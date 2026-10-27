उत्तराखंड में सोलर सिंचाई से 95 फीसदी तक घटा किसानों का खर्च, भूजल दोहन का खतरा बढ़ा!
उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में धान आधारित फसल प्रणालियों के अंतर्गत बेहतर सोलर फोटोवोल्टिक सिंचाई प्रणालियां अध्ययन, जानिए क्या निकला निष्कर्ष?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 4:14 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में सोलर पंप किसानों के लिए सिंचाई का खर्च कम करने और समय पर खेतों तक पानी पहुंचाने में काफी कारगर साबित हो रही है. इसको लेकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार में एक अध्ययन किया गया. जिसमें सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई का सालाना संचालन खर्च ग्रिड बिजली के मुकाबले करीब 95 फीसदी और डीजल पंपों के मुकाबले करीब 98 फीसदी कम पाया गया है.
इसके साथ ही लगातार धान की फसल की जगह धान, दलहन, सब्जी का चक्र अपनाने से सिंचाई की पानी की जरूरत भी करीब 41 फीसदी कम हुई, लेकिन बेहद कम खर्च पर सोलर पंप चलने से भूजल का अत्यधिक दोहन बढ़ने की संभावना है. इस तरह से सोलर सिंचाई से 95 फीसदी तक किसानों का खर्च घटा है. वहीं, भूजल दोहन यानी ग्राउंड वाटर यूज बढ़ने का खतरा अभी बरकरार है.
दरअसल, उत्तराखंड के दो जिलों उधम सिंह नगर और हरिद्वार को लेकर अध्ययन किया गया है. यह अध्ययन आईसीएआर-केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के वेद प्रकाश चौधरी, उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर विनय कुमार सिंह, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर प्रशांत राय के साथ ही अन्य संस्थानों ने वेद प्रकाश चौधरी, अजीता गुप्ता और चेतन कुमार प्रकाश ने किया है.
यह अध्ययन 'Solar photovoltaic irrigation systems improve water-energy-economy-environment nexus in rice-based cropping systems of Udham Singh Nagar and Haridwar districts of Uttarakhand, India' नाम से किया गया है. जिसकी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'Results in Engineering' में सितंबर 2026 को पब्लिश हुई है.
कैसे किया गया अध्ययन? इस अध्ययन के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लगाए गए सोलर सिंचाई इक्विपमेंट, खेती की लागत, ऊर्जा खपत और इसका पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया. जिसके लिए शोधकर्ताओं ने साल 2021-22 के कृषि आंकड़े जुटाए.
साथ ही 45 सोलर सिंचाई स्थानों का सर्वे और उनसे जुड़े 225 किसानों से बातचीत की. जिसके आधार पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत साल 2020 से 2022 के बीच दोनों जिलों में कुल 206 गहरे नलकूप स्थापित किए गए. इनमें 188 सौर ऊर्जा और 18 ग्रिड बिजली से संचालित थे.
उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर, सितारगंज और गदरपुर विकासखंडों में 173 सोलर पंप और हरिद्वार जिले के नारसन विकासखंड में 15 सोलर और 18 बिजली आधारित पंप लगाए गए. हर नलकूप के लिए करीब पांच हेक्टेयर क्षेत्र और पांच किसानों का समूह बनाया गया. ऐसे में योजना से करीब 1,030 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिली.
अध्ययन में शामिल सोलर सिंचाई लाभार्थियों में 83 फीसदी छोटे और सीमांत किसान थे, जिनकी जोत दो हेक्टेयर से कम थी. अध्ययन के दौरान हेक्टेयर के आधार पर सिंचाई क्षेत्र के लिए अलग-अलग ऊर्जा स्रोतों की लागत की तुलना भी की गई.
किस सिंचाई पंप में कितना खर्च? शोधकर्ताओं ने पाया कि डीजल आधारित सिंचाई पंप से एक हेक्टेयर खेत में सिंचाई का सालाना खर्च 39,900 रुपए है. इसी तरह बिजली आधारित सिंचाई पंप से सालाना खर्च 16,300 रुपए है. जबकि, सोलर सिंचाई पंप से सालाना खर्च मात्र 800 रुपए पाया गया.
