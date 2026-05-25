ETV Bharat / bharat

मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर इंजीनियर गिरफ्तार, DMK का है कार्यकर्ता

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): सूबे के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेहद आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है. तिरुनेलवेली जिले के मुन्नीनपल्लम के रहने वाले 30 वर्षीय जेम्स पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ न सिर्फ अपमानजनक बातें लिखीं, बल्कि उनके लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया.

दरअसल, कोयंबटूर में एक छोटी बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले को लेकर जेम्स ने एक वीडियो जारी किया था. इस वीडियो में उसने मुख्यमंत्री विजय के लिए बेहद अश्लील भाषा का प्रयोग किया. इस वीडियो के सामने आने के बाद 'तमिलगा वेट्री कड़गम' पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी और गुस्सा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, पलयमकोट्टई पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर ने खुद संज्ञान लेते हुए जेम्स के खिलाफ कानून की चार धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने उस पर जानबूझकर अपमान करने, झूठी अफवाहें फैलाने, धमकी देने और धर्म, जाति या भाषा के आधार पर नफरत फैलाने वाली धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.