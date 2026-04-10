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कमल कौर भाभी मर्डर केस: आरोपी अमृतपाल सिंह गिरफ्तार, कानून से बचने के लिए विदेश हुआ था फरार

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी मर्डर का मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरोन को गिरफ्तार कर लिया गया है.

social media influencer Kamal Kaur Bhabhi murder main accused Amritpal Singh Mehron arrested
कमल कौर भाभी मर्डर मामले में आरोपी अमृतपाल सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार (IANS and @DGPPunjabPolice)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या के मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरोन को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग के ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल (OFTEC) सेल ने की है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को मिडिल ईस्ट से दिल्ली के रास्ते पंजाब वापस लाया गया और अब उससे पूछताछ की जा रही है. अमृतपाल सिंह मेहरोन की गिरफ्तारी पर डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एक बड़ी कामयाबी में, बठिंडा पुलिस ने पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग के तहत OFTEC (ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल) और सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर, जून 2025 में बठिंडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ ​​कमल भाभी की सनसनीखेज हत्या के मुख्य आरोपी भगोड़े अमृतपाल सिंह मेहरोन को गिरफ्तार कर लिया, जब उसे मिडिल ईस्ट से डिपोर्ट किया गया था."

डीजीपी ने लिखा, " हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था. पिछले साल 11 जून 2025 को आरोपी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर पीड़िता को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश बठिंडा के आदेश अस्पताल में खड़ी कार में छोड़ दी. इस मामले में उसके साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं. जुर्म करने के बाद अमृतपाल कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया.

पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में उसकी लोकेशन का पता लगाया और प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की. बाद में उसे कस्टडी में लेकर भारत भेज दिया गया, जहां उसे 10 अप्रैल, 2026 की सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया."

आपको बता दें कि यह मामला पिछले साल का है, जब बठिंडा के आदेश अस्पताल की पार्किंग में कमल कौर भाभी नाम की एक महिला की लाश मिली थी. घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल बन गया था और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने की पुष्टि हुई, जिससे यह साफ हो गया कि यह एक प्लान्ड मर्डर था.

मामले में तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अमृतपाल सिंह मेहरून के साथ तीन और लोग जसप्रीत सिंह, निमरतजीत सिंह और रंजीत सिंह भी इस हत्या में शामिल थे. पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उनसे मिली जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी तक पहुंचा गया.

घटना के बाद मेहरून देश छोड़कर दुबई भाग गया था और काफी समय से वहीं रह रहा था. पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. 7 फरवरी को बठिंडा कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था. इसके बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चला गया और इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया.

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