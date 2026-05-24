सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपनी बात रखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है.
Published : May 24, 2026 at 8:20 PM IST
अहिल्यानगर (महाराष्ट्र) : कॉकरोच जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया कैंपेन आजकल हर जगह ज़ोरदार चर्चा का विषय है. अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग इस मूवमेंट से जुड़े हैं. इस कैंपेन की शुरुआत महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत दिपके ने की थी. इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया है.
इस बीच, जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने रालेगण सिद्धि में इस कैंपेन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. युवाओं को प्रोत्साहित करें – "युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता." अन्ना हजारे ने सरकार से युवाओं को बढ़ावा देने की भी अपील की.
'कॉकरोच जनता पार्टी' के पीछे युवाओं की रैली – अन्ना हजारे ने भी 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बारे में अपने विचार बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.
हजारे ने कहा, "भले ही इसे 'कॉकरोच जनता पार्टी' कहा जाता है, लेकिन युवा इसके पीछे एकजुट हो गए हैं; इसलिए, 'कॉकरोच' शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे का मकसद समझना चाहिए."
उन्होंने कहा, "भले ही नाम अपने आप में सही न लगे, लेकिन यह बात कि युवा 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, सच में मायने रखती है." अन्ना हजारे ने आगे कहा, "यह मानते हुए कि युवा शक्ति ही राष्ट्रीय शक्ति है, सरकार को उन्हें बढ़ावा देना चाहिए."
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