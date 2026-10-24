ETV Bharat / bharat

सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ शुरू की मोतियों की खेती, आज लाखों में कमाई, 15 देशों में कारोबार

मोतियों की खेती से लाखों की कमाई ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हर युवा का सपना होता है कि एक अच्छी नौकरी लगे, जिसमें अच्छी सैलरी हो ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके. लेकिन कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो अपनी रुचि को पहचान कर अलग रास्ता चुनते हैं और अपनी मेहनत के दम पर नई पहचान स्थापित करते हैं. गाजियाबाद के राजेंद्र चौधरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी करने वाले राजेंद्र ने खेती के प्रति अपने लगाव को देखते हुए मोतियों की खेती शुरू करने का फैसला किया. साल 2009 में बेहद कम लागत से शुरू हुआ उनका यह सफर आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुका है. राजेंद्र के मुताबिक, मोतियों की खेती और इससे जुड़े कारोबार से उनकी सालाना आमदनी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए है. मुरादनगर के पास खुर्रमपुर गांव में उनका बीवा पर्ल फॉर्म संचालित है. जहां वह मोतियों का उत्पादन करने के साथ युवाओं को इस व्यवसाय का प्रशिक्षण भी देते हैं.