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भारत-नेपाल सीमा पर सोमाली नागरिक गिरफ्तार, हैदराबाद कनेक्शन आया सामने

झरोखर थाना क्षेत्र के वैधनाथपुर रोड के पास उसे बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा गया. उसके पास से 25000 रुपये के भारतीय करेंसी, एक मोबाइल और माइक्रोफोन जब्त किया गया है. पूछताछ में अपना नाम काफी अली हसी बताया. उसकी नेपाल के एक व्यक्ति से बातचीत हुई थी. कथित तौर पर उस व्यक्ति ने उसे नेपाल के रास्ते सोमालिया भेजने का भरोसा दिया था.

बस स्टैंड से गिरफ्तार: इस कार्रवाई की जानकारी जिले के झरोखर थाना ने दी. पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को सीमा क्षेत्र के पास एक संदिग्ध विदेशी नागरिक के देखे जाने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद स्तंभ संख्या 353 पर तैनात नाका कमांडर सतीश कुमार यादव को अलर्ट किया गया. सोमवार सुबह करीब छह बजे बैघनाथपुर गांव के बस स्टैंड के पास एक विदेशी नागरिक दिखाई दिया.

वीजा और पासपोर्ट एक्सपायर: सुरक्षा जांच के दौरान उसके पास मौजूद पासपोर्ट की वैधता 2020 में समाप्त पाई गई. सुरक्षा बलों ने जब उससे पासपोर्ट मांगा तो उसने मोबाइल फोन में पासपोर्ट की तस्वीर दिखाई. दस्तावेज की जांच में पासपोर्ट की वैधता समाप्त मिली. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों का शक और गहरा गया और विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है.

भारत में रहने की जांच: उससे भारत में रहने की स्थिति तथा सीमा क्षेत्र तक पहुंचने के कारणों के बारे में जानकारी ली गई. पूछताछ के दौरान उसने यह भी बताया कि वह पिछले करीब दो वर्षों से दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रह रहा था.

बॉर्डर पर निगरानी सख्त: मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके दस्तावेज, भारत में रहने की वैधता, सीमा क्षेत्र तक पहुंचने के कारण और नेपाल जाने की योजना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. संदिग्ध विदेशी नागरिक के पकड़े जाने के बाद सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा और निगरानी भी बढ़ा दी गई है.

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