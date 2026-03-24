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हरीश राणा की 13 साल की पीड़ा का अंत के बाद सोसाइटी में पसरा सन्नाटा, जानें कब होगा अंतिम संस्कार

हरीश राणा का परिवार 2021 में दिल्ली से राज अंपायर सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था. उनके निधन से सोसाइटी में शोक की लहर दौड़ गई.

हरीश राणा के निधन के बाद सोसाइटी में पसरा सन्नाटा
हरीश राणा के निधन के बाद सोसाइटी में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में स्थित राज अंपायर सोसाइटी में रहने वाले हरीश राणा ने नई दिल्ली स्थित एम्स मंगलवार शाम अंतिम सांस ली. हरीश राणा के जन्मदिन की खबर के बाद राज अंपायर सोसाइटी में गम का माहौल है. हरीश राणा का परिवार 2021 में दिल्ली से राज अंपायर सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था. वह बीते 13 वर्षों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे. 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के पिता अशोक राणा की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया था, जिसमें इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी. खबर है कि बुधवार सुबह 9 बजे हरीश राणा का अंतिम संस्कार ग्रीन पार्क साउथ दिल्ली में किया जाएगा.

हरीश राणा के निधन की खबर के बाद रिश्तेदारों के उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. स्थानीय निवासियों से मिली जानकारी के मुताबिक, फिलहाल हरीश राणा के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं है, जबकि घर पर कुछ रिश्तेदार पहुंचे. घर पर मौजूद रिश्तेदारों से बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन रिश्तेदारों ने मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया.

हरीश राणा के परिवार के परिचित और स्थानीय निवासी दीपांशु मित्तल के मुताबिक, मंगलवार दोपहर दो बजे तक हरीश राणा के पिता अशोक राणा और माता निर्मला राणा सोसाइटी में ही मौजूद थे. फिलहाल हरीश के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं है. फिलहाल घर पर अशोक राणा के कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं. हरीश राणा के परिवार से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन माता-पिता में से किसी का फोन नहीं उठा.

तेजस चतुर्वेदी राज अंपायर सोसाइटी में रहते हैं और हरीश राणा के भाई के मित्र हैं. उन्होंने बताया कि हमें हरीश राणा के निधन की सूचना मिली. सोसाइटी निवासियों को हरीश राणा के निधन की सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई. तेजस हरीश राणा के निधन की खबर मिलते ही उनके घर पहुंचे थे घर पर माता-पिता या भाई मौजूद नहीं थे. कुछ रिश्तेदार मौजूद थे. तेजस ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन माहौल काफी गमगीन था. ऐसे में तेजस बिना बातचीत किए ही वापस लौट आए. परिवार के किसी भी सदस्य का फोन नहीं उठा रहा है.

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