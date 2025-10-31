ETV Bharat / bharat

राज्य के मुद्दे पर कुछ लोग गुमराह कर रहे : LG मनोज सिन्हा

केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने को उपराज्यपाल ने खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं.

LG Manoj Sinha
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 1:55 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर लग रही अनावश्यक अटकलों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही रोडमैप की रूपरेखा बता चुके हैं.

श्रीनगर में एसकेआईसीसी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए सिन्हा ने दोहराया कि गृह मंत्री का रुख अपरिवर्तित है, "पहले परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव और उचित समय पर राज्य का दर्जा."

सिन्हा ने कहा, "कुछ लोग इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त शक्तियां हैं और उन शक्तियों का इस्तेमाल भ्रम फैलाने के बजाय जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए."

31 अक्टूबर को "नए जम्मू-कश्मीर के जन्म" के रूप में चिह्नित करते हुए, एलजी ने कहा कि यह दिन भय, अलगाववाद और भेदभाव के अंत और शांति, विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी की शुरुआत का प्रतीक है.

सिन्हा ने याद दिलाया कि छह साल पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इतिहास रचा गया था जब “पहली बार, भारतीय संसद द्वारा पारित कानून जम्मू और कश्मीर में लागू हुए.”

क्षेत्र के अतीत पर विचार करते हुए, उन्होंने कहा कि उस बदलाव को लाने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिए थे, जिसकी नींव सरदार वल्लभभाई पटेल ने रखी थी. उन्होंने आगे कहा, "लोग उन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हैं जिन्होंने कभी इस क्षेत्र को बांटने की साजिश रची थी."

सिन्हा ने कहा कि संवैधानिक बदलावों से पहले, भारत के राष्ट्रपति को भी जम्मू-कश्मीर की "एक इंच ज़मीन" पर अधिकार नहीं था. उन्होंने कहा, "कुछ लोग राज करते थे जबकि हज़ारों लोग वंचित रहते थे. कुछ लोगों ने बनावटी दीवारें खड़ी कर दीं थीं जिनसे हमारी बहनों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था."

उपराज्यपाल ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से अलगाववाद की दीवारें ढह गई हैं. उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने का श्रेय देते हुए कहा कि भय का युग समाप्त हो गया है और लोग अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों में स्वतंत्र रूप से भाग ले रहे हैं, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है.

सिन्हा ने कहा, "नई पीढ़ी ने हिंसा को नकार दिया है. पत्थरबाजी अब इतिहास बन चुकी है. लोग अब शांति और प्रगति के समर्थन में स्वतःस्फूर्त रूप से आगे आ रहे हैं."

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आतंकवाद विचारधारा और जन समर्थन पर टिका रहता है. उपराज्यपाल ने आगे कहा, "जब समाज उस समर्थन को वापस ले लेता है, तो आतंकवाद अपनी अंतिम साँसें ले लेता है, और यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है."

