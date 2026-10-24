सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ शुरू की मोतियों की खेती, आज लाखों में कमाई, 15 देशों में कारोबार
साल 2009 में बेहद कम लागत से शुरू हुआ उनका यह सफर आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुका है. संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट
Published : October 24, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: हर युवा का सपना होता है कि एक अच्छी नौकरी लगे, जिसमें अच्छी सैलरी हो ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके. लेकिन कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो अपनी रुचि को पहचान कर अलग रास्ता चुनते हैं और अपनी मेहनत के दम पर नई पहचान स्थापित करते हैं. गाजियाबाद के राजेंद्र चौधरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी करने वाले राजेंद्र ने खेती के प्रति अपने लगाव को देखते हुए मोतियों की खेती शुरू करने का फैसला किया. साल 2009 में बेहद कम लागत से शुरू हुआ उनका यह सफर आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुका है. राजेंद्र के मुताबिक, मोतियों की खेती और इससे जुड़े कारोबार से उनकी सालाना आमदनी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए है. मुरादनगर के पास खुर्रमपुर गांव में उनका बीवा पर्ल फॉर्म संचालित है. जहां वह मोतियों का उत्पादन करने के साथ युवाओं को इस व्यवसाय का प्रशिक्षण भी देते हैं.
विभिन्न प्रकार के मोतियों के उत्पादन: राजेंद्र की कहानी सिर्फ एक नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू करने की नहीं बल्कि पारंपरिक खेती को नई तकनीक और व्यावसायिक संभावनाओं से जोड़ने की भी है. सीमित पूंजी के साथ शुरू करने वाले राजेंद्र आज मोतियों के निर्यात, विभिन्न प्रकार के मोतियों के उत्पादन और नई तकनीक पर शोध करने में जुटे हैं. राजेंद्र के मुताबिक, उनकी कंपनी करीब 15 देशों तक मोती निर्यात करती है.
बचपन से खेती में थी रुचि: राजेंद्र चौधरी के परिवार का खेती से पुराना जुड़ाव रहा है. उनके दादा और पिता दोनों खेती करते थे. बचपन से ही राजेंद्र ने अपने परिवार के सदस्यों को खेती में मेहनत करते देखा. इसी माहौल में खेती के प्रति उनके अंदर रुचि विकसित हुई. हालांकि, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्षेत्र में नौकरी शुरू की लेकिन खेती से जुड़कर कुछ अलग करने की इच्छा उनके मन में बनी रही.
राजेंद्र ने खेती के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर ऐसा विकल्प तलाशना शुरू किया. जिसमें तकनीक और नवाचार के जरिए बेहतर संभावनाएं विकसित की जा सके. इसी दौरान उन्होंने मोतियों की खेती के बारे में जानकारी हासिल की और साल 2009 में मोतियों की खेती में कदम रखा. शुरुआत में राजेंद्र ने ₹21600 की पूंजी लगाई जोखिम कम रखना और कारोबार को समझने के लिए उन्होंने करीब 3 साल तक नौकरी के साथ मोतियों की खेती को जारी रखा. इस दौरान उन्होंने खेती की प्रक्रिया, सीपों की देखभाल और मोती तैयार करने के बाद बाजार में बेचने की प्रक्रिया के बारे में समझा. जब व्यवसाय धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा और इस क्षेत्र में उन्हें भविष्य की संभावनाएं नजर आने लगी तो उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और पूरी तरह से मोतियों की खेती से जुड़ गए.
सालाना आमदनी 25 से 30 लाख रुपए: राजेंद्र चौधरी के मुताबिक, जिस व्यवसाय की शुरुआत उन्होंने महज़ ₹21600 से की थी. उससे आज उनकी सालाना आमदनी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है. कम लागत से शुरू किए गए इस व्यवसाय को उन्होंने धीरे-धीरे विस्तार दिया और मोतियों की खेती को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में मेहनत की.
