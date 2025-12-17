ETV Bharat / bharat

तेलंगाना पंचायत चुनाव: कंटेंट क्रिएटर से लेकर सब्जी बेचने वाले तक बना सरपंच

सोशल मीडिया पर अपनी शॉर्ट वीडियो से कई लोगों की तारीफ पाने वाली एक महिला को गांव का सरपंच चुना गया है.

तेलंगाना पंचायत चुनाव (ANI सांकेतिक तस्वीर)
December 17, 2025

हैदराबाद: तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनाव के पहले फेज के नतीजों के बाद अलग-अलग जिलों में अच्छी जीत और परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं, जो लोगों की उम्मीदों और चुनावी दबाव, दोनों को दिखाती हैं. चुनाव में पहली बार जीतने वाले कई लोगों ने भी सुर्खियां बटोरीं.

जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार कंटेंट क्रिएटर से लेकर सब्जी बेचने वाले तक ने जीत हासिल की है, जबकि नालगोंडा में चुनाव हारने के सदमें से एक शख्स की मौत हो गई.

सोशल मीडिया पर अपनी शॉर्ट वीडियो से कई लोगों की तारीफ पाने वाली एक महिला को गांव का सरपंच चुना गया है. दरअसल, तेलंगाना में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के पहले फेज में, हनुमाकोंडा जिले के भीमदेवरापल्ली मंडल में आने वाले रंगयापल्ली गांव की रजिता ने सरपंच पद का चुनाव जीत लिया है.

इंस्टाग्राम पर उनके करीब 300,000 फॉलोअर्स हैं. उनके पति महेश पहले भी सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत कम अंतर से हार गए थे. हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में, सीट OBC महिला के लिए रिजर्व कर दी गई थी . इसके बाद रजिता, जिन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था, 37 वोटों के अंतर से जीत गईं.

मुनुगोडु में चुनाव हारने वाले प्रत्याशी की मौत
वहीं, नलगोंडा जिले के मुनुगोडु मंडल के किष्टपुरम गांव के चेन्नागौनी कटमराजू गौड़ ने हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के पहले फेज में BRS के सपोर्ट से सरपंच पद का चुनाव लड़ा था. हालांकि, उन्हें हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने चुनाव के लिए लाखों रुपये खर्च किए, यहां तक ​​कि लोन भी लिया. चुनाव हारने के बाद वह बहुत दुखी थे. वह रविवार को सीने में दर्द होने के बाद गिर पड़े. उन्हें हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

इस घटना से गांव वाले बहुत दुखी हैं. इस बीच कुछ लोग अपनी मर्जी से आगे आए हैं और इलेक्शन में खर्च हुआ पैसा इकट्ठा करने का फैसला किया है. खबर है कि उन्होंने अब तक 3 लाख रुपये तक इकट्ठा कर लिए हैं.

सब्जी बेचने वाला बना सरपंच
करीमनगर के शंकरपटनम मंडल में आने वाले मोलंगूर गांव में ऑटो रिक्शा में सब्ज़ी बेचने वाले पूथरी राजू ने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत गए .पूथरी राजू सब्ज़ी बेचने के साथ-साथ चिकन सेंटर भी चलाते हैं. गांव के सरपंच बनने की उनकी इच्छा तब पूरी हुई जब सरपंच का पद OBC जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गया. उन्होंने BRS के सपोर्ट से चुनाव लड़ा और 53 वोटों से जीत गए.

चुनाव हारने पर कैंडिडेट ने सड़क जाम की
जोगुलम्बा गडवाल जिले की एक घटना ने चुनाव के बाद के कामकाज को लेकर चिंता बढ़ा दी है. धारुर मंडल में एक हारे हुए सरपंच कैंडिडेट ने हारने के बाद खेतों की ओर जाने वाली सड़क कथित तौर पर जाम कर दी. उसने अपने ही समुदाय के लोगों पर अपने खिलाफ वोट देने का आरोप लगाया. किसानों और गांववालों ने पुलिस से शिकायत की जो मामले की जांच कर रही है.

पूर्व ASHA वर्कर सरपंच चुनी गईं
सिद्दीपेट जिले में रायपोल मंडल के वडेपल्ली गांव की पूर्व ASHA वर्कर राजगरी रेणुका, अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद सरपंच चुनी गईं. BC महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर BJP सपोर्टेड कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हुए, रेणुका ने 885 वोट हासिल किए और अपने सबसे करीबी विरोधी को बड़े अंतर से हराया. उन्होंने कहा कि एक हेल्थ वर्कर के तौर पर उनके अनुभव ने उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने में मदद की.

