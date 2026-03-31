बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मर्डर या कुछ और...?
पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है ताकि इस असामयिक मृत्यु के पीछे के सही कारणों का पता लगाया जा सके.
Published : March 31, 2026 at 3:22 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है. एक निजी अपार्टमेंट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपति मृत पाए गए. आशंका जतायी जा रही है कि पति ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली होगी, जिसके बाद पत्नी ने अपार्टमेंट से नीचे कूदकर जान दे दी. कोथानूर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हुई इस घटना ने स्थानीय निवासियों को चौंका दिया है.
कौन थे दंपति
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 'निको होम्स-1' अपार्टमेंट की है. सोमवार की सुबह इस मामले का पता चला. मृतकों की पहचान 32 वर्षीय भानु चंदर रेड्डी और उनकी 31 वर्षीय पत्नी बीबी शाजिया सिराज के रूप में हुई है. भानु मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले थे. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है ताकि इस असामयिक मृत्यु के पीछे के सही कारणों का पता लगाया जा सके.
घटना का विवरण
पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, भानु चंदर रेड्डी का शव उनके घर के अंदर पाया गया. जबकि उनकी पत्नी शाजिया सिराज का शव अपार्टमेंट परिसर में मिला. शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है. पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या एक की मृत्यु के बाद दूसरे ने यह कदम उठाया या कोई अन्य कोई कारण थे.
पुलिस कर रही जांच
घटना की सूचना मिलते ही कोथानूर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने फिलहाल 'अप्राकृतिक मौत' का मामला दर्ज कर लिया है. मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों और समय की पुष्टि हो सकेगी.
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