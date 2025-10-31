ETV Bharat / bharat

राज्य के मुद्दे पर कुछ लोग गुमराह कर रहे : LG मनोज सिन्हा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर लग रही अनावश्यक अटकलों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही रोडमैप की रूपरेखा बता चुके हैं.

श्रीनगर में एसकेआईसीसी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए सिन्हा ने दोहराया कि गृह मंत्री का रुख अपरिवर्तित है, "पहले परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव और उचित समय पर राज्य का दर्जा."

सिन्हा ने कहा, "कुछ लोग इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त शक्तियां हैं और उन शक्तियों का इस्तेमाल भ्रम फैलाने के बजाय जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए."

31 अक्टूबर को "नए जम्मू-कश्मीर के जन्म" के रूप में चिह्नित करते हुए, एलजी ने कहा कि यह दिन भय, अलगाववाद और भेदभाव के अंत और शांति, विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी की शुरुआत का प्रतीक है.

सिन्हा ने याद दिलाया कि छह साल पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इतिहास रचा गया था जब “पहली बार, भारतीय संसद द्वारा पारित कानून जम्मू और कश्मीर में लागू हुए.”

क्षेत्र के अतीत पर विचार करते हुए, उन्होंने कहा कि उस बदलाव को लाने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिए थे, जिसकी नींव सरदार वल्लभभाई पटेल ने रखी थी. उन्होंने आगे कहा, "लोग उन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हैं जिन्होंने कभी इस क्षेत्र को बांटने की साजिश रची थी."