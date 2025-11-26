ETV Bharat / bharat

झारखंड की जेलों से निकल कर सोहराय पेंटिंग देश-विदेश में कमा रही नाम, बड़ा बाजार तैयार करने की कवायद

जेल आईजी ने बताया कि झारखंड के कुछ जेलों में महिला कैदियों को पेंटिंग के जरिए आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण दिया गया है, अब वही महिलाएं बेहतरीन सोहराय पेंटिंग का निर्माण कर रही हैं. सबसे खास बात यह है कि जेल में सोहराय पेंटिंग के द्वारा महिला बंदी अपनी संस्कृति से जुड़ी रहती हैं. इससे उन्हें मानसिक संतोष और आशा मिलती है. इससे उन्हें जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने का मार्ग मिलता है और वे बाहर भी कलाकार के रूप में सम्मानित हो सकती हैं. इस तरह की पहल विभिन्न जेलों में बंदियों के पुनर्वास और हुनर विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक पुनर्स्थापन में भी सहायक होती है.

झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल बताते हैं कि जेलों में महिला बंदियों को विभिन्न कला और हुनर जैसे पेंटिंग प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिनमें सोहराय पेंटिंग भी शामिल है. यह प्रशिक्षण उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव विकसित करता है.

सोहराय पेंटिंग झारखंड और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों की पारंपरिक दीवार चित्रकला है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से दीवारों पर बनाई जाती है. इसे खास तौर पर नवंबर-दिसंबर में बनाया जाता है, जिसमें स्थानीय जीवन और प्रकृति की झलक होती है.

झारखंड के विभिन्न जेलों की महिला बंदी सोहराय पेंटिंग बनाकर अपने हुनर को निखार रही हैं. जेल बंदियों का ये हुनर अब जेलों से निकल कर देश-विदेश तक फैल रहा है. जेल प्रशासन के द्वारा महिला बंदियों के द्वारा बनाई गई सोहराय पेंटिंग को अब एक बाजार उपलब्ध करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. वहींं दूसरी तरफ जेल की महिला बंदियों के लिए यह पेंटिंग पारंपरिक और सांस्कृतिक कला के रूप में जेलों में प्रशिक्षण और मानसिक सुकून का माध्यम बन रही है.

रांची: झारखंड के विभिन्न जेलों में बंद महिला बंदी सोहराय सहित अन्य कलाओं में अपने आप को माहिर बना कर न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि अपराध बोध से भी मुक्ति पाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की तरफ बढ़ रही हैं. महिला बंदियों के द्वारा बनाई गई सोहराय पेंटिंग न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी उनके हुनर का लोहा मनवा रही है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार कांफ्रेंस में बजा डंका

इसी वर्ष दिल्ली में हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार कांफ्रेंस में झारखंड की महिला बंदियों के द्वारा बनाई गई सोहराय पेंटिंग का प्रर्दशन किया गया था. कांफ्रेंस में अलग-अलग राज्यों से आए आला अधिकारियों सहित जेल सुधार के लिए काम कर रही कई एनजीओ की नजर भी बेहतरीन सोहराय पेंटिंग पर पड़ी. सबने एक स्वर में सोहराय की बेहतरीन पेंटिंग की तारीफ की और चर्चा हुई कि महिला बाल बंदियों के इस बेहतरीन हुनर को एक बेहतरीन बाजार उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. इसके पीछे कई मकसद हल होंगे, जैसे कि झारखंड के जेलों में महिला बंदियों की स्थिति भी बाहर निकल कर आएगी, अंडर ट्रायल या फिर सजा काट रही महिला बंदियों को जेल में रहने के दौरान ही रोजगार मिल रहे हैं. सबसे बड़ी बात, झारखंड की इस बेहतरीन सोहराय कला को जेल में भी सजाया संवारा जा रहा है.

महिला बंदियो के द्वारा बनाई गई सोहराय पेंटिंग (ईटीवी भारत)

यूनाइटेड स्टेट में भी मिली पहचान

यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोता लॉ स्कूल में बायोग्राफिक ऑफ स्पीकर्स के सेमिनार में विभिन्न देशों के जेलों में महिला बंदियों की समस्याओं और उनके लिए किए जा रहे हैं पुनर्वास कार्यक्रम को लेकर स्पीकर्स ने अपनी-अपनी बात रखी थी. इस कांफ्रेंस में अपूर्वा ने भी भाग लेकर झारखंड के जेलों में महिला बंदियों की स्थिति पर अपना प्रेजेंटेशन दिया था. अपूर्वा हाशिया सोशल-लीगल सेंटर फॉर विमेन की संस्थापक हैं. वह जेंडर, कानून और नीति के लिए काम करती हैं.

यूनाइटेड स्टेट में आयोजित कांफ्रेंस में झारखंड की जेलों में महिला बंदियों के बारे में जानकारी देतीं अपूर्वा (ईटीवी भारत)

उनकी संस्था झारखंड और भारत की अन्य जेलों में बंद महिलाओं के साथ काम करती है, जिसमें इन महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. अपूर्वा अपने राज्य के जेल विभाग के साथ निकट सहयोग में काम करती हैं और हाल ही में राज्य में जारी नवीनतम जेल मैन्युअल में "गर्भवती महिलाओं के प्रजनन अधिकार" से संबंधित भाग में भी योगदान दिया है. यूनाइटेड स्टेट में हुए इस कांफ्रेंस में सोहराय पेंटिंग का भी प्रर्दशन किया गया, जिसे विश्व के विभिन्न देशों के पुलिस अधिकारियों और सोशल वर्कर ने काफी सराहा था.

महिला बंदियो के द्वारा बनाई गई सोहराय पेंटिंग (ईटीवी भारत)

अब एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने की तैयारी

झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि झारखंड के महिला बंदियों द्वारा बनाए गए पारंपरिक सोहराय पेंटिंग को अब बाजार में उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है. रांची के केंद्रीय कारागार में प्रशिक्षण के तहत सिखाई जा रही इस लोक कला को जीविका का माध्यम बनाया जाएगा. इसमें बनी पेंटिंग को होम डेकोर, फाइल कवर और वस्त्रों पर उतारकर सरकारी मेलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बाजार तक पहुंचाया जाएगा.

यह पहल न केवल बंदियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को भी बल देगी. स्थानीय प्रशासन और कला प्रेमी भी इस योजना को लेकर उत्साहित हैं, जो महिला बंदियों के सामाजिक पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वहीं सोहराय कला को एक्सपो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बेचा जाए, इसका प्रयास भी किया जा रहा है. झारखंड सरकार और विभिन्न संस्थाएं सोहराय कला को जीआई टैग, राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों के माध्यम से बढ़ावा दे रही हैं, जिससे महिला बंदियों द्वारा तैयार उत्पादों के लिए स्थायी बाजार तैयार होने की संभावना बनी हुई है.

यह भी पढ़ें:

झारखंड की धरोहर 'सोहराय कला' को सहेज रही सुगिया देवी, पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

पीएम के जोहर को बेकरार भगवान बिरसा का द्वार, सोहराय पेंटिंग देख चमक उठीं परपोते की आंखें, पहली बार नल से पहुंचा जल

अंतरराष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाले शौर्य ने की सीएम से मुलाकात, भेंट की सोहराय पेंटिंग