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सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया

अहिल्यानगर (महाराष्ट्र) : कॉकरोच जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया कैंपेन आजकल हर जगह ज़ोरदार चर्चा का विषय है. अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग इस मूवमेंट से जुड़े हैं. इस कैंपेन की शुरुआत महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत दिपके ने की थी. इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया है.

इस बीच, जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने रालेगण सिद्धि में इस कैंपेन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. युवाओं को प्रोत्साहित करें – "युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता." अन्ना हजारे ने सरकार से युवाओं को बढ़ावा देने की भी अपील की.

'कॉकरोच जनता पार्टी' के पीछे युवाओं की रैली – अन्ना हजारे ने भी 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बारे में अपने विचार बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.