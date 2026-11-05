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हजारीबाग में सोहराय महोत्सव का आयोजन, लोककला की जानकारी ले रहे हैं स्थानीय

सोहराय महोत्सव 2026 ( Etv Bharat )

हजारीबाग: झारखंड की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संत कोलंबा कॉलेज मैदान में दो दिवसीय सोहराय महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री बुलू इमाम शामिल हुए.

हजारीबाग लोक कला के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है. यहां की सोहराय कला ने अपनी विशेष पहचान बनाई है. यह कला आने वाले पीढ़ी तक पहुंचे इसे देखते हुए हजारीबाग के युवा हो इंटरटेनमेंट कल्चरल टीम और सोहराय महोत्सव आयोजन समिति की ओर से सोहराय महोत्सव का आयोजन किया है. आयोजन के जरिए कलाकार आम लोगों को सोहराय कला के बारे में जानकारी दे रहे हैं. कई तरह का आयोजन महोत्सव के दौरान किया गया है.