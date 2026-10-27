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उत्तराखंड में सोलर सिंचाई से 95 फीसदी तक घटा किसानों का खर्च, भूजल दोहन का खतरा बढ़ा!

सोलर सिंचाई से किसानों को फायदा! ( फोटो सोर्स- ICAR CIAE Bhopal )

देहरादून: उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में सोलर पंप किसानों के लिए सिंचाई का खर्च कम करने और समय पर खेतों तक पानी पहुंचाने में काफी कारगर साबित हो रही है. इसको लेकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार में एक अध्ययन किया गया. जिसमें सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई का सालाना संचालन खर्च ग्रिड बिजली के मुकाबले करीब 95 फीसदी और डीजल पंपों के मुकाबले करीब 98 फीसदी कम पाया गया है.

इसके साथ ही लगातार धान की फसल की जगह धान, दलहन, सब्जी का चक्र अपनाने से सिंचाई की पानी की जरूरत भी करीब 41 फीसदी कम हुई, लेकिन बेहद कम खर्च पर सोलर पंप चलने से भूजल का अत्यधिक दोहन बढ़ने की संभावना है. इस तरह से सोलर सिंचाई से 95 फीसदी तक किसानों का खर्च घटा है. वहीं, भूजल दोहन यानी ग्राउंड वाटर यूज बढ़ने का खतरा अभी बरकरार है.