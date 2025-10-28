ETV Bharat / bharat

अगर न्यायपालिका डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेगी तो समाज उसे माफ नहीं करेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर न्यायपालिका डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेगी और उनके लिए खड़ी नहीं होगी तो समाज उसे माफ नहीं करेगा. साथ ही कोर्ट ने इस धारणा की भी आलोचना की कि कोविड-19 महामारी के दौरान निजी डॉक्टर लाभ के लिए काम कर रहे थे. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने निजी क्लीनिक, डिस्पेंसरी और गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा पॉलिसी में शामिल नहीं करने के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर हम अपने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेंगे और उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो समाज हमें माफ नहीं करेगा..." पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियां वैध दावों का निपटारा करें. पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "आपको (सरकार को) बीमा कंपनी को भुगतान करने के लिए बाध्य करना चाहिए अगर आपके अनुसार यह शर्त पूरी होती है कि वे कोविड के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे और कोविड के कारण उनकी मृत्यु हो गई." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धारणा सही नहीं है कि निजी डॉक्टर लाभ कमाने के लिए काम कर रहे हैं. पीठ ने कहा कि डॉक्टर सरकारी ड्यूटी पर नहीं थे और यह मान लेना कि वे मुनाफा कमा रहे हैं, सही नहीं है.