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JPSC-JSSC स्टूडेंटस् प्रोटेस्ट: देशभर से पहुंच रहे सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, आंदोलन को मिल रहा भरपूर समर्थन

JPSC-JSSC स्टूडेंटस् प्रोटेस्ट को समर्थन देने सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि रांची पहुंच रहे हैं.

PEOPLES SUPPORT STUDENTS PROTEST
13वें दिन भी जारी है छात्रों का आंदोलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 6:37 PM IST

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रांची: JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र आंदोलन 13वें दिन भी जारी रहा. आंदोलन अब केवल झारखंड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे देश के विभिन्न हिस्सों से भी नैतिक समर्थन मिलने लगा है.

दरअसल, गुरुवार को धरना स्थल पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र हितों से जुड़े लोग और जनप्रतिनिधि पहुंचे. सभी ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया और सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की.

समर्थन देने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि (Etv Bharat)

धरना स्थल पर पहुंचे जंतर मंतर फेम मोहम्मद जुनैद

धरना स्थल पर दिल्ली के जंतर-मंतर परीक्षा सुधार आंदोलन के दौरान चर्चा में आए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी मोहम्मद जुनैद भी पहुंचे. उन्होंने छात्रों से मुलाकात कर कहा कि जहां भी छात्र अपने अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, वह उनके समर्थन में खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा कि यह किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष की लड़ाई नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का सवाल है.

'तिरंगा मैन' ने बढ़ाया छात्रों का हौसला

इसी क्रम में हरियाणा के हिसार से पहुंचे 'तिरंगा मैन' राजेश हिंदुस्तानी ने भी आंदोलन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के कई आंदोलनों को देखा है लेकिन रांची में छात्र केवल अपने मूल मुद्दे पर डटे हुए हैं. उनके अनुसार यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने छात्रों से अनुशासन बनाए रखने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ाने की अपील की.

महाराष्ट्र से पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार

धरना स्थल पर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पर्यावरणविद् यमुना टुडू, महाराष्ट्र से पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार रितेश राजवाड़ा, झारखंड बार एसोसिएशन के सचिव संजय विद्रोही और डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी छात्रों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया. सभी ने एक स्वर में कहा कि छात्रों की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.

बार एसोसिएशन सचिव का बयान

बार एसोसिएशन के सचिव संजय विद्रोही ने कहा कि JPSC समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो सरकार को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केवल जांच पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़े कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरोपी कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आकर फिर से प्रभावशाली पदों पर पहुंच जाए, इससे व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है.

गीतों के माध्यम से आंदोलन को मिला समर्थन

वहीं, सांस्कृतिक कलाकार मधु मंसूरी ने अपने गीतों के माध्यम से आंदोलन को समर्थन दिया. उन्होंने देशभक्ति और जनजागरण से जुड़े गीत प्रस्तुत करते हुए सरकार से छात्रों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की. उनके गीतों पर धरना स्थल पर मौजूद छात्र भी उत्साह के साथ शामिल हुए.

लंबे समय से लंबित हैं छात्रों की मांगें: MLA जयराम महतो

डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि छात्रों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं और अब सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय पहचान हासिल कर रहा है.

विभिन्न जिलों से रांची पहुंच रहे हैं छात्र

झारखंड के विभिन्न जिलों से लगातार छात्र रांची पहुंच रहे हैं और अब दूसरे राज्यों से भी छात्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता समर्थन देने आ रहे हैं. उनके अनुसार, छात्र हित का मुद्दा पूरे देश का विषय है और इसका समाधान भी गंभीरता से होना चाहिए.

दिनभर धरना स्थल पर आंदोलन जारी रहा. देशभक्ति गीतों और नारों के बीच छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे. रोज की तरह गुरुवार को भी आंदोलन में शामिल छात्रों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के भोजन की व्यवस्था विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों द्वारा की गई.

राष्ट्रीय स्तर के समर्थन से बढ़ा आंदोलनकारी छात्रों का मनोबल

लगातार मिल रहे सामाजिक सहयोग और राष्ट्रीय स्तर के समर्थन से आंदोलनकारी छात्रों का मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई दिया. अब सभी की नजर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावित वार्ता तथा उससे निकलने वाले संभावित समाधान पर टिकी है.

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