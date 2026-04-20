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'फर्टिलाइजर के गलत प्रयोग से मिट्टी को हो रहा नुकसान', सरकार ने ट्रिब्यूनल में दी यह दलील

ईटीवी भारत द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय कृषि परिषद (एनजीटी) को सौंपी गई अपनी हालिया रिपोर्ट में, मंत्रालय ने कहा है कि उठाए गए मुद्दे भारत सरकार के सक्रिय विचार-विमर्श और दीर्घकालिक प्रबंधन के अंतर्गत हैं. मंत्रालय ने कहा कि आईसीएआर द्वारा किया गया अध्ययन मृदा स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करने और उनका समाधान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

एनजीटी ने पाया कि अध्ययन यह भी दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन का कार्बनिक कार्बन पर भी प्रभाव पड़ता है. उच्च तापमान से मिट्टी में कार्बनिक कार्बन की मात्रा में कमी आती है. महत्वपूर्ण बात यह है कि मृदा में मौजूद कार्बनिक कार्बन मृदा संरचना को बेहतर बनाने, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने और जल धारण क्षमता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे फसल उत्पादकता बढ़ती है और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता को बढ़ावा मिलता है. एनजीटी ने पाया कि रिपोर्ट में पर्यावरण मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा आईसीएआर सहित संबंधित मंत्रालयों से जवाब मांगा है.

एनजीटी ने कहा कि यह पता चला है कि जब भी उर्वरकों का असंतुलित उपयोग किया जाता है, तो मिट्टी में कार्बनिक कार्बन की मात्रा कम हो जाती है. हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उर्वरकों का उपयोग बढ़ा दिया गया है, जो यूरिया और फास्फोरस की ओर अधिक झुका हुआ है. वैज्ञानिक रूप से उपयोग किए जाने पर भी, इसका मिट्टी पर नकारात्मक जैविक प्रभाव पड़ता है.

एनजीटी ने पिछले साल 29 नवंबर को मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था. 2 दिसंबर को अपने आदेश में, एनजीटी ने कहा कि आईसीएआर-भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल द्वारा किया गया अध्ययन 29 राज्यों के 620 जिलों में 2,54,236 मिट्टी के नमूनों के ठोस सर्वेक्षण पर आधारित था. इसके अनुसार अध्ययन में पाया गया कि यदि कार्बनिक कार्बन कम है, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिक होती है, और यदि कार्बनिक कार्बन अधिक है, तो कमी कम होती है.

न्यायाधिकरण ने एक मीडिया रिपोर्ट पर जवाब मांगा था, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक अध्ययन का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि "जलवायु परिवर्तन के कारण उर्वरक उपयोग में असंतुलन मृदा के कार्बनिक कार्बन को प्रभावित करता है." गौरतलब है कि असंतुलित उर्वरक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है.

नई दिल्ली : भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के समक्ष स्वीकार किया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों द्वारा उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मिट्टी प्रभावित हुई है. इस बात को स्वीकार करते हुए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खुलासा किया है कि वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वाइल कार्बनिक कार्बन स्तर को सुधारने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कई पद्धतियों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है. मंत्रालय ने यह बात न्यायाधिकरण को दिए गए अपने हालिया जवाब में कही है.

मंत्रालय ने बताया कि वह उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, मृदा कार्बनिक कार्बन को बढ़ाने और भारतीय कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई योजनाओं और नीतियों को लागू कर रहा है.

मंत्रालय ने कहा कि ये पहलें तात्कालिक नहीं हैं, बल्कि देश के मृदा संसाधनों की रक्षा के लिए एक दीर्घकालिक, सुविचारित रणनीति का हिस्सा हैं। मंत्रालय ने बताया कि मृदा क्षरण और असंतुलित उर्वरक उपयोग के प्रभाव जटिल और बहुआयामी चुनौतियां हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और किसान समुदाय को शामिल करते हुए एक समन्वित, बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है.

मंत्रालय के अनुसार वह देश भर में मृदा में कार्बनिक कार्बन के स्तर को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित विभिन्न पद्धतियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है. मंत्रालय ने कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन उपायों को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में एकीकृत किया जा रहा है. इन अनुशंसित पद्धतियों में फसल अवशेषों का पुनर्चक्रण और फसल अवशेषों को जलाने से रोकना, मिट्टी के कटाव से बचाव और उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए आवरण फसलों को बढ़ावा देना, संरक्षण कृषि (न्यूनतम जुताई, फसल चक्र और स्थायी मृदा आवरण) को अपनाना शामिल है. इसके अलावा, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खाद का प्रयोग करना और अंतरफसल और रिले फसल प्रणालियों को प्रोत्साहित करना भी शामिल है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत सरकार सतत कृषि के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय मिशन (एनएपीएसी) लागू कर रही है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है. वैकल्पिक और नैनो उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हुए मंत्रालय ने कहा, "नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा देना पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार लाने, रासायनिक उर्वरकों की कुल खपत को कम करने और उनके अत्यधिक उपयोग से जुड़े प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है. यह एक दूरदर्शी नीतिगत हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य देश में उर्वरक प्रयोग के तरीकों में मौलिक परिवर्तन लाना है."

इसी प्रकार, आईसीएआर ने एनजीटी को दिए अपने हालिया जवाब में उल्लेख किया कि विभिन्न राज्यों के उर्वरक खपत आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि किसानों द्वारा उर्वरकों का प्रयोग अनियमित तरीके से किया जा रहा है, जिसका मिट्टी के सामान्य स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बेहतर मृदा कार्बनिक कार्बन और बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए संतुलित उर्वरक रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, इसने कहा, "आईसीएआर देश के विभिन्न राज्यों के कृषि समुदाय सहित विभिन्न हितधारकों को मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरक प्रयोग और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाने के लिए लगातार सिफारिशें प्रदान कर रहा है."

विशेषज्ञों के विचार पर्यावरणविद् बी.एस. वोहरा ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक गंभीर लेकिन लंबे समय से चली आ रही समस्या है. नाइट्रोजन युक्त, असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के कार्बनिक कार्बन को कम कर रहा है, उसकी उर्वरता घटा रहा है और प्रदूषण बढ़ा रहा है. सरकार का अवशेष पुनर्चक्रण, आवरण फसलों और टिकाऊ पोषक तत्व प्रबंधन की ओर बढ़ना आवश्यक है, लेकिन सफलता किसानों द्वारा इसे अपनाने, प्रोत्साहन देने और मजबूत विस्तार प्रणालियों पर निर्भर करती है."

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब करके, मिट्टी के कार्बनिक कार्बन को घटाकर और दीर्घकालिक उर्वरता को कम करके पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है. उन्होंने आगे कहा, "यह नाइट्रेट लीचिंग के माध्यम से जल प्रदूषण का कारण भी बनता है, अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण में योगदान देता है और पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है. ये सभी प्रभाव सामूहिक रूप से जलवायु तनाव को बढ़ाते हैं और मानव और पारिस्थितिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं."

पर्यावरणविद् ने आगे कहा कि सरकार को मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी को बढ़ाना चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्डों के उपयोग को व्यापक बनाना चाहिए और संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए. वोहरा ने कहा कि टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए देश भर में पराली जलाने के खिलाफ सख्त प्रवर्तन, किसानों की शिक्षा और बेहतर विस्तार सेवाएं आवश्यक हैं.

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