सोलर पंप से किसानों के हुए कई फायदे: शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान सोलर पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों से बातचीत की तो उन्हें पता चला कि दिन में सिंचाई होने से प्रमुख फसलों की उपज में 8 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है. साथ ही बिजली कटौती, रात में सिंचाई करने की मजबूरी और डीजल की उपलब्धता से जुड़ी परेशानियां भी काफी कम हो गई है.
इसके अलावा किसानों को उनकी कृषि आय में करीब 25 से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. जिसमें सिंचाई खर्च की बचत, उपज में सुधार, खेती वाले क्षेत्र के बेहतर उपयोग और फसल विविधीकरण की भूमिका है. सर्वे के दौरान 94 फीसदी किसानों ने सोलर सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बताया.
सोलर सिंचाई के साथ फसल चक्र बदलने पर दोहरा फायदा: रिपोर्ट के मुताबिक, सोलर सिंचाई के साथ फसल चक्र बदलने पर पानी और ऊर्जा दोनों की बचत भी बढ़ेगी. गर्मी का धान, खरीफ का धान गेहूं वाली खेती की तुलना में धान, उड़द या मूंग, मटर वाले कृषि में सिंचाई की सालाना पानी की जरूरत करीब 41 फीसदी कमी पाई गई.
भूजल पर दबाव कम करने के लिए करने होंगे प्रयास: इससे पंप चलाने का औसत समय भी प्रतिदिन करीब 3.2 घंटे कम हो गया है, लेकिन सिर्फ बिजली या डीजल पंप को सोलर में बदलना पर्याप्त नहीं है. जबकि, भूजल पर दबाव कम करने के लिए कम पानी वाली फसलों और बेहतर सिंचाई प्रबंधन को भी अपनाने की जरूरत है.
5 हेक्टेयर भूमि में गर्मी का धान, खरीफ का धान और गेहूं खेती के लिए शोधकर्ताओं ने ग्रिड बिजली आधारित सिंचाई से सालाना 26.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन पाया. जबकि, सोलर व्यवस्था के जरिए सालाना उत्सर्जन करीब 4.4 टन पाया गया. यानी सोलर पंप को बढ़ावा दिए जाने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन चुनौती ये है कि भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है.
भूजल स्तर में सालाना औसतन 0.61 मीटर की गिरावट: साल 2020 से 2022 के बीच 30 नलकूपों के अध्ययन में पाया गया कि भूजल स्तर में औसतन 0.61 मीटर प्रति साल कमी हुई है. जबकि, 7 स्थलों पर गिरावट एक मीटर प्रति साल से ज्यादा थी. गदरपुर में औसत गिरावट 0.88 मीटर और सितारगंज में 0.42 मीटर प्रतिवर्ष पाई गई. ऐसे में स्थानीय स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन की जरूरत है.
वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने कहा कि,
"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की वजह से खेतों में सिंचाई का खर्च करीब 95 फीसदी तक घट गया है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि किसान का सिंचाई खर्च कम होने से वो भूजल का दोहन ज्यादा कर सकते हैं. जबकि, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है."- विनय कुमार सिंह, ईई, उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग
"ऐसे में इस अध्ययन रिपोर्ट में भूजल स्तर की लगातार निगरानी के साथ ही सिंचाई की बेहतर प्रणाली पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की गई है. ताकि, किसानों के सिंचाई का खर्च कम होने के साथ ही भूजल के अत्यधिक दोहन पर लगाम लगाया जा सके."- विनय कुमार सिंह, ईई, उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग
यह अध्ययन भारत के उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में धान-आधारित फसल प्रणालियों के अंतर्गत बेहतर सोलर फोटोवोल्टिक सिंचाई प्रणालियां जल-ऊर्जा-अर्थव्यवस्था-पर्यावरण के आपसी संबंध के बारे में किया गया है. जिसमें सोलर पंप से किसानों की लागत घटी है, तो कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है, लेकिन भूजल दोहन के संभावना ज्यादा बढ़ गई है.
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