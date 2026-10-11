ETV Bharat / bharat

रेड लाइट एरिया की मिट्टी से बनती है मां दुर्गा की प्रतिमा, सम्मान, आस्था और सामाजिक विरोधाभास की अनोखी परंपरा

मुजफ्फरपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: भारतीय संस्कृति में पर्व-त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहते. वे सामाजिक समरसता, समानता और मानवीय गरिमा का संदेश भी देते हैं. शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा इसी श्रेणी में आता है, जहां मां दुर्गा की आराधना के साथ नारी शक्ति की पूजा की जाती है. इसी पर्व से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है, जो समाज की सोच पर सवाल खड़े करती है.

बंगाल से बिहार तक फैली मान्यता