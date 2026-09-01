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दिल्ली में 2.30 लाख घरों की छतों पर मुफ्त लगेंगे सोलर पैनल, जानिए क्या है रेखा सरकार का पूरा प्लान

दिल्ली सरकार का मार्च 2027 तक सौर बिजली उत्पादन को 228 मेगावाट से बढ़ाकर 500 मेगावाट करने का लक्ष्य है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2026 at 6:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2.30 लाख बिजली उपभोक्ताओं की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकार ने मार्च 2027 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. सरकार का दावा है कि योजना के पूरी तरह लागू होने के बाद राजधानी में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन मौजूदा करीब 228 मेगावाट से बढ़कर 500 मेगावाट तक पहुंच जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करने जा रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल राजधानी में करीब 10,700 सोलर पैनल सिस्टम छतों पर पहले से लगे हुए हैं. इनमें बड़ी संख्या सरकारी भवनों पर लगाए गए सोलर सिस्टम की है. इनसे करीब 228 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. सरकार का लक्ष्य अब इसे बढ़ाकर 500 मेगावाट करने का है.

सरकार उठाएगी सोलर पैनल लगवाने के सारा खर्च

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है. अब दिल्ली सरकार भी इसके अतिरिक्त 78 हजार रुपये की सब्सिडी देगी. इतना ही नहीं सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया में आने वाले अन्य खर्चों का भार भी सरकार उठाएगी. सरकार की योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने के लिए अपनी जेब से कोई शुल्क नहीं देना होगा.

पांच साल तक वेंडर करेगा सोलर पैनल की देखरेख

सरकार ने सिर्फ सोलर पैनल लगाने तक ही योजना को सीमित नहीं रखा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन वेंडरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, वही वेंडर पांच साल तक सोलर पैनल की देखरेख व रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे. इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम के रखरखाव के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी.

सरकार के इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है जो सोलर पैनल लगवाने के बाद उसके रखरखाव व खराबी की स्थिति में आने वाले खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं. पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी वेंडर की होने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा.

सब्सिडी के साथ उपभोक्ताओं को कमाई का भी मौका

मुख्यमंत्री ने बताया कि सोलर पैनल लगने के बाद उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी पहले से मिल रही थी वो मिलती रहेगी. इसके साथ ही नेट मीटरिंग व्यवस्था के जरिए अतिरिक्त बिजली से कमाई करने का अवसर भी मिलेगा. घर की जरूरत से अधिक बिजली बनने की स्थिति में उसे ग्रिड में भेजा जा सकेगा और निर्धारित व्यवस्था के तहत उसका लाभ उपभोक्ता को मिलेगा. इससे सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों के लिए बिजली की लागत कम होने के साथ-साथ अतिरिक्त आय का रास्ता भी खुल सकता है. सरकार का मानना है कि आर्थिक लाभ मिलने से अधिक से अधिक लोग अपनी छतों पर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने में मिलेगी मदद

दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इसे सरकार का महत्वपूर्ण फैसला बताया. उन्होंने कहा कि इस योजना का असर सिर्फ बिजली के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में अर्बन व इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बढ़ोतरी से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि गर्मियों में दिल्ली में बिजली की मांग काफी बढ़ जाती है. ऐसे समय में बड़ी संख्या में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगने से स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ेगा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

पुरानी सब्सिडी भी जारी रहेगी

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं के लिए पहले से सब्सिडी की व्यवस्था लागू है, वह व्यवस्था समाप्त नहीं की जाएगी. पहले से दी जा रही सब्सिडी जारी रहेगी, जबकि नई सौर ऊर्जा योजना के तहत मिलने वाली सहायता अलग होगी. फिलहाल सरकारी इमारतों सहित सीमित संख्या में सोलर सिस्टम लगे हैं, लेकिन 23 लाख उपभोक्ताओं की छतों तक योजना पहुंचाने का लक्ष्य पूरा होने पर राजधानी में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है.

दिल्ली सरकार का मार्च 2027 तक 2.30 लाख उपभोक्ताओं की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने और सौर बिजली उत्पादन को 228 मेगावाट से बढ़ाकर 500 मेगावाट करने का लक्ष्य है. अब इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पात्र उपभोक्ताओं की पहचान, वेंडरों का चयन, पैनल की स्थापना और पांच साल के रखरखाव की व्यवस्था कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू की जाती है.

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