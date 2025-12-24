ETV Bharat / bharat

सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बैंक मैनेजर पत्नी को मारी गोली, थाने में किया सरेंडर, जानें वजह

बेंगलुरु: मगदी पुलिस थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी बैंक मैनेजर को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया. उसे पत्नी के चरित्र पर शक था. जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया. इस बीच सॉफ्टवेयर इंजीनियर घटनास्थल से भागकर सीधे थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. उसने पुलिस को पूरी कहानी बतायी.

पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार शाम 7 बजे हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. घरेलू झगड़े में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी.

महिला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बसवेश्वर नगर ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती थी. आरोपी व्हाइटफील्ड में एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था. उनकी शादी 14 साल पहले हुई थी. कपल के दो बच्चे थे और वे राजाजीनगर में रहते थे. पुलिस ने बताया कि अनबन की वजह से वे पिछले डेढ़ साल से अलग रह रहे थे.

पति को अपनी पत्नी पर शक था

सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. उसकी इस सोच और व्यवहार से परेशान होकर पत्नी ने कानूनी तलाक मांगा था. लेकिन आरोपी इस बात पर राजी नहीं हुआ. फिर, 6 महीने पहले पत्नी का दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया और वह बच्चों के साथ अलग रहने लगी. आरोपी को अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.