घर के आंगन में मौजूद रहने का एहसास नहीं करा सकतीं.
मां के हाथों का प्रसाद, परिवार के साथ बैठकर खाना, घाट तक जाने की तैयारी और पूजा के दौरान अपनों के बीच खड़े होने का अनुभव फोन पर नहीं मिल सकता. यही वजह है कि घर से दूर रहने वाले कई बिहारियों के लिए छठ के ये दिन खुशी के साथ थोड़े भावुक भी होते हैं.
पूजा से लेकर प्रसाद तक, हर चीज की रहेगी याद
दरअसल, छठ महापर्व बिहारियों के लिए आस्था के साथ भावनाओं का भी पर्व है. घर के आंगन में होने वाली तैयारी, मिट्टी के चूल्हे पर बनता प्रसाद, खरना की खीर, ठेकुआ की खुशबू, दूध और पूजा सामग्री जुटाने की भागदौड़ और घाटों पर गूंजते छठ गीत हर बिहारी को अपनी मिट्टी से जोड़ते हैं.
यही वजह है कि जो लोग घर नहीं पहुंच पाते, उनके लिए यह पर्व खुशियों के साथ एक खालीपन भी लेकर आता है. वे मोबाइल फोन के जरिए परिवार से जुड़े रहेंगे, मां और घरवालों को पूजा करते देखेंगे, लेकिन दिल में एक ही कसक रहेगी कि काश! इस बार वे भी अपने घर होते, परिवार के साथ छठ की तैयारियों में हाथ बंटाते और छठी मइया के इस महापर्व में अपनों के बीच शामिल हो पाते.
छठ पर घर लौटने की कोशिश अभी भी बाकी
छठ महापर्व का नाम आते ही बिहार के लोगों के मन में अपने घर, परिवार और गांव लौटने की इच्छा जाग उठती है. देश के अलग अलग शहरों में रहकर नौकरी और पढ़ाई करने वाले लोग भी इस पर्व पर अपनों के बीच पहुंचना चाहते हैं.
हर किसी की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, किसी के लिए कंफर्म टिकट का इंतजार अधूरा रह गया, तो किसी की छुट्टी की उम्मीद टूट गई.इन सबके बावजूद प्रवासियों के दिल में अगले छठ पर घर लौटने की उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि परदेस में चाहे कितनी भी तरक्की हो जाए, अपने गांव की मिट्टी, मां के हाथों का प्रसाद और परिवार के साथ मनाए जाने वाले छठ की जगह कोई नहीं ले सकता.
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