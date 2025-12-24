सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बैंक मैनेजर पत्नी को मारी गोली, थाने में किया सरेंडर, जानें वजह
दो बच्चों के पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शादी के 14 साल बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी.
Published : December 24, 2025 at 10:58 AM IST
बेंगलुरु: मगदी पुलिस थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी बैंक मैनेजर को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया. उसे पत्नी के चरित्र पर शक था. जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया. इस बीच सॉफ्टवेयर इंजीनियर घटनास्थल से भागकर सीधे थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. उसने पुलिस को पूरी कहानी बतायी.
पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार शाम 7 बजे हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. घरेलू झगड़े में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी.
महिला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बसवेश्वर नगर ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती थी. आरोपी व्हाइटफील्ड में एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था. उनकी शादी 14 साल पहले हुई थी. कपल के दो बच्चे थे और वे राजाजीनगर में रहते थे. पुलिस ने बताया कि अनबन की वजह से वे पिछले डेढ़ साल से अलग रह रहे थे.
पति को अपनी पत्नी पर शक था
सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. उसकी इस सोच और व्यवहार से परेशान होकर पत्नी ने कानूनी तलाक मांगा था. लेकिन आरोपी इस बात पर राजी नहीं हुआ. फिर, 6 महीने पहले पत्नी का दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया और वह बच्चों के साथ अलग रहने लगी. आरोपी को अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
महिला 4 महीने पहले केपी अग्रहारा के चोलरपाल्या में आई थी और बच्चों के साथ रहने लगी थी. एक हफ्ते पहले उसने आरोपी को तलाक का नोटिस भेजा था. इससे गुस्सा होकर आरोपी पिस्तौल लेकर अपनी पत्नी के ऑफिस से घर लौटने का इंतजार कर रहा था.
जैसे ही उसकी पत्नी चोलरपाल्या के घर के पास सड़क पर आई, उसने अचानक उस पर पांच राउंड गोलियां चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आस पास के लोगों ने उसे एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया हालांकि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने ये जानकारी दी.
अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी सीधे मगदी रोड पुलिस स्टेशन आया और उसने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल कर ली और सरेंडर कर दिया. कहा जा रहा है कि आरोपी ने गैर-कानूनी तरीके से पिस्तौल हासिल की थी. पुलिस ने कहा कि इस बारे में आगे की जांच की गई. मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और एफएसएल एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और जांच की. मगडी रोड पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.