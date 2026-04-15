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सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान SC ने कहा, 'सामाजिक कल्याण का इस्तेमाल धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता'

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सबरीमला मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि समाज कल्याण का इस्तेमाल धर्म को खोखला करने के लिए नहीं किया जा सकता. साथ ही, कोर्ट ने माना कि लाखों लोगों की मान्यताओं को गलत या त्रुटिपूर्ण घोषित करना कोर्ट के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक होगा.

नौ जजों की संविधान बेंच ने केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और कई धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं.

पीठ में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (TDB) का प्रतिनिधित्व किया, जो केरल के ऐतिहासिक सबरीमला मंदिर का प्रबंधन करता है.

सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि जहां हिंदुओं के सभी संप्रदायों द्वारा सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थान में प्रवेश की मांग के लिए अनुच्छेद 25(2)(बी) का दावा किया जा सकता है, वहीं धार्मिक संप्रदाय को अनुच्छेद 26(बी) के तहत यह अधिकार होगा कि वह यह विनियमित करे कि आंतरिक अनुष्ठान कैसे किए जाने चाहिए.

सिंघवी ने अनुच्छेद 25 (2) (बी) और अनुच्छेद 26 (बी) की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की वकालत की. पीठ ने पूछा कि अनुच्छेद 25(2)(बी) में "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य" शब्दों के बजाय "सामाजिक सुधार" वाक्यांश का इस्तेमाल क्यों किया गया, जो कि अनुच्छेद 25 की शुरुआत में इस्तेमाल किए गए हैं.

जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सामाजिक सुधार का एक उदाहरण हो सकता है. सीजेआई ने कहा कि समाज कल्याण और सुधार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “समाज कल्याण और सुधार के नाम पर, आप धर्म को खोखला नहीं कर सकते.”

सिंघवी जस्टिस नागरत्ना की बात से सहमत थे. दिन भर चली सुनवाई के आखिर में, सिंघवी ने संदर्भ में उठाए गए इस मुद्दे पर बात की कि क्या कोर्ट किसी धार्मिक प्रथा पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जब याचिकाकर्ता उस धर्म का न हो.

उन्होंने कहा कि अदालतों को ऐसी जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए बहुत ऊंची लिमिट तय करनी चाहिए.

सिंघवी ने कहा कि तीसरे पक्ष की जनहित याचिका अचानक सबरीमला और गुरुवायूर जैसे मंदिरों में सदियों से चली आ रही परंपराओं पर सवाल नहीं उठा सकतीं.

उन्होंने जोर देकर कहा कि नियमित धार्मिक रीति-रिवाजों पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सुनवाई नहीं की जा सकती. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जनहित याचिका पर सिर्फ इसलिए सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसे दायर करने वाला व्यक्ति आस्तिक नहीं है और न ही पीड़ित पक्ष है.

सिंघवी ने कहा कि धर्म लाखों लोगों की आस्था है और संविधान के आर्टिकल 32 तक सीधी पहुंच से कोई तीसरा पक्ष इसे बदल सकता है. उन्होंने पूछा कि हमारे गणतंत्र के 70-80 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सिंघवी ने कहा कि कोर्ट किसी जनहित याचिका में धार्मिक रीति-रिवाज की वैधता पर बिना मानने वालों की बात सुने फैसला नहीं कर सकता.

जस्टिस सुंदरेश ने कहा, "क्या कोर्ट लाखों लोगों के प्रतिनिधियों को सुने बिना इस मामले पर फैसला कर सकता है और उन्हें सुनने का तंत्र कहां है?" उन्होंने आगे पूछा, "फैसला उन पर कैसे लागू हो सकता है?"