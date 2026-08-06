ETV Bharat / bharat

JPSC-JSSC स्टूडेंटस् प्रोटेस्ट: देशभर से पहुंच रहे सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, आंदोलन को मिल रहा भरपूर समर्थन

13वें दिन भी जारी है छात्रों का आंदोलन ( Etv Bharat )

रांची: JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र आंदोलन 13वें दिन भी जारी रहा. आंदोलन अब केवल झारखंड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे देश के विभिन्न हिस्सों से भी नैतिक समर्थन मिलने लगा है.

दरअसल, गुरुवार को धरना स्थल पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र हितों से जुड़े लोग और जनप्रतिनिधि पहुंचे. सभी ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया और सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की.

समर्थन देने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि (Etv Bharat)

धरना स्थल पर पहुंचे जंतर मंतर फेम मोहम्मद जुनैद

धरना स्थल पर दिल्ली के जंतर-मंतर परीक्षा सुधार आंदोलन के दौरान चर्चा में आए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी मोहम्मद जुनैद भी पहुंचे. उन्होंने छात्रों से मुलाकात कर कहा कि जहां भी छात्र अपने अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, वह उनके समर्थन में खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा कि यह किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष की लड़ाई नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का सवाल है.

'तिरंगा मैन' ने बढ़ाया छात्रों का हौसला

इसी क्रम में हरियाणा के हिसार से पहुंचे 'तिरंगा मैन' राजेश हिंदुस्तानी ने भी आंदोलन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के कई आंदोलनों को देखा है लेकिन रांची में छात्र केवल अपने मूल मुद्दे पर डटे हुए हैं. उनके अनुसार यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने छात्रों से अनुशासन बनाए रखने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ाने की अपील की.

महाराष्ट्र से पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार

धरना स्थल पर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पर्यावरणविद् यमुना टुडू, महाराष्ट्र से पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार रितेश राजवाड़ा, झारखंड बार एसोसिएशन के सचिव संजय विद्रोही और डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी छात्रों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया. सभी ने एक स्वर में कहा कि छात्रों की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.

बार एसोसिएशन सचिव का बयान

बार एसोसिएशन के सचिव संजय विद्रोही ने कहा कि JPSC समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो सरकार को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केवल जांच पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़े कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरोपी कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आकर फिर से प्रभावशाली पदों पर पहुंच जाए, इससे व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है.