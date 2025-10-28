अगर न्यायपालिका डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेगी तो समाज उसे माफ नहीं करेगा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 में जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों को बीमा पॉलिसी में शामिल नहीं करने के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
Published : October 28, 2025 at 4:13 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर न्यायपालिका डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेगी और उनके लिए खड़ी नहीं होगी तो समाज उसे माफ नहीं करेगा. साथ ही कोर्ट ने इस धारणा की भी आलोचना की कि कोविड-19 महामारी के दौरान निजी डॉक्टर लाभ के लिए काम कर रहे थे.
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने निजी क्लीनिक, डिस्पेंसरी और गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा पॉलिसी में शामिल नहीं करने के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर हम अपने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेंगे और उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो समाज हमें माफ नहीं करेगा..."
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियां वैध दावों का निपटारा करें. पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "आपको (सरकार को) बीमा कंपनी को भुगतान करने के लिए बाध्य करना चाहिए अगर आपके अनुसार यह शर्त पूरी होती है कि वे कोविड के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे और कोविड के कारण उनकी मृत्यु हो गई."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धारणा सही नहीं है कि निजी डॉक्टर लाभ कमाने के लिए काम कर रहे हैं. पीठ ने कहा कि डॉक्टर सरकारी ड्यूटी पर नहीं थे और यह मान लेना कि वे मुनाफा कमा रहे हैं, सही नहीं है.
पीठ ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री बीमा योजना के अलावा उपलब्ध अन्य समान या समानांतर योजनाओं के बारे में प्रासंगिक डेटा और जानकारी रिकॉर्ड पर लाने को कहा. पीठ ने कहा, "हम सिद्धांत निर्धारित करेंगे और उसके आधार पर बीमा कंपनी से दावे किए जा सकेंगे. बीमा कंपनी को हमारे फैसले पर विचार करना होगा और उसके आधार पर आदेश पारित करना होगा."
सुप्रीम कोर्ट की पीठ प्रदीप अरोड़ा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 मार्च, 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निजी अस्पताल के कर्मचारी तब तक बीमा योजना के तहत लाभ पाने के हकदार नहीं हैं जब तक कि राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उनकी सेवाओं की मांग न की जाए.
हाईकोर्ट ने किरण भास्कर सुरगड़े द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया था, जिन्होंने 2020 में कोविड-19 के कारण अपने पति को खो दिया था, जो ठाणे में एक निजी क्लिनिक चलाते थे. बीमा कंपनी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत उनके दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके पति के क्लिनिक को कोविड-19 अस्पताल के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी.
पीएमजीकेपी की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी और तब से इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. पीएमकेजीपी योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जो संक्रमण से जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं के आश्रितों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है.
