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जम्मू-कश्मीर: नगरोटा आर्मी कैंप में सेना का जवान मृत पाया गया, महाराष्ट्र के रहने वाले थे शिंदा राम

सूत्रों के मुताबिक, मृतक जवान की पहचान महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले पप्पू राम के बेटे शिंदा राम के तौर पर हुई है.

Soldier from Maharashtra found dead at Nagrota Army Camp in Jammu and Kashmir
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 8:55 PM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर के नगरोटा आर्मी कैंप में भारतीय सेना का एक जवान संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया. अधिकारियों ने रविवार को बताया कि मृतक जवान महाराष्ट्र का रहने वाला था.

सूत्रों के मुताबिक, मृतक की पहचान महाराष्ट्र के सांगली जिले के डाबर गली के रहने वाले पप्पू राम के बेटे शिंदा राम के तौर पर हुई है. पता चला है कि आर्मी जवान रविवार रात करीब 1 बजे अपने फैमिली क्वार्टर के कमरे में मृत मिले. बॉडी को तुरंत पोस्टमॉर्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा गया.

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एक मेडिकल ऑफिसर ने ईटीवी भारत को बताया किया कि उन्हें सैनिक का शव मिल गया है और उसका पोस्टमॉर्टम शुरू कर दिया गया है. मेडिकल ऑफिसर ने कहा, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी."

सैनिक की मौत की स्थिति का तुरंत पता नहीं चला है. पुलिस या जम्मू के रक्षा प्रवक्ता ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.

सैनिक की मौत से एक दिन पहले पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास अग्रिम क्षेत्र में एक लैंडमाइन ब्लास्ट में अग्निवीर घायल हो गया था. अधिकारियों के मुताबिक, अग्निवीर शिव सिंह शनिवार सुबह करीब 10 बजे उस समय ब्लास्ट में घायल हो गए जब सैनिक इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे. बाद में उन्हें इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल राजौरी ले जाया गया.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: पुंछ में पांच दिन की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कल से

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