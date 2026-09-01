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दिल्ली में 2.30 लाख घरों की छतों पर मुफ्त लगेंगे सोलर पैनल, जानिए क्या है रेखा सरकार का पूरा प्लान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( फाइल फोटो )