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प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट का मामला, केरल क्राइम ब्रांच की महिला पुलिस अधिकारी सस्पेंड

इडुक्की: केरल राज्य पुलिस बल की एक महिला सिविल पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है.

इडुक्की जिला पुलिस चीफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर, क्राइम ब्रांच आईजी ने थोडुपुझा स्टेशन पर अपराध शाखा की सिविल पुलिस अधिकारी सजिता सलीम के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू किया है. उन पर सरकारी अधिकारी के तौर पर गलत तरीके से आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है.

युवा मोर्चा की शिकायत पर जांच शुरू

पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर युवा मोर्चा ने इडुक्की जिला पुलिस चीफ के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑफिस का अपमान करने वाले पोस्ट सर्कुलेट किए गए थे. शिकायत के बाद स्पेशल ब्रांच द्वारा की गई शुरुआती जांच में आधिकारिक कदाचार की पुष्टि हुई. क्राइम ब्रांच आईजी ने जांच के बाद जमा की गई तत्काल रिपोर्ट के आधार पर निलंबन आदेश जारी किया.

स्पेशल ब्रांच के नतीजे

युवा मोर्चा की शिकायत के बाद, साइबर सेल और स्पेशल ब्रांच ने इडुक्की जिला पुलिस चीफ के निर्देशों पर अधिकारी के फेसबुक अकाउंट की अच्छी तरह से जांच की. जांच में पता चला कि अधिकारी ने जानबूझकर पोस्ट शेयर किए, जिससे सरकारी कर्मचारियों से उम्मीद की जाने वाली निष्पक्षता और अनुशासन का उल्लंघन हुआ.