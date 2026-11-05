हजारीबाग में सोहराय महोत्सव का आयोजन, लोककला की जानकारी ले रहे हैं स्थानीय
(sohrai festival 2026) हजारीबाग में आयोजित सोहराय महोत्सव 2026 में स्थानीय लोग लोककला की जानकारी ले रहे हैं.
Published : November 5, 2026 at 6:53 PM IST
हजारीबाग: झारखंड की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संत कोलंबा कॉलेज मैदान में दो दिवसीय सोहराय महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री बुलू इमाम शामिल हुए.
हजारीबाग लोक कला के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है. यहां की सोहराय कला ने अपनी विशेष पहचान बनाई है. यह कला आने वाले पीढ़ी तक पहुंचे इसे देखते हुए हजारीबाग के युवा हो इंटरटेनमेंट कल्चरल टीम और सोहराय महोत्सव आयोजन समिति की ओर से सोहराय महोत्सव का आयोजन किया है. आयोजन के जरिए कलाकार आम लोगों को सोहराय कला के बारे में जानकारी दे रहे हैं. कई तरह का आयोजन महोत्सव के दौरान किया गया है.
पद्मश्री बुलू इमाम ने किया महोत्सव का उद्घाटन
पद्मश्री बुलू इमाम ने इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया. उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सोहराय कला के नाम पर महोत्सव का आयोजन हजारीबाग में हो रहा है. सोहराय कला गरीब महिला और कलाकारों के लिए आय का बड़ा जरिया बन रहा है. हस्तशिल्प प्रदर्शनी और झारखंडी खानपान के स्टॉल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. पूरे परिसर में झारखंडी कला, संस्कृति और परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिल रही है.
70 प्रदर्शनियां विदेश में लगाई जा चुकी हैं: पद्मश्री बुलू इमाम
मुख्य अतिथि पद्मश्री बुलू इमाम ने कहा कि झारखंड की सोहराय और कोहबर कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है. अब भारत में आयोजित होने वाले बिनाले में भी सोहराय कला की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि विदेशों में अब तक सोहराय कला की 70 प्रदर्शनियां लगाई जा चुकी हैं. बिनाले का भारत आना उनके लिए खुशी की बात है. आयोजक बताते हैं कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य झारखंड के कला संस्कृति के बारे में युवाओं को बताना है.
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