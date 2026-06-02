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उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक से लापता सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पांच दिन बाद भी नहीं मिला सुराग

नोएडा में रहने वाले अभिषेक चौहान (28) गुजरात की L&T कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं.

ABHISHEK CHAUHAN MISSING
पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक से लापता सॉफ्टवेयर इंजीनियर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 2, 2026 at 6:08 PM IST

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बागेश्वर: देश के चर्चित और कठिन ट्रेक रूट्स में शामिल पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक पर घूमने गए नोएडा के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान पिछले 5 दिनों से लापता हैं. उन्हें तलाशने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है. इस घटना के बाद ट्रेकिंग सुरक्षा को लेकर भी एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.

अभिषेक चौहान 29 मई को पिंडारी ग्लेशियर की ओर ट्रेक पर गए थे. उनके साथ एक पोर्टर भी मौजूद था, जो वापसी के दौरान उनके साथ था. लौटते समय विशेष ने पोर्टर से कहा कि वह काफी थक गए हैं. कुछ देर आराम करने के बाद आगे बढ़ेंगे. उन्होंने पोर्टर को आगे निकल जाने के लिए कहा. पोर्टर तय समय पर बेस तक पहुंच गया, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी विशेष वहां नहीं पहुंचे. इसके बाद चिंता बढ़ी. मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई.

उत्तराखंड में ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इस बीच बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक पर नदी के पत्थरों के बीच चौहान की शर्ट और टोपी मिली है. लापता होने से पहले उन्होंने ये ही कपड़े पहने थे, जिससे उनके नदी में बहने की आशंका बढ़ गई है.

थानाध्यक्ष कपकोट प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया हो सकता है कि विशेष चौहान नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया हो. ग्लेशियर के पास रात में तापमान माइनस में रहता है. ऐसे में पुलिस को उसके साथ किसी अनहोनी की आशंका ज्यादा लग रही है।.NDRF ने अब तलाशी के लिए दायरा बढ़ाते हुए पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में भी सूचना भेजी हैं. वहां की स्थानीय टीमें और पुलिस भी संभावित क्षेत्रों में तलाश कर रही हैं.

अभिषेक चौहान के परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान में प्रशासन और रेस्क्यू टीमों का सहयोग कर रहे हैं. नोएडा में रहने वाले अभिषेक चौहान (28) गुजरात की L&T कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. वे 28 मई को अपने 3 इंजीनियर दोस्तों संग स्थानीय गाइड आनंद राम के साथ पिंडारी ट्रेक पर खाती से द्वाली की ओर निकले थे. 29 मई को वापसी के दौरान मलियाधोड़ के पास अभिषेक फोटोग्राफी करने के लिए रुक गए. गाइड को आगे जाकर मैगी पॉइंट पर इंतजार करने को कहा. काफी देर तक अभिषेक के न पहुंचने पर गाइड उन्हें खोजने वापस उस स्थान पर गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला.

रात में खाती गांव पहुंचकर गाइड ने वन विभाग की रेंजर डौली डोभाल को इसकी जानकारी दी. इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई. पुलिस व SDRF की टीमें तुरंत सक्रिय हुईं. अभिषेक की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसमें SDRF, NDRF, पुलिस विभाग, वन विभाग, फायर सर्विस और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं.

खोज अभियान के दूसरे दिन, रेस्क्यू टीम को मलियाधोड़ के पास नदी किनारे अभिषेक का कैमरा बरामद हुआ. कैमरे के आसपास या नदी के पास अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिल सका. ये इलाका अत्यधिक दुर्गम और कठिन भूभाग वाला है. खोज को प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग कर गहरी खाइयों और जंगलों की निगरानी की जा रही है. खराब मौसम के बावजूद टीमें जुटी हुई हैं. स्थिति को देखते हुए हेलीकॉप्टर की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है.

पुलिस उपाधीक्षक बागेशवर अजय शाह ने बताया-112 के माध्यम से सूचना मिलने के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. वे बागेश्वर पहुंच चुके हैं. नदी किनारे कैमरा मिला है, लेकिन पर्यटक का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

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