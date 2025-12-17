तेलंगाना पंचायत चुनाव: कंटेंट क्रिएटर से लेकर सब्जी बेचने वाले तक बना सरपंच

ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनाव के पहले फेज के नतीजों के बाद अलग-अलग जिलों में अच्छी जीत और परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं, जो लोगों की उम्मीदों और चुनावी दबाव, दोनों को दिखाती हैं. चुनाव में पहली बार जीतने वाले कई लोगों ने भी सुर्खियां बटोरीं. जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार कंटेंट क्रिएटर से लेकर सब्जी बेचने वाले तक ने जीत हासिल की है, जबकि नालगोंडा में चुनाव हारने के सदमें से एक शख्स की मौत हो गई. सोशल मीडिया पर अपनी शॉर्ट वीडियो से कई लोगों की तारीफ पाने वाली एक महिला को गांव का सरपंच चुना गया है. दरअसल, तेलंगाना में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के पहले फेज में, हनुमाकोंडा जिले के भीमदेवरापल्ली मंडल में आने वाले रंगयापल्ली गांव की रजिता ने सरपंच पद का चुनाव जीत लिया है. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 300,000 फॉलोअर्स हैं. उनके पति महेश पहले भी सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत कम अंतर से हार गए थे. हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में, सीट OBC महिला के लिए रिजर्व कर दी गई थी . इसके बाद रजिता, जिन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था, 37 वोटों के अंतर से जीत गईं. मुनुगोडु में चुनाव हारने वाले प्रत्याशी की मौत

वहीं, नलगोंडा जिले के मुनुगोडु मंडल के किष्टपुरम गांव के चेन्नागौनी कटमराजू गौड़ ने हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के पहले फेज में BRS के सपोर्ट से सरपंच पद का चुनाव लड़ा था. हालांकि, उन्हें हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने चुनाव के लिए लाखों रुपये खर्च किए, यहां तक ​​कि लोन भी लिया. चुनाव हारने के बाद वह बहुत दुखी थे. वह रविवार को सीने में दर्द होने के बाद गिर पड़े. उन्हें हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.