जापानी तकनीक से मोतियों की खेती: शुरुआत में राजेंद्र ने पारंपरिक तरीकों से मोतियों की खेती की लेकिन समय के साथ नई तकनीक के बारे में जानकारी करते रहे और नए-नए प्रयोग करते रहे. राजेंद्र जापानी तकनीक और भारतीय पारंपरिक तरीकों का समन्वय कर एक नई तकनीक स्थापित की और इस तकनीक से मोतियों की खेती करते हैं. राजेंद्र का मानना है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखना और नई तकनीक को समझना बेहद जरूरी है.
खुर्रमपुर से 15 देशों तक पहुंचा कारोबार : मुरादनगर के पास खुर्रमपुर गांव में स्थित बीवा पर्ल फॉर्म आज राजेंद्र चौधरी के व्यवसाय का प्रमुख केंद्र बन चुका है. राजेंद्र के मुताबिक, उनकी कंपनी भारत के अलावा कई विदेशी बाजारों में भी मोती निर्यात करती है. जिसमें हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, नेपाल, कतर और बहरीन समेत 15 देश शामिल हैं. राजेंद्र बताते हैं कि भारतीय मोतियों की विदेश में अच्छी मांग है.
ज्वेलरी, एंब्रॉयडरी से लेकर कॉस्मेटिक उद्योग में मांग: मोतियों का इस्तेमाल आमतौर पर ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. लेकिन इनका उपयोग कई अन्य क्षेत्रों में भी होता है. राजेंद्र चौधरी के मुताबिक, उनकी कंपनी ज्वेलरी, एंब्रॉयडरी, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदिक औषधियां और कॉस्मेटिक क्षेत्र से जुड़े ग्राहकों की मांग के अनुसार मोती उपलब्ध कराती है.
8 से 10 तरह की मोतियों का उत्पादन: राजेंद्र चौधरी के फॉर्म में इरेगुलर राउंड पर्ल्स, ब्लिस्टर पर्ल्स, बारोक पर्ल्स, केशी पर्ल्स और बसरा पर्ल्स समेत विभिन्न प्रकार के मोती तैयार किए जाते हैं. इनकी बनावट और गुणवत्ता के आधार पर अलग-अलग बाजारों में मांग होती है. जिसमें बसरा पर्ल सबसे अधिक महंगा होता है. इसकी कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए तक होती है. मोती तैयार होने के बाद लैब में टेस्ट होने के लिए जाता है और फिर लैब से सर्टिफिकेट मिलने के बाद बाजार में उसे सर्टिफिकेट के आधार पर मोती की कीमतें तय होती है.
मोती तैयार होने में लगता है 24 से 40 महीने का वक्त: मोती की खेती में धैर्य का अहम रोल होता है. राजेंद्र चौधरी बताते हैं कि सामान्य तौर पर एक मोती को तैयार होने में करीब 24 से 40 महीने तक का वक्त लग जाता है. मोती की खेती के दौरान सीपों की उचित देखभाल और अनुकूल वातावरण बनाए रखना बेहद जरूरी होता है. खेती की प्रक्रिया में लापरवाही होने पर उत्पादन प्रभावित हो सकता है.
राजेंद्र चौधरी के मुताबिक उनके फार्म में एक सीप से करीब 4 से 10 मोती तक प्राप्त होते हैं. कुछ परिस्थितियों में एक सीट से दो से तीन बार तक मोती हार्वेस्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है. फिलहाल राजेंद्र एक नई पद्धति पर शोध कर रहे हैं यदि उनका प्रयोग सफल होता है तो भविष्य में एक सीप से 16 मोती प्राप्त करने की भी संभावना विकसित हो सकती है. राजेंद्र चौधरी बताते हैं कि उनके व्यवसाय के माध्यम से 100 अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. राजेंद्र स्वयं मोतियों की खेती करने के साथ लगातार नई तकनीक पर शोध करते हैं और दूसरे लोगों को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं.
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