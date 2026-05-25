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मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर इंजीनियर गिरफ्तार, DMK का है कार्यकर्ता

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद संभालने के बाद मानहानि मामले में यह पहली गिरफ्तारी है. पूरी खबर यहां पढ़ें.

Tamil Nadu Chief Minister Vijay
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय. (File) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 9:55 PM IST

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तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): सूबे के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेहद आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है. तिरुनेलवेली जिले के मुन्नीनपल्लम के रहने वाले 30 वर्षीय जेम्स पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ न सिर्फ अपमानजनक बातें लिखीं, बल्कि उनके लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया.

दरअसल, कोयंबटूर में एक छोटी बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले को लेकर जेम्स ने एक वीडियो जारी किया था. इस वीडियो में उसने मुख्यमंत्री विजय के लिए बेहद अश्लील भाषा का प्रयोग किया. इस वीडियो के सामने आने के बाद 'तमिलगा वेट्री कड़गम' पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी और गुस्सा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, पलयमकोट्टई पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर ने खुद संज्ञान लेते हुए जेम्स के खिलाफ कानून की चार धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने उस पर जानबूझकर अपमान करने, झूठी अफवाहें फैलाने, धमकी देने और धर्म, जाति या भाषा के आधार पर नफरत फैलाने वाली धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

इसके बाद, पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की. जांच पूरी होने के बाद जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया और सोमवार 25 मई को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. जेम्स एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों में काम कर चुका है. वह डीएमके (DMK) पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है.

मुख्यमंत्री के रूप में विजय के पद संभालने के बाद से, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में यह पहली गिरफ्तारी है. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ ही दिन पहले, तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बातें फैलाने का हवाला देते हुए 'X' (ट्विटर) प्लेटफॉर्म पर 18 से अधिक अकाउंट्स और पोस्ट्स को ब्लॉक किया था.